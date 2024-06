Hugh Grant arrobó a Taylor Swift y le dedicó un sorpresivo mensaje en redes

Escuchar

El de Taylor Swift es un fenómeno como desde hace décadas no se presencia en la música internacional. La cantante oriunda de Pensilvania, al frente de su gira Eras Tour, recorre el mundo y se gana las ovaciones de sus fans de todas las latitudes. No importa si es el público que ya la conoce desde hace tiempo, o un nuevo espectador que la descubre a través de la recomendación de algún amigo o familiar, todos son deslumbrados por igual ante el poder y el magnetismo que esta compositora despliega en cada una de sus presentaciones. Anónimos o famosos, son muchos quienes se suman a las legiones de Swift, y ese fue el caso de Hugh Grant, que a través de un entusiasta texto, le dedicó unas elogiosas palabras a la cantante.

Taylor Swift Ricardo Rubio - EUROPA PRESS

Hace muy pocas horas, el protagonista de Nothing Hill compartió un mensaje en el que arrobó a Taylor, con la intención de hacerle saber su parecer luego de haber presenciado uno de los muchos shows que la artista brinda en el estadio Wembley, en Londres . Grant fue al concierto junto a su esposa, Anna Elisabet Eberstein, y la hija de ocho años que ambos tienen en común.

En su perfil personal de X, en el que cuenta con poco menos de ochocientos cincuenta mil seguidores, Grant le dedicó un mensaje muy especial y escribió: “Querida Taylor Swift. Tenés un show increíble, un equipo asombroso y hospitalario, y un novio tan excelente como enorme”. Con mucho humor (algo no muy habitual en Grant, todo sea dicho), el inglés concluyó su texto del siguiente modo: “Desde ya te agradece este avejentado chico londinense, su mujer y su fascinada hija de ocho años”.

Dear @taylorswift13 , You have an incredible show, an amazing and v hospitable team and excellent if gigantic boyfriend (#tequilashots.). Thanks so much from one ageing London boy, wife and thrilled 8 year old #halfgirlhalfbracelet — Hugh Grant (@HackedOffHugh) June 23, 2024

Grant no fue la única celebridad que vio alguno de los shows que dio Swift en Londres. Otros de los famosos que presenciaron el despliegue musical de la artista, fueron Tom Cruise, Liam Hemsworth, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Paul McCartney, Jon Bon Jovi y Rachel Zegler.

La sorpresiva aparición de Travis Kelce

Taylor Swift canta en el estadio de Wembley, parte de su gira Eras Tour, el viernes 21 de junio de 2024 en Londres. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP) Scott A Garfitt - Invision

Acostumbrada a sorprender a sus fanáticos, la artista dejó asombrado al público -presente y por las redes- con una visita particular: su novio, Travis Kelce. Durante uno de sus últimos shows, el jugador de los Chiefs de Kansas City se subió al escenario para participar de la perfomance previa a la canción I can do it with a broken heart.

En la canción del álbum The Tortured Poets Department, Taylor Swift reveló la ansiedad a la que la exponían al exigirle que esté plena para los shows mientras ella sufría por una ruptura amorosa. Por ese motivo, previo a presentar el tema en sus recitales de la gira, la artista suele montar una performance donde dos hombres de traje la levantan y la preparan para que cante, en alusión a quienes la obligaban a hacer lo que no quería. En esta ocasión, la actuación contó con un invitado especial: Travis Kelce. El jugador de fútbol americano se llevó todas las miradas y aplausos del público cuando apareció en el escenario para levantar a Taylor Swift y cargarla en sus brazos, como parte del acto.

La aparición de Kelce generó revuelo en los swifties porque es la primera vez que una pareja de la artista sube al escenario durante uno de sus shows. La estrella pop siempre fue muy reservada respecto a sus relaciones amorosas y su exposición mediática, sin embargo, parece que el deportista es una excepción: además de la participación del jugador de fútbol americano en el espectáculo en Londres, la compositora publicó el sábado pasado una foto de ambos con el príncipe William y sus hijos en el feed de su cuenta personal de Instagram.

Por su parte, los fanáticos se veían venir que la cantante de Blank Space presentara una sorpresa, ya que el Eras Tour llegó a Londres, ciudad a la cual está vinculado Joe Alwyn, una las ex parejas de la artista, con quien estuvo más de seis años de novia. De hecho, al actor le escribió la canción So long, London, la cual nunca fue cantada en vivo.

En cuanto al listado de canciones de su seguidilla de recitales en la capital inglesa, Swift tiene en su repertorio otros temas del álbum The Tortured Poets Department, como The smallest man who ever lived, Who is afraid of little old me? y So high school.

