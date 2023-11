escuchar

A la hora señalada, Taylor Swift salió por tercera vez al escenario de River Plate para iniciar el último show de su tramo argentino, uno tan especial como jugoso, que dará que hablar por mucho tiempo y que se reflejará en todos los balances del año que prontamente terminará.

Como en las funciones anteriores, la estrella norteamericana que está reescribiendo la historia de los shows de estadio de la mano de su exitosa The Eras Tour subió a escena luego de las presentaciones de apertura del argentino Louta primero y de la exchica Disney Sabrina Carpenter después.

El largo silencio que le impuso la pandemia llevó a Swift a desafiarse a sí misma y redoblar la apuesta. Así como en su reciente paso por Buenos Aires The Weeknd presentó no uno sino dos discos, la chica nacida en Pensilvania hace 33 años decidió repasar su fructífera carrera a través de diez eras. ¿De qué se trata la propuesta? Simple, de segmentos consagrados a sus nueve discos de estudio más uno acústico comprendido por dos temas sorpresa que varían show a show.

Taylor Swift causó emoción entre sus miles de fanáticos argentinos Vogue México

Un enorme reloj marca los minutos, lo segundos que restan. El último instante es un verdadero delirio. El grito de la multitud cuando el cronómetro llega a cero es ensordecedor. El fervor de la noche inunda al Monumental cuando los bailarines pisan el escenario y llega a su punto máximo cuando finalmente emerge ella, en la punta de la pasarela y sobre una tarima que la hace aún más alta, más estrella, más inalcanzable. Su “hola” es respondido con una ovación que sólo las swifties parecen ser capaces de provocar. Las pulseras que cada uno de los espectadores recibió en la entrada se iluminan, cambian de color, tal como sucedió en los shows de Coldplay. Tras el primer puñado de canciones, Taylor toma aire, dibuja una enorme sonrisa y atina a volver a decir que este público es “increíble”. Parece una sirena sobre un mar de cabezas y, al mismo tiempo, una veterana que lleva décadas realizando este tipo de shows.

Taylor, envuelta en un body con los colores de la bandera argentina, se muestra agradecida por el recibimiento local y se dispone a regalarle a las más de 70 mil almas que la ovacionan en el Monumental más de tres horas de espectáculo. “Miss Americana & The Heartbreak Prince”, una vez más, marcó el inicio del show y de la primera era a repasar, la de Lover, su álbum de 2019. “Cruel Summer”, “The Man” y “You Need to Calm Down” fueron las que siguieron con el menú. Y precisamente eso era lo que no tenían pensado hacer las swifties, calmarse. River volvió a sucumbir ante sus encantos y sus fans ya están esperando por su regreso.

Todo lo que dejó el paso de Taylor por la Argentina

Uno de los momentos más memorables del paso de Taylor por Argentina fue cuando las swifties comenzaron a corear “Olé, olé, olé Taylor-Taylor” y Travis se sumó a las miles de fans y comenzó a gritar a favor de su amada. Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Cada uno de los conciertos de Taylor Swift en la Argentina dejó perlas y momentos inolvidables. A lo largo de las tres fechas la misma artista se sorprendió del fervor de los miles de fanáticos durante el espectáculo. En el primer show, al final de uno de sus hits, se quedó anonadada escuchando el grito de miles de personas en el estadio y les agradeció con unas emotivas palabras. “¿Dónde estuvieron toda mi vida? Estoy teniendo una experiencia alucinante”, exclamó emocionada la artista norteamericana al notar que el público argentino coreaba su nombre y agregó: “Esperen, ¿qué están haciendo?” Taylor se detuvo a escuchar al público que le cantaba: “Olé, olé, olé Taylor-Taylor”. Para coronar su estreno en tierras argentinas, la cantante se quitó los auriculares para prestar más atención y quedó boquiabierta con el exaltado público argentino. Por la pantalla del estadio se la vio exclamar “¡Wow!” y se tomó la cabeza con la mano.

Las fans de Taylor Swift esperaron bajo la lluvia para ingresar al recital que a causa del temporal fue reprogramado para el domingo Santiago Filipuzzi - LA NACION

En la segunda fecha, al igual que en el primer concierto, la cantante pop tuvo un gran ida y vuelta con sus fans al finalizar cada canción. Y no solo fue furor ella con sus tres horas de concierto, sino que también captó la atención de todo el público argentino la presencia de su novio, Travis Kelce. L a estrella de la NFL estuvo en la carpa VIP con el padre de Taylor, Scott Swift, y con Sabrina Carpenter -la telonera y amiga de la artista-, y cantó y ovacionó a su novia durante la noche. Sin embargo, el momento que enloqueció a todo el estadio, fue al final, cuando la cantante bajó del escenario, corrió a los brazos de Travis y se besó frente a todos por primera vez en público.

Lo cierto es que la histórica visita de la cantante emocionó a los miles de fans que esperaron esta fecha del año para ver por primera vez en la Argentina a la ídola pop. Taylor demostró estar a la altura de tan fervorosa bienvenida y cumplió con todas las expectativas regalándole al público un amplio repaso por todos sus discos y agradeciendo arriba del escenario todo el esfuerzo y afecto recibido durante su estancia en el país.