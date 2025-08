Hulk Hogan: por qué su hija no asistió al funeral y sembró dudas alrededor de la muerte del luchador

El pasado 24 de julio, la noticia de la muerte de Hulk Hogan conmocionó al mundo del deporte. El ícono de la lucha libre, que tenía 71 años, sufrió un paro cardíaco en su casa de Clearwater, Florida. Desde entonces, un sinfín de especulaciones se desataron en torno a las causas de su fallecimiento, entre ellas que el luchador padecía leucemia. Ahora, sorprendió que su hija Brooke no estuviera presente en su funeral.

Si bien se determinó que Terry Bollea (así era su verdadero nombre) falleció a causa de un infarto de miocardio, según documentos obtenidos por Page Six, el registro del médico forense del Distrito Seis indicaba que en el momento de su muerte, el campeón de la WWE (World Wrestling Entertainment) devenido en actor también tenía leucemia, un cáncer que afecta a los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos.

El luchador murió a sus 71 años de un ataque cardíaco, aunque el informe preliminar forense señaló que se encontraba atravesando una leucemia Facebook Hulk Hogan

Esta información inmediatamente fue desmentida por su propia hija Brooke, quien aseguró no estar al tanto de dicho diagnóstico. Si bien la joven estuvo distanciada de su padre durante los dos años previos a su muerte, aseguró estar al tanto de su salud, sus estudios médicos y la importante cirugía cardíaca que se había realizado en junio. “Hay que hacerse un análisis de sangre antes de cualquier cirugía mayor. ¿Cómo es que nadie detectó un recuento alto de glóbulos blancos? Eso es lo que más me molesta”, dijo la actriz de 37 años en el programa de radio Bubba The Love Sponge este martes. “No tenemos antecedentes familiares de cáncer. Parece raro”, advirtió desconcertada.

“Yo veía sus análisis de sangre cada vez que se operaba”, repitió la rubia mientras que aclaraba que la única vez que no estuvo presente fue cuando su padre se sometió a una cirugía de corazón hace unos meses. “Un médico dijo: ‘Su sangre es como la de un joven de 25 años’. O sea, cuidaba su cuerpo al máximo. Iba a un especialista en antienvejecimiento”, agregó la reciente madre de mellizos mientras confesaba que esperaba ver a su padre “llegar a los 85 años”.

Tras sembrar la duda respecto a la muerte del luchador y entre tantas versiones que circulan, Brooke expresó que le pareció “raro” que no se le realizara ninguna autopsia al cuerpo de su padre. “Se puede tener un infarto pero la pregunta es: cuál fue la causa. Para mí, que no se le hiciera una autopsia y que la leucemia surgiera de repente me parece una tontería”, reveló.

Por su parte, un allegado al luchador aseguró que si bien Hogan estaba comprometido cardíacamente, se estaba recuperando bien. “Hulk se sometió a una cirugía de corazón bastante grave hace unas semanas, pero se encontraba bien. No estuvo cerca de la muerte”, declaró esta fuente en diálogo con US Weekly en junio pasado. En el mismo sentido, Brooke tampoco cree que haya sido esta operación el motivo de deceso de su padre.

Una extraña despedida

Si bien Brooke y su padre habían estado distanciados durante los dos años previos a su muerte (de hecho, ella se hizo eliminar de su testamento), la joven aseguró que eso no debilitó su vínculo. De hecho, a través de su cuenta de Instagram, compartió cómo era realmente la relación con el peleador.

“La sangre de mi papá corre por mis venas. Sus ojos brillan a través de mis hijos. Nuestro vínculo nunca se rompió, ni siquiera en sus últimos momentos. Tuvimos una conexión más profunda que las palabras, una conexión que duró toda la vida”, escribió en un descargo días después de su pérdida.

Tras remarcar que estaba “agradecida” de haber conocido “la versión real de él”, la actriz continuó: “No solo la que el mundo veía a través de una lente cuidadosamente seleccionada. Compartíamos un vínculo tranquilo y sagrado, uno que cualquiera que nos viera juntos podía ver y sentir”.

Que Brooke no haya asistido al funeral de su padre este martes hizo ruido. Y mucho más, la forma en que la rubia eligió despedirlo. Mientras familiares, amigos y colegas de la estrella de la WWE (Bam Margera, Vince McMahon, Ric Flair, Dennis Rodman, Triple H y Kid Rock fueron algunas de las figuras que presentes) se reunieron para darle un último adiós en la Iglesia Bautista Indian Rocks en Largo, Florida, la “chica reality” pasó el día en la playa con su esposo Steven Oleksy y sus gemelos de 6 meses, Oliver y Molly. “Mi padre odiaba la morbosidad de los funerales. No quería ir a ninguno”, dijo justificando su ausencia.

“Y aunque sé que la gente sufre de muchas maneras, y estoy muy agradecida por todas las celebraciones y eventos organizados para honrarlo, como su hija tuve que tomar mi propia decisión de honrarlo de la mejor y más genuina manera que pude… en privado. La manera que me hizo sentir más cerca de él”, confesó.

Mientras confesó que durante toda su estadía en la playa se lo imaginaba a Hulk “sentado en su silla de jardín plegable, mirando las olas y la puesta de sol”, Brooke le habló directamente a él: “Papá, te honramos de la manera más sencilla que me llegó al alma. Llevamos a nuestros bebés a la playa y los pusimos en las mismas aguas saladas que a ti te encantaban”, escribió mientras compartía que Hulk había apodado a su hija Molly “pez pequeño”.

“Te amamos y honramos las cosas que te hicieron tan especial. Cada grano de arena y cada ola me recordaron que era tu bebe de playa y nos acercaron más a ti. Rezo para que estés en paz y sepas cuánto te amo. Descansa en el cielo, papi”, concluyó junto a un emoji de corazón.