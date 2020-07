Hollywood: los famosos que son eternos enemigos en la vida real

Como en cualquier trabajo, actores y actrices tienes diferencias que luego quedan en evidencia con los años Crédito: EL TIEMPO

Como en cualquier trabajo, actores y actrices de Hoolywood tienen diferencias que aunque no siempre salen a luz, con el tiempo quedan en evidencia. Egos, declaraciones, dinero y hasta violencia, fueron la causa de estas eternas rivalidades.

A continuación, una lista de las celebridades que no soportan verse en alguna ceremonia o encuentro:

Bette Davis y Joan Crawford

Bette Davis y Joan Crawford, dos rivales en la vida real Crédito: EL TIEMPO

Bette Davis y Joan Crawford vivieron la época dorada de Hollywood, sin embargo, ambas conocieron la parte "más oscura" de la industria. Su rivalidad comenzó cuando cruzaron caminos en la película ¿Qué paso con Baby Jane? (1962), en la que Crawford interpretaba a una adulta inválida cuidada por una mujer alcohólica y abusiva (papel interpretado por Davis).

La historia de los roces entre las dos leyendas del cine se convirtió, poco a poco, en tema de culto. Lo cierto es que, de acuerdo la BBC, la enemistad de las coprotagonistas puede tener tanto de leyenda urbana como de realidad. Sin embargo, se sabe que Davis y Crawford eran conocidas por su fuerte temperamento.

Incluso tuvieron sabotajes mutuos en la grabación de la película mencionada en la cual, entre otros incidentes, Davis le dio una patada intencional en la cabeza a Crawford. Además, según la BBC a esta última le gustaba ponerle pesás al vestido de su compañera para causarle dolores de espalda.

Charlize Theron y Tom Hardy

Charlize Theron y Tom Hardy, igual que en el set: "Nuestra relación era por supervivencia" Crédito: EL TIEMPO

La actriz sudafricana Charlize Theron y el actor inglés Tom Hardy tampoco se llevan bien. La dupla protagonizó la aclamada película Mad Max: Fury Road (2016), situada en un futuro postapocalíptico en el que el agua y la gasolina escasean. La historia requería una interpretación fría y distante que terminó por afectar su interacción en la vida real.

"Funcionábamos como nuestros personajes: todo era sobre supervivencia", dijo en una ocasión Theron a The New York Times. Por otro lado, Hardy le confirmó al mismo medio estadounidense la existencia de una disputa que, para él, habría tenido que ver con una incompatibilidad. "Lo que ella necesitaba era que fuera un mejor compañero", explicó.

Desde entonces los actores no han vuelto a trabajar juntos, pero, según le contó Theron a la revista Esquire, después de terminar grabaciones Hardy le envió una nota que decía: "Eres una pesadilla, pero también eres asombrosa".

Robert De Niro y Mickey Rourke

Robert De Niro y Michey Rourke: no todo queda en el set, a veces los roces traspasan la pantalla Crédito: EL TIEMPO

Robert De Niro y Mickey Rourke empezaron su disputa en la grabación de un filme. En este caso El corazón del Ángel (1987) fue la génesis de los roces que perduran más de 20 años después.

Al parecer, la leña que mantiene vivo el fuego es una seguidilla de ataques personales en declaraciones a medios de comunicación. No escatiman el uso de un micrófono o una pantalla para criticarse mutuamente.

Lo más reciente ocurrió en los últimos días. Basta con un pantallazo a la publicación en el Instagram de Rourke, donde acusa a De Niro de ser un "maldito llorón" y de "ser la primera persona en llamarme un mentiroso". Cabe aclarar que la publicación luego fue eliminada.

Según el medio inglés The Daily Mail, el acto de ira recargada de Rourke se dio porque De Niro habría evitado su llamado para ser parte de la aclamada película El irlandés (2019).

Alejandro González Iñárritu y Robert Downey Jr.

Alejandro González Iñárritu y Robert Downey Jr: dimes y diretes que terminaron en pelea Crédito: EL TIEMPO

Alejandro González Iñárritu, uno de los directores de cine más prestigiosos de México, habló de lo que pensaba acerca de los superhéroes en una entrevista con Deadline. "Siempre los veo matando gente, porque no creen en lo que vos crees o no son lo que querés que sean. Odio eso y no respondo a esos personajes. Han sido veneno, un genocidio cultural, porque la audiencia queda sobreexpuesta al complot, las explosiones", dijo el cineasta.

