Tras la entrega de los premios BAFTA en el Royal Festival Hall de Londres, Hugh Grant y su esposa Anna Eberstein dijeron presente en una exclusiva fiesta repleta de estrellas. Sin cambiar demasiado sus looks, la pareja de perfil bajo se dirigió a un club privado para terminar la noche brindando con colegas y amigos.

El festejo organizado por la edición británica de la revista Vogue y la firma Tiffany & Co celebró anoche a lo mejor del mundo del cine y la moda, y el actor de 63 años y la productora de televisión sueca no quisieron perdérselo.

A la salida del club privado Annabel’s, en Berkley Square, donde tuvo lugar el exclusivo evento, Grant y la empresaria de 41 años se mostraron muy unidos, pero además a él se lo vio muy pendiente de su esposa y tratando de evitar que los paparazzi se le acercaran demasiado. Si bien en la alfombra roja de los premios, él posó elegante con un esmoquin con moño incluido, para este festejo posterior se sacó el moño y se abrió la camisa luciendo más relajado mientras que Eberstein no varió su apariencia (un vestido corto con un estampado geométrico multicolor, que combinó con un calzado en color nude).

El actor y su esposa posaron en la alfombra roja de los premios BAFTA ADRIAN DENNIS - AFP

La fiesta contó con la presencia de otras celebridades como las estrellas de la música Dua Lipa y Sophie Ellis-Bextor, la modelo Cara Delevingne, la actriz y directora Emerald Fennell y los actores Ayo Edebiri, Emily Blunt, Emma Stone, Ryan Gosling, entre otros.

En la noche de premios que dio el triunfo a la película Oppenheimer, Grant participó de la ceremonia entregando la estatuilla a mejor director, que quedó en manos de Christopher Nolan, pero no lo hizo de cualquier manera recurrió al humor para presentar al ganador con guiños a su personaje de Oompa Loompa de la película Wonka.

Grant obtuvo una estatuilla en la gala de 1995 por el clásico Cuatro bodas y un funeral, y luego fue nominado otras tres veces a estos prestigiosos galardones británicos. El actor, que viene desde hace varios años cambiando el perfil de su carrera, estrenará en mayo, Unfrosted: The Pop-Tart Story, junto a Melissa McCarthy y James Marsden, y se encuentra filmando actualmente una historia de suspenso y terror.

Entre el amor y la paternidad

En cuanto a su vida personal, el actor está casado con Eberstein desde 2018 y la pareja comparte tres hijos nacidos en 2012, 2015 y en el año de su boda. El intérprete tiene, además, otros dos hijos: Tabitha, de 12 años, y Felix, de 11, fruto de su relación con su exnovia Tinglan Hong, con quien la estrella se relacionó en medio de un impasse con su actual mujer.

El actor postergó la paternidad durante muchos años, sin embargo, una vez que tuvo su primer hijo a los 50, se enamoró tanto de este rol que apostó por más. También fue tardía su decisión de contraer matrimonio. Su flamante boda tuvo lugar cuando él cumplió los 57 años y ya nadie lo imaginaba pasando por el altar. El eterno soltero y seductor se casó con Anna Elisabet Eberstein seis años atrás, aunque están juntos desde hace más de una década.

Hugh Grant se casó con la productora sueca Anna Eberstein en 2018 Grosby Group

Eberstein, exproductora de televisión del canal ESPN, es hija de un matrimonio de jueces de Estocolmo y su existencia hubiera quedado en el anonimato si Grant no hubiera agregado su apellido al certificado de nacimiento del primer hijo de ambos, un año después de nacido el niño. El actor es un acérrimo defensor de la privacidad de las personas cuyas profesiones son de alcance público y recurre constantemente a bromas e ironías cuando los entrevistadores le consultan algo personal en cualquier reportaje sobre su trabajo. Lo hace con humor y maestría, pero ha sido tan cuidadoso que se desconocen muchos aspectos de su vida, aunque habla con ternura de sus hijos.

En un reportaje con Jess Cagle para People admitió que ser padre fue una sorpresa, pero también “lo más lindo que le pasó” . Y agregó que no puede evitar disfrutar de ser padre porque es algo encantador. “Tener todo ese amor alrededor, amar a alguien más que a vos mismo... y ese hijo te ama a vos, todo es mágico”. Sobre su vínculo con la paternidad, también mencionó en una conversación con el presentador Graham Norton en su programa: “Lo que más me sorprendió es lo encantador que puedo ser como padre, me rompo el corazón”. De hecho, el actor no concibe abocarse a largos rodajes porque no quiere estar alejado de su familia.

