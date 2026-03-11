Penélope Cruz: de la “experiencia increíble” que vivió con su último film a su deseo de venir a la Argentina

En una entrevista con LA NACION, la actriz española habló sobre el desafío actoral que representó para ella ¡La novia!, su química con Peter Sarsgaard y expresó sus ganas de recorrer Buenos Aires y probar el acento argentino

El universo de Frankenstein volvió al cine este 5 de marzo, pero con una reversión que pone el foco en la mujer de la historia. ¡La novia!, escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal, propone una lectura autoral y contemporánea del clásico: darle voz al personaje que durante décadas fue más símbolo que protagonista.

Ambientada en el Chicago de los años 30, la película sigue a Frank (Christian Bale) y a La novia (Jessie Buckley) en un romance fuera de la ley que desata violencia, cambios y una energía punk que atraviesa toda la puesta en escena. En ese universo, Penélope Cruz interpreta a Myrna Malloy, una detective feminista que se dedicará a perseguir a la pareja de monstruos junto a su compañero Wiles, interpretado por Peter Sarsgaard. El resto del elenco se completa con Annette Bening y Jake Gyllenhaal, entre otros.

En diálogo exclusivo con LA NACION, Penélope Cruz habló del desafío actoral que significó para ella su personaje y del tono radical del film, pero también dejó una promesa personal: quiere visitar Buenos Aires, recorrer la Argentina y animarse al acento argentino.

Un personaje diferente

Penélope Cruz como Myrna Malloy, una detective brillante en un mundo dominado por hombres. “Nunca antes había interpretado a un personaje como ella”, contó la actriz

Ganadora de un premio de la Academia de Cine de Hollywood por su interpretación en Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, y nominada en tres ocasiones, Cruz se consolidó como una de las intérpretes más influyentes de su generación y fue la primera actriz española en ser nominada y ganar un Oscar. Su filmografía incluye No te muevas, Volver y Nine: una vida de pasión, entre otros. En 2021 protagonizó Madres paralelas, de Pedro Almodóvar: esa actuación le valió una nominación al Oscar a Mejor actriz y la Copa Volpi en Venecia. En 2022 lanzó su productora Moonlyon, enfocada en producir contenido premium de no ficción y ficción; y, entre sus trabajos recientes, figura Ferrari, de Michael Mann.

En ¡La novia!, Cruz interpreta a Myrna Malloy, “la asistente brillante y sobrecualificada del detective Wiles”, encarnado por Peter Sarsgaard. Para la actriz, Myrna representa un territorio nuevo. “Nunca antes había interpretado a un personaje como ella”, contó a LA NACION.

Acostumbrada a elegir mujeres complejas y de fuerte carácter, explicó que intenta no repetirse: “Siempre he intentado buscar material nuevo y diferente, no interpretar lo mismo dos veces ni cosas que se parezcan a mí o a mi vida”.

Penélope Cruz y Peter Sarsgaard en una escena de ¡La novia!. Sobre el reencuentro, la actriz dijo: “Él es uno de mis actores favoritos de todos los tiempos. No puede hacer nada que sea falso”

Cuando Maggie Gyllenhaal le envió el guion, la reacción fue inmediata: “Creo que llamé a Maggie el mismo día que lo leí. Me enamoré del guion, de la historia y del personaje. Fue una experiencia increíble”.

No es la primera vez que admira el trabajo de la directora; ya había quedado impactada con La hija oscura. “Fue una experiencia realmente muy buena, me sorprendió mucho porque la conocí hace 20 años y siempre quise trabajar con ella”, contó.

Detrás de cámara. La actriz española contó que llamó a Maggie Gyllenhaal el mismo día que leyó el guion: "Me enamoré de la historia y del personaje"

En el film, su personaje, Myrna, es una mujer inteligente, rápida y ambiciosa en un contexto en el que las mujeres no solían ocupar posiciones de poder dentro de la policía. “Ella sabe que merece más. Su jefe también lo sabe. El problema son las reglas de la época”, señaló en entrevistas recientes.

Cuando intenta resumir el espíritu de ¡La novia!, Cruz elige una palabra: “Punk”. “El tono no es solo una cosa. Es muy salvaje, muy romántico, muy inteligente. Tiene muchas capas, muchos colores. Contrasta con todas las cosas de la sociedad que no funcionan, que no funcionaban entonces y que no funcionan ahora”.

La química con Peter Sarsgaard

Myrna Malloy (Penélope Cruz) y el detective Wiles (Peter Sarsgaard), compañeros en la persecución de la pareja de monstruos

Esta es la tercera vez que Cruz comparte pantalla con Peter Sarsgaard y la confianza entre ambos se nota. Trabajaron juntos en: La elegida y Escobar: la traición. Respecto al reencuentro en el set, la actriz dijo: “Fue genial trabajar juntos. Él es, verdaderamente, uno de mis actores favoritos de todos los tiempos. No puede hacer nada que sea falso, nada que no tenga verdad. No hace nada forzado”, le dijo Cruz a LA NACION.

Sarsgaard devolvió el elogio con una frase que la hizo reír: “Actuar con Penélope te hace sentir como un buen actor”. “Recuerdo que filmamos una película en Colombia y yo estaba muy enfermo. Sentía que me veía horrible, y ella me dio vida. Este es un negocio muy competitivo, y es raro que alguien realmente te haga sentir bien contigo mismo cuando trabajás con esa persona. Todos estamos preocupados por nosotros mismos todo el tiempo”, señaló en diálogo con LA NACION.

De izquierda a derecha: Christian Bale, Maggie Gyllenhaal, Penélope Cruz, Jessie Buckley y Peter Sarsgaard durante la presentación del film en Londres en febrero Scott A Garfitt� - Invision�

Argentina, un destino pendiente

Penélope Cruz no duda cuando escucha la palabra Argentina. Se le ilumina la cara antes de contestar. “¡No puedo esperar! Tengo tantos amigos allí. Mis amigos no pueden creer que nunca haya ido. Quiero ir a Buenos Aires, pero también recorrer todo el país. Además, quiero intentar hacer el acento argentino. Todavía estoy trabajando en ello, pero lo lograré”, dijo a LA NACION.

Mientras tanto, Cruz atraviesa un año cargado: además de ¡La novia!, tiene por delante la adaptación de Los días del abandono, de Elena Ferrante, dirigida por Isabel Coixet; el thriller Day Drinker, de Marc Webb, junto a Johnny Depp; Bunker, de Florian Zeller; y The Invite, de Olivia Wilde, con Seth Rogen y Edward Norton.