Al actor Robert Downey Jr., que encarna al superhéroe Iron Man de Marvel, le preguntaron en una entrevista del diario británico The Guardian su opinión al respecto del comentario de González Iñárritu. "Creo que para un hombre cuya lengua nativa es el español, ser capaz de armar una frase como 'genocidio cultural' habla de lo brillante que es", respondió.

Más tarde, el comentario desató una ola de indignación y varios internautas señalaron a Downey Jr. como "xenófobo".

Woody Allen y Mia Farrow

Woody Allen y Mia Farrow: del matrimonio al espanto Crédito: EL TIEMPO

Woody Allen y Mia Farrow han protagonizado una de las disputas más feroces de la historia de los escándalos de Hollywood. El director de cine y la actriz empezaron una relación en los años 80. Nunca llegaron a casarse, pero sí tuvieron hijos: una hija biológica, llamada Dylan, y adoptaron otros dos.

En 1992 la revista Vanity Fair publicó un extenso reportaje en el cual Farrow señalaba a Woody Allen de haber abusado de Dylan cuando ella tenía siete años. Poco antes, y acorde al reportaje, Farrow encontró fotos eróticas de Allen con Soon-Yi Previn, una de sus hijas adoptivas. Para ese entonces, Yi Previn tenía 22 años.

Actualmente ella tiene una relación amorosa con el cineasta que, en su momento, fue su padre adoptivo. Farrow y Allen tuvieron una fuerte disputa tanto en los estrados judiciales como en los micrófonos de la prensa. Aunque las autoridades reconocieron que Allen había tenido "conductas inapropiadas" con su hija, según registró el diario The New York Times, las acusaciones en su contra fueron retiradas.

En 2014, después de que Allen recibiera un premio en los Globos de Oro por su trayectoria artística, su hija Dylan le contó a un periodista detalles de los abusos que habría sufrido por parte de su padre. El cineasta se defendió de las nuevas acusaciones y contraatacó señalando a Farrow de maltratar a sus hijos.

Recientemente, Allen reavivó el debate con la polémica publicación de sus memorias, cuyo título es "A propósito de nada".

Las hermanas Olivia y Joan Havilland

Las hermanas Olivia y Joan Havilland: envidias que no pudieron superar Crédito: EL TIEMPO

La dupla de hermanas más conocida de la farándula de Hollywood se caracterizó por ser la más controversial en la época dorada del cine en la primera mitad del siglo XX. Durante varias décadas, Olivia de Havilland y Joan Fontaine mantuvieron un interesante y tenebroso duelo. Varios medios especializados sitúan la disputa de Olivia y Joan desde la infancia y sus primeros pasos juveniles en el séptimo arte.

A las dos les apasionaba la actuación, pero quien empezó a triunfar en el medio fue Olivia. Ella recibió un papel por el que compitió con Joan. Alrededor de los años 40 empezaron a recibir nominaciones en los premios Óscar. La primera en recibir uno fue Olivia (como mejor actriz secundaria). A los dos años, las hermanas estaban nominadas en la misma categoría y quien se llevó el premio fue Joan. En una de las galas de premiación, Olivia se ganó un reconocimiento y, cuando Joan quiso felicitarla, ella le dio la espalda y la ignoró.

Una vez Joan dijo estas palabras a la revista People: "Olivia siempre dice que yo tengo que ser la primera en todo. Me casé antes. Tuve un hijo antes. Si muero antes que ella, se pondrá furiosa porque hasta eso tuve que hacerlo primero." Y así fue: ella falleció el 15 de diciembre de 2013.

Tommy Lee Jones y Jim Carrey

Tommy Lee Jones y Jim Carrey, también rivales Crédito: EL TIEMPO

La rivalidad entre Tommy Lee Jones y Jim Carrey se originó en el set de grabación de la película Batman Forever. Tanto Lee Jones como Carrey interpretaron villanos en la producción: Dos Caras y El Acertijo, respectivamente. Sin embargo, los primeros disgustos, según reseñaron varios medios, se dieron a raíz de "la lucha de egos".

"La chispa cósmica que siempre ha caracterizado a Carrey hizo que el personaje de Jones se viera opacado, aunque hubiera sido el actor del momento por haberse ganado un Óscar", afirmaron compañeros del set de grabación.

Carrey era consciente de la tensión del set, sin embargo, una anécdota que relató en el podcast de Norm MacDonald confirmó que el mal ambiente iba mucho más allá de los reflectores: en una ocasión, Carrey se cruzó con Lee jones en un restaurante e intentó acercarse para saludarlo y, de ser posible, conversar. El primero abrazó al segundo, quien, enfurecido, le susurró al oído: "Te odio. De verdad que no me gustás".

