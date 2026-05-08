Mariana Fabbiani le pidió disculpas a Karina Mazzocco, tras su comentario sobre el levantamiento de A la tarde

La tensión dentro de América TV sumó este viernes un nuevo capítulo después del escándalo que se desató por el levantamiento de A la tarde y las críticas contra Mariana Fabbiani, a quien muchos acusaron de haberse burlado de Karina Mazzocco tras conocerse el final del programa.

Después de varios días de fuertes versiones, cruces internos y una ola de críticas en redes sociales, Fabbiani decidió romper el silencio en vivo durante la emisión de DDM y pidió disculpas públicamente por lo ocurrido.

El conflicto comenzó esta semana, cuando trascendió que A la tarde dejará de emitirse luego de varios años en pantalla. La noticia fue dada inicialmente por Ángel de Brito en X y rápidamente provocó un terremoto interno dentro del canal. Paralelamente, comenzó a circular la versión de que en el horario que queda vacante desembarcarían Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas con un nuevo ciclo.

En medio de ese contexto, un comentario realizado por Mariana Fabbiani durante el arranque de DDM terminó desatando la polémica. Todo ocurrió al aire, cuando la conductora sufrió un problema técnico apenas comenzó el programa: se le desprendió la “cucaracha”, el auricular interno que utilizan los conductores para comunicarse con producción. Mientras intentaba acomodarse y pedía ayuda desesperadamente, recurrió justamente a Tartúfoli, que estaba invitado en el estudio.

En ese momento, entre risas nerviosas y en medio del caos típico del vivo, Fabbiani lanzó un comentario que muchos interpretaron como una celebración anticipada de la salida de A la tarde. “¿Es verdad que vas a estar con el programa después de nosotros?”, le preguntó a Tartúfoli mientras él intentaba ayudarla.

La frase rápidamente explotó en redes sociales y generó una enorme repercusión dentro del canal. Desde distintos programas comenzaron a hablar de una supuesta “guerra” entre conductoras y crecieron las versiones sobre el enojo de Mazzocco.

Incluso en el programa Puro Show aseguraron que la conductora de A la tarde habría ido personalmente al estudio de DDM junto a Chato Prada para expresar su malestar y pedir explicaciones sobre lo sucedido.

En paralelo, también comenzaron a multiplicarse las críticas contra Fabbiani, acusándola de haberse burlado de la pérdida laboral de sus compañeros. Frente a semejante repercusión, este viernes ella decidió hablar extensamente al comienzo de su programa y dar su versión de los hechos.

“Buenas tardes, ¿cómo les va todo? Bienvenidos. Me voy a tomar un minutito. Necesito aclarar algo, nobleza obliga”, comenzó diciendo.

La conductora explicó que inicialmente había optado por disculparse en privado porque no suele mezclar cuestiones personales con el contenido de su programa. “La verdad es que pensé que no tenía que aclararlo acá en el programa. Yo suelo hablar de otras cosas en el programa, no de mis cosas. Y había tomado la actitud de dar las disculpas en privado”, señaló.

Sin embargo, aseguró que decidió expresarse públicamente después de ver el nivel de repercusión que tomó el tema. “Ha crecido tanto el nivel de violencia, de hostilidad, las cosas que escuché decir de mí, que leí decir de mí. Sé que lo tengo que tomar como de quien viene, pero les confieso que lastima, y me hace sufrir escuchar todas esas cosas de mí, que yo no soy eso”, expresó visiblemente afectada.

Luego negó categóricamente haber querido burlarse de Mazzocco o del final de A la tarde. “Yo no me reí de Karina, ni de que levanten el programa. No podría ser eso, no está en mi naturaleza. Yo no soy así, cualquiera que me conozca un poco sabe que no soy así”, afirmó.

Fabbiani relató además cómo se produjo exactamente la situación al aire y sostuvo que todo fue consecuencia del nerviosismo y la improvisación del vivo. “Yo llegué ese día tarde, estaba armándome toda apurada. Tartu entró al estudio un segundo antes de arrancar el aire. Veo el tuit de Ángel, que hablaba de esta noticia”, explicó.

Y agregó: “Se me empiezan a caer las cucarachas, se me cae el micrófono, toda una situación. Entonces pido ayuda y digo ‘Tartu’, porque es el único que está sin el mostrador adelante”.

La conductora también intentó desactivar algunas teorías que circularon en redes sociales acerca de una supuesta puesta en escena preparada especialmente para burlarse de Mazzocco. “Quiero aclarar que Tartu está contratado en el programa, porque también hubo unas teorías conspirativas acerca de que yo había invitado a Tartu ese día para reírme”, sostuvo.

Según explicó, el comentario surgió simplemente porque acababa de leer la información publicada por Ángel de Brito instantes antes de salir al aire. “Llené, lastimosamente, ese espacio con ese comentario de lo que acababa de leer”, aseguró.

Mazzocco anunció el final de A la tarde el pasado miércoles, al inicio de su programa

Fabbiani insistió además en que entiende perfectamente el dolor que puede generar el levantamiento de un programa porque ella misma atravesó situaciones similares durante sus tres décadas de carrera. “¿Cómo voy a reírme de que le levanten el programa a alguien? Yo he estado en ese lugar... Entiendo el dolor de Karina, lo recontra entiendo”, expresó.

La conductora contó además que le escribió personalmente a Mazzocco apenas comprendió la dimensión que había tomado el episodio. “Le pedí disculpas en privado. Le escribí un mensaje muy sentido cuando terminó el programa y me di cuenta de la situación”, explicó.

Según reveló, Mazzocco no respondió el mensaje, aunque ella igualmente decidió hacer extensivas las disculpas a todo el equipo de A la tarde. “También llamé a la producción, hice extensivas las disculpas al equipo porque pude entender, tengo empatía, sé lo que les pasó”, sostuvo.

En otro tramo del descargo, Fabbiani confesó que quedó especialmente golpeada por las acusaciones que recibió en los últimos días. “Soy humana, hace 30 años que estoy acá todos los días, es la primera vez que me pasa”, afirmó. Y cerró con un nuevo pedido de disculpas públicas: “Pido disculpas otra vez, lo lamento muchísimo. Namasté”.

Mientras tanto, el clima dentro de América continúa siendo extremadamente tenso. Desde hace tiempo circulaban versiones sobre internas entre distintas figuras del canal, especialmente después de las modificaciones de programación que permitieron el desembarco de DDM en la grilla diaria.

Ahora, con el final de A la tarde confirmado y las versiones sobre nuevos programas para esa franja, el conflicto quedó definitivamente expuesto delante de cámaras.

Por su parte, Mazzocco evitó profundizar públicamente sobre el conflicto con Fabbiani, aunque dejó en claro su malestar tanto por el final de A la tarde como por la manera en que se manejó la información. Consultada por la prensa a la salida de América, la conductora admitió que le “dolió todo” y apuntó especialmente contra “la desprolijidad” con la que se conoció la noticia. También aseguró que su equipo hacía “un programa fantástico, con todo en contra”, aunque evitó explicar puntualmente a qué se refería.

Sobre el episodio protagonizado por Fabbiani y Tartu, prefirió no hablar directamente, pero sus gestos dejaron en evidencia la incomodidad. “No me voy a referir a ese momento”, respondió con evidente fastidio cuando le preguntaron por la polémica. Además, dejó entrever su molestia porque la información sobre el levantamiento del ciclo se filtró antes de que pudiera comunicarla oficialmente ella misma.