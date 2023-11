escuchar

El mayor problema de Donna Martin en Beverly Hills 90210 fue que casi no se gradúa. En cambio, en menos de un año, la vida de la actriz que le dio vida en la mítica serie para adolescentes, Tori Spelling, se convirtió en una sucesión de desgracias, extraños momentos bizarros y en el foco de rumores de toda índole.

La actriz norteamericana, hija del exitoso productor televisivo Aaron Spelling, este jueves volvió a estar en el ojo de la tormenta gracias a un enigmático mensaje que compartió en sus redes sociales y que muchos interpretaron como una respuesta a las recientes declaraciones de su exmarido, Dean McDermott.

El actor canadiense brindó, este mismo miércoles, una entrevista al Daily Mail en la que reveló detalles sobre los motivos por los que decidió dar por terminado su matrimonio. Allí, asegura que en el último tiempo “habían estado teniendo problemas” y que la situación empeoró cuando dejaron de dormir en la misma habitación, porque su entonces esposa prefería dormir con animales, incluidos varios perros y un cerdo. También contó que en su baño su exesposa había puesto una gallina.

Tori Spelling y Dean McDermott AP - AP

“Sabemos que los perros tienen accidentes y nuestros perros en particular sufrían muchos. Y yo ya no podía soportar eso”, recordó. “Entonces creé un límite saludable para mí y dije: ‘No puedo hacer esto. No puedo vivir ni dormir en este tipo de condiciones’. Tracé ese límite para mí y me mudé a otra habitación y las cosas simplemente progresaron desde allí. No hubo ningún esfuerzo para remediar el problema y nunca volví a la habitación”, explicó.

McDermott también realizó una fuerte autocrítica: explicó que a medida que se iban distanciando, su latente adicción al alcohol y las drogas volvió a aparecer y fue recrudeciendo con el correr de los meses. “Bebía tequila todas las noches junto a puñado de narcóticos recetados”, reveló. Ante esa situación, recordó que Spelling pasó la mayor parte de su tiempo con sus hijos, Stella Doreen, Hattie Margaret, Liam Aaron,Finn Davey y Beau Dean.

Tori Spelling junto a su exesposo, Dean McDermott, y sus hijos, Liam y Stell AP

“Me aislé cada vez más y ella se aisló con los niños. Éramos compañeros de cuarto. Rara vez comíamos juntos. Nos sentábamos y comíamos en familia, pero nunca estábamos conectados. Eso me hacía sentir peor, porque sabía que yo era una gran parte del problema. Y a eso se agregaba que no estábamos durmiendo en la misma cama. Es como conectar tu teléfono a la base por la noche... Si no lo hacés, te despertarás con la batería agotada”, señaló y sumó luego: “Creo que el lecho conyugal es la estación de conexión para su relación. Donde la pareja se conecta. Es donde descargan información. Es donde pasan tiempo juntos. Es donde tienen intimidad, es donde aman. Donde reís y llorás. Así que eso se había acabado y sin eso la relación pierde mucho, mucho. Cuando estás en una situación de compañeros de cuarto y no hay conexión o intimidad, ¿qué esperás que suceda?”

“Nunca me había sentido tan solo en la misma casa con otras seis personas, nunca me había sentido tan solo en mi vida. No sabía cómo salir de la situación en la que me encontraba. Estaba sufriendo. Me sentía desconsolado, deprimido y me odiaba a mí mismo. No quería vivir. Voy a vivir el resto de mi vida haciendo las paces porque tomé algo que era realmente hermoso y lo derribé año tras año, día tras día”, aseguró. Y reflexionó: “Todo lo que Tori ha hecho hasta el día de hoy es querer que yo sea feliz y saludable y le infligí mucho daño y dolor a esa mujer”.

La familia unida, en tiempos más felices

Luego de que la entrevista se publicara, Spelling recurrió a sus redes para compartir un extraño mensaje. “El consuelo de un viejo amigo regresa justo cuando más lo necesitas”, escribió en una historia de Instagram junto a la imagen de un sándwich de comida rápida.

Tras el fin de su matrimonio de 18 años, Spelling se vio obligada a abandonar la casa familiar porque se había llenado de moho. A pesar de pertenecer a una de las familias más ricas de Hollywood, la actriz vivió durante meses junto a sus hijos en una casa rodante y en hoteles baratos al costado de la carretera.