Carrey, desconcertado, aprovecho el momento y le pregunto a Jones que tenía contra él, a lo que el actor le contestó enfurecido: "¡No puedo tolerar tu bufonería!". Después de terminar la película nunca más se volvieron a dirigir la palabra y hasta el día de hoy no han vuelto a coincidir en un set de grabación.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall: las amigas inseparables de la pantalla, son enemigas en la vida real Crédito: EL TIEMPO

Dos reconocidas actrices de la exitosa serie Sex and the city tuvieron un altercado. Todo inició cuando Sarah Jessica Parker consiguió un aumento de sueldo, razón por la que Kim Cattrall empezó a exigir más dinero durante la segunda temporada del show, justificando la petición en su popularidad y presencia. Según versiones de medios del mundo del entretenimiento, algunas personas de la serie tomaron partido y apoyaron los argumentos de Cattrall. Una fuente cercana a ellas le confirmó al Daily Mail que durante los rodajes y eventos de la serie Parker se la pasaba sola.

La relación se acabó del todo cuando falleció el hermano de Cattrall. En ese momento, Parker decidió darle el pésame y su compañera de set le contestó, en Instagram: "Mi madre me ha preguntado hoy: '¿Cuándo te dejará en paz esa hipócrita de Sarah Jessica Parker?'. Tus continuos mensajes son un recuerdo doloroso de lo cruel que fuiste entonces y seguís siendo ahora. Voy a dejar esto muy claro (si es que no lo he hecho ya): vos no eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo por última vez para que dejes de explotar nuestra tragedia para reinstaurar tu imagen de chica simpática".

El mensaje fue más que suficiente para dimensionar la fractura en la relación de las actrices.

Faye Dunaway y Roman Polanski

Faye Dunaway y Roman Polanski: grabaciones conflictivas Crédito: EL TIEMPO

La reconocida actriz Faye Dunaway y el director polaco Roman Polanski atravesaron por varias situaciones que los llevaron a insultarse y alterarse en medio de los sets de grabación de Hollywood.

El primer encuentro que tuvieron fue durante el rodaje de la película Chinatown, de la cual Polanski era director. Cuando estaban maquillando a Dunaway, llegó él y vio que no estaba lo suficientemente retocada para la interpretación de su personaje. Entonces Polanski decidió maquillarla y, al parecer, lo hizo con brusquedad.

En otra ocasión, el periódico The New York Times contó que Dunaway le pidió una explicación a Polanski sobre ciertos rasgos de su personaje y, como este nunca le dio respuesta, ella contestó: "Ese pedazo de mier. nunca quería hablar conmigo sobre mi trabajo". La respuesta de él fue: "Tu motivación es tu sueldo, lee las put. frases".

Durante el mismo rodaje tortuoso ocurrió otro episodio lamentable: Dunaway, en su papel, debía estar en un restaurante. Algo en la escenografía no le agradó a Polanski. Resultó ser el cabello de la actriz. Él, de manera precipitada, fue hasta las mesas de utilería para la escena y le arrancó varios cabellos. "Ese hijo de p. me ha arrancando el pelo", dijo ella mientras abandonaba el set.

Una anécdota, que a día de hoy no ha sido confirmada por ninguna de las dos celebridades, pero sí por John A. Alonzo, director de fotografía en la película Moteros tranquilos, toros salvajes, es que Polanski no la dejó ir al baño durante el rodaje y Dunaway tuvo que orinar en un vaso que le lanzó por la cara al director.

Megan Fox y Michael Bay

Megan Fox y Michael Bay: primero enemigos, luego amigos Crédito: EL TIEMPO

Una polémica declaración de Megan Fox antes de que iniciara el rodaje de la película Transformers 3, de la que Michael Bay era el director, produjo críticas y polémicas. Fox afirmó que su director se parecía a Adolf Hitler y complemento: "Quiere ganarse una reputación de megalómano, es una pesadilla trabajar para él. Pero cuando sale del rodaje y no está en modo director, es tímido y vulnerable. No tiene herramientas sociales y resulta hasta entrañable".

A esto, Bay le contestó: "Las locas salidas de tono de Megan son parte de su loco encanto". La declaración no fue tan trascendental en la vida del director: tiempo después, en 2013, se reconciliaron y él la contrató para que interpretar el papel de una reportera en Las tortugas Ninja.

Bill Murray y Lucy Liu

Bill Murray y Lucy Liu: problemas de egos Crédito: EL TIEMPO

La enemistad entre Bill Murray y Lucy Liu surgió, según la confirmación de integrantes del elenco de Los Ángeles de Charlie a la revista People, por una queja sobre los dotes actorales. Mientras rodaban la película, en el año 2000, Murray se quejó en voz alta de la técnica interpretativa que utilizaba Lucy Liu.

