Ian Ziering y Jennie Garth acompañan de cerca a Tori Spelling en el difícil momento que le toca atravesar: “Siempre estamos a su lado”

“Siempre estuve a su lado, apoyándola, y siempre voy a hacerlo”. Con esas palabras, Jennie Garth expresó que se encuentra muy cerca de Tori Spelling, mientras su amiga atraviesa un momento de suma tristeza.

La actriz, que interpretó a Donna Martin en la recordada serie televisiva Beverly Hills 90210 finalmente solicitó el divorcio de su último marido, Dean McDermott este viernes, tras meses de haberse separado.

En su presentación, Spelling citó diferencias irreconciliables como motivo para solicitar el divorcio. Tras 18 años de matrimonio, McDermott, de 57 años, anunció la separación de la pareja en una publicación de Instagram, que luego eliminó, compartida el 17 de junio de 2023, la misma fecha que figura como el día de la separación formal en los papeles que la actriz presentó ante la justicia.

Tori Spelling y Dean McDermott, junto a sus hijos

Spelling solicitó la custodia física exclusiva y la custodia legal conjunta de los cinco hijos de la pareja, Beau de 7 años, Finn de 11, Hattie de 12, Stella de 15, y Liam de 17. En su presentación propone que McDermott pueda visitarlos. En cuanto a la división de bienes, todavía no trascendió si existe un acuerdo prenupcial, pero sí se hace referencia a que aun “no se ha determinado la naturaleza y extensión de sus respectivas propiedades”.

A pesar de que Spelling se mantuvo en silencio, fue su gran amiga quien salió a hablar sobre este difícil momento. El mismo viernes, Garth fue consultada sobre el tema en un evento realizado en Los Ángeles y explicó que si bien su amistad comenzó en plena adolescencia, cuando compartieron el set de Beverly Hills, desde ese momento se convirtieron en inseparables. “Nos unimos y forjamos una amistad realmente fuerte y única a una edad tan temprana. Ese tipo de vínculo nunca desaparece. Ya sabes, es algo inquebrantable”.

El año pasado, las actrices le dijeron a People que su amistad se parece más a un vínculo fraterno. “Somos personas diferentes, así que, por supuesto, vemos las cosas de manera diferente de vez en cuando. Pero nos cuidamos unos a otros y nos amamos”, indicó Garth. Y Spelling agregó: “Somos más que solo mejores amigas. Somos hermanas”.

Ian Ziering, el actor que interpretó a Steve Sanders en la serie producida por Aaron Spelling, también se mostró muy cerca de su excompañera. “Nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la vida después de que la serie llegó a su fin, tras diez temporadas. Todavía nos preocupamos el uno por el otro”, expresó, también el mismo viernes.

“Por eso, cada vez que uno de nosotros vive una victoria, todos nos unimos para compartir ese buen momento y nos mostramos orgullosos. Y cuando a alguno le toca vivir tiempos difíciles, también nos unimos y ofrecemos todo el apoyo que podamos desde dondequiera que estemos”, indicó el actor.

A mediados de noviembre de 2023, McDermott brindó una entrevista al Daily Mail en la que reveló detalles sobre los motivos por los que decidió dar por terminado su matrimonio. Allí, asegura que en el último tiempo “habían estado teniendo problemas” y que la situación empeoró cuando dejaron de dormir en la misma habitación, porque su entonces esposa prefería dormir con animales, incluidos varios perros y un cerdo. También contó que, en su baño, su exesposa había puesto una gallina.

“Sabemos que los perros tienen accidentes y nuestros perros en particular sufrían muchos. Y yo ya no podía soportar eso”, recordó. “Entonces creé un límite saludable para mí y dije: ‘No puedo hacer esto. No puedo vivir ni dormir en este tipo de condiciones’. Tracé ese límite para mí y me mudé a otra habitación y las cosas simplemente escalaron desde allí. No hubo ningún esfuerzo para remediar el problema y nunca volví a la habitación”, explicó.

McDermott también realizó una fuerte autocrítica: explicó que a medida que se iban distanciando, su latente adicción al alcohol y las drogas reapareció y fue recrudeciendo. “Bebía tequila todas las noches, junto con puñado de narcóticos recetados”, reveló. Ante esa situación, recordó que Spelling pasó la mayor parte de su tiempo con sus hijos.