Más adelante, y durante el rodaje de la misma producción, Murray puso en duda el papel de Liu en la producción, pues, a su parecer, ella no sabía actuar. La declaración hizo que ella se enfadara tanto que fue hacia su compañero y terminó dándole puños en la cara. Los otros miembros del set tuvieron que separarlos.

Kenny Baker y Anthony Daniels

La amistad de R2D2, más conocido como "Arturito", interpretado por Kenny Bakery y C3PO, llamado "Citripio" (Anthony Daniels) de la saga Star Wars solo quedaba en la ficción, ya que en la vida real ninguno de los actores se llevaban bien.

Kenny Baker y Anthony Daniels: quienes le dieron voz a Arturito y Citripio, no se toleraban Crédito: EL TIEMPO

En una entrevista para The Express, Anthony confirmó que únicamente se comunicaban durante los rodajes de la saga; nunca interactuaban de manera directa, sino "de robot a robot". El asunto dio un giro luego de unas declaraciones de Baker: dijo que si Anthony iba a un evento de fanáticos, él no asistiría.

En una entrevista para The Mirror, Daniels afirmó que su compañero de rodaje le decía palabras muy duras y le faltaba al respeto: "Ha estado diciendo cosas desagradables sobre mí. No voy a comentar nada". Por esta y más situaciones que surgieron entre los dos, ninguno se volvió a dirigir la palabra.

Sylvester Stallone y Richard Gere

Sylvester Stallone y Richard Gere: historias en común que los enfrentan Crédito: EL TIEMPO

En una entrevista al programa Ain't It Cool News, Sylvester Stallone contó que una vez estaban ensayando para Black Jackets. Días felices, pero hacia tanto frío en Brooklyn que decidieron subirse al carro de Stallone, al que Richard Gere entró con un pollo con mostaza.

Stallone fue muy enfático al decirle que tuviera cuidado al comérselo porque la salsa iba a salpicar y le iba a manchar el pantalón. Entonces Gere, restándole importancia al aviso, mordió un poco y, contra todos los pronósticos, la salsa cayó justo en el pantalón de Rambo, quien, iracundo, respondió dándole un codazo a Gere y obligándolo a bajar del auto.

Gere pocas veces se refirió a este episodio en particular, sin embargo, siempre acusó a Stallone de ser el promotor de una de las leyendas urbanas más mórbidas de Hollywood: un rumor decía que a Gere le habían sacado un hámster vivo del trasero. Stallone, desde siempre, insistió en que él no fue el creador de esa insólita historia.

Dwayne Johnson y Vin Diesel

Dwayne Johnson y Vin Diesel: opiniones cruzadas Crédito: EL TIEMPO

Hace algunos años, Dwayne Johnson publicó en su cuenta de Instagram un agradecimiento a sus compañeros de la película Rápidos y furiosos, una mención en la que escribió: "Algunos se comportan como hombres hechos y derechos y verdaderos profesionales, pero otros no, porque son demasiado gallinas. Cuando veas la película y pienses que no estoy actuando en algunas escenas será porque mi sangre estaba hirviendo de verdad".

Muchos empezaron a hablar que se trataba de Vin Diesel. En respuesta a las palabras de Johnson, el protagonista de la franquicia cinematográfica publicó un video en el que dijo que iba a aclarar que era lo que estaba pasando con el exluchador, pero finalmente nunca explicó nada.

En una entrevista para la revista Rolling Stone, Johnson afirmó que entre los dos habían muchas diferencias filosóficas y de opiniones personales: "Vin y yo tuvimos un par de discusiones, incluso una importante conversación cara a cara en mi trailer. Y lo que entendí es que tenemos diferencias fundamentales en filosofías sobre cómo hacer películas y colaboraciones. Me tomó tiempo, pero estoy agradecido de tener esa claridad, así sea que trabajemos juntos nuevamente o no".

Jhonny Depp y Angelina Jolie

Durante el rodaje de la película The tourist el actor Johnny Depp y la actriz Angelina Jolie no se soportaban. Según la revista In Touch, al inició del rodaje Angelina se sintió atraída por el actor, pero más poco a poco se deterioró incluso su cercanía laboral.

Jhonny Depp y Angelina Jolie: cuando no hay química ni códigos comunes de trabajo Crédito: EL TIEMPO

Según Europa Press, una persona cercana al rodaje había afirmado: "Angelina se está hartando de Depp porque cree que este no se toma en serio el proyecto", a lo que el actor había contestado: "Angelina se lo tiene demasiado subido".

Durante buena parte de la grabación ninguno de los dos se dirigió la palabra entre las escenas. Simplemente se iban a sus lugares de descanso a esperar un nuevo llamado de cámara.

Eva Longoria y Teri Hatcher

Eva Longoria y Teri Hatcher, también en guerra Crédito: EL TIEMPO

Las actrices Eva Longoria y Teri Hatcher, quienes fueron compañeras de elenco en la película Mujeres desesperadas, tiempo después demostraron que no se llevaban muy bien como aparecía en la gran pantalla. Así lo afirmó la actriz Longoria en el programa del presentador Jimmy Kimmel. Ella dijo que solo se llevó bien con dos de sus compañeras de grabación, Felicity Huffman y Marcia Cross.

En una entrevista para la revista de farándula 'OK', Eva afirmó que Teri siempre permanecía sola durante las grabaciones, cuando finalizó el rodaje de la película todos los participantes se dieron un regalo entre toda la producción y la actriz Teri Hatcher no fue invitada por ese mismo motivo.

Patrick Swayze y Jennifer Grey

Los protagonistas de la película Dirty Dancing, Patrick Swayze y Jennifer Grey, demostraron en el film uno de los romances más sinceros y reales. Pero esto solo quedó en la pantalla dado que, en la vida real, las celebridades no se soportaban. El actor quiso cancelar el protagónico de esta película cuando se enteró de que su compañera iba a ser Grey. Al parecer, la pelea entre celebridades venía desde el rodaje de Amanecer rojo, en el cual tuvieron una fuerte pelea de set.

Patrick Swayze y Jennifer Grey: hacer las paces para crear un éxito Crédito: EL TIEMPO

Para que ninguno perdiera la oportunidad de interpretar cada papel, antes de la grabación los dos actores tuvieron una charla con el fin de solucionar la situación y poder rodar la película. Hechas las pases, salió una exitosa producción.

Leonardo DiCaprio y Claire Danes

Leonardo DiCaprio y Claire Danes: Romeo y Julieta se odiaban en la vida real Crédito: EL TIEMPO

Leonardo DiCaprio y Claire Danes protagonizaron una película considerada como una de las mejores adaptaciones de la obra literaria romántica Romeo y Julieta. Esta historia, literalmente, se quedó en la pantalla.

La actriz vivía quejándose constantemente del actor porque decía que DiCaprio era muy inmaduro y hacia demasiadas bromas; además, lo consideraba un hombre infantil dado que se la pasaba jugando en el set de grabación. El actor, después de haber escuchado estas declaraciones, afirmó que la mujer era muy "seria y estirada".

Will Smith y Janet Hubert

Durante la grabación de la serie El príncipe de Bel Air, el actor Will Smith y la actriz Janet Hubert nunca se llevaron bien por una discusión que tuvieron durante los rodajes debido a que a Hubert no le parecía justo que el protagonismo de la serie se lo llevara un actor tan joven como lo era Smith en esa época. Según unas declaraciones de la actriz, Will se burlaba del tono de su piel debido a que era más oscura que la del actor.

Will Smith y Janet Hubert: cicatrices del pasado Crédito: EL TIEMPO

En esas mismas declaraciones la actriz afirmó que él presionó a la cadena televisiva 'NBC' para que la despidieran. "Nunca volveré a trabajar con un hijo de. como Will Smith. Todavía es un ególatra y no ha madurado nada". Todas estas declaraciones las hizo en un video en su cuenta de Facebook.

La pelea fue tan fuerte que en los encuentros de la producción, tiempo después de finalizadas las grabaciones, la actriz nunca asistió.

Ryan Gosling y Rachel McAdams

Ryan Gosling y Rachel McAdams trabajaron juntos en la película El diario de Noa. Durante la grabación nunca se llevaron bien y aseguraban que existía un "odio laboral mutuo". Los dos permanecían en constantes gritos, peleas y condiciones que siempre hicieron que el ambiente del set de grabación se tornara tenso.

Ryan Gosling y Rachel McAdams: los que se pelean se aman Crédito: EL TIEMPO

Debido a esto, la actriz iba a dejar el papel para que la producción pudiera llevarse en paz, pero el actor tomó la decisión de dialogar con ella para que lograran sacar la película juntos. Después de compartir tanto tiempo en la grabación, las celebridades se enamoraron y se convirtieron en pareja.

La relación duró dos años y ambos afirman que vivieron momentos muy felices. Las diferencias, a veces, se pueden convertir en amor, o en algo que es muy parecido.