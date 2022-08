Beverly Hills 90210: la conmoción de Jennie Garth, Tori Spelling y Ian Ziering por la muerte de la actriz Denise Dowse

Diez temporadas y miles de conflictos: parejas cruzadas, drogadicción, alcoholismo, agresiones sexuales, incendios intencionales, trastornos alimenticios, traiciones y desengaños. Y sin embargo, es muy posible que al nombrar la serie Beverly Hills 90210, a la mayoría de los que seguían las desventuras de ese grupo de chicos ricos de Los Ángeles se les venga a la mente una frase que quedó marcada en la memoria colectiva: “¡Donna Martin se gradúa!”.

Aquellas palabras son las que repiten decenas de estudiantes en apoyo al personaje interpretado por Tori Spelling, en una especie de “sentada” bien estadounidense, con pancartas y discursos grandilocuentes de los adolescentes en cuestión. Todo un cocktail de ingenuidad y meritocracia que solo se salvó del ridículo gracias a la presencia de Denise Dowse, la solvente actriz que le daba vida a la subdirectora del colegio, Yvonne Teasley .

La intérprete murió este domingo, tras haber permanecido en coma por las complicaciones de una virulenta meningitis. En su podcast 90210MG del martes, Jennie Garth y Spelling recordaron a la actriz. “Fue tan repentino... Fue increíble para mí y no puedo imaginar lo devastada que está su familia, su hermana, todos los que la conocían. Es una noticia impactante”, dijo Garth. Y agregó: “Este tipo de muertes son las más duras, creo” .

Spelling, a su vez, recordó que Dowse “era muy querida en todas partes”. “Ella estaba en su mejor momento, y es muy difícil procesar la noticia”, expresó. Conmocionadas, las dos relataron sus experiencias junto a ella en el set de la popular serie de los años noventa: “ Había algo en Denise que hacía que fuera tan fácil conectar con ella... Era como tu amiga más antigua... ¡Era tan natural trabajar con ella! Era una mujer muy cálida y amable y, además, una actriz realmente respetada y prolífica ”, rememoró Garth.

Y su amiga estuvo de acuerdo: “Fue muy fácil trabajar con ella. Era muy alentadora. Siempre daba los mejores abrazos en el set”. Luego, las dos se refirieron al tributo que Ian Ziering, el actor que personificó a Steve Sanders en la recordada serie, le brindó a Dowse en su cuenta de Instagram. “Él probablemente trabajó más junto a ella, porque Steve tenía muchísimos problemas académicos...”, explicó Garth.

En sus redes, Ziering compartió una captura de pantalla de la actriz y la acompañó con un extenso y sentido texto en el que, también, remarcó su talento y su calidad humana. “Es tan desgarrador decir que Denise Dowse ha fallecido... De todos los años que he trabajado en Beverly Hills, siempre recuerdo y recordaré mis escenas con Denise, por el respeto que siempre sentí por su talento y por el cariño de su alma amorosa”, expresó el actor.

Y siguió: “ Algunas de mis risas más sinceras fuera de cámara, fueron junto a ella, cuando nos burlábamos de la disciplina que la Sra. Teasley le aplicaba a mi Steve. Mis sinceras condolencias a su familia y a todos los demás que, como yo, la querían. Dios te bendiga Denise ”.

El 7 de agosto, Tracey, la hermana de Dowse, compartió una actualización en la cuenta de Instagram de la actriz informando que había sido hospitalizada y que estaba en estado de coma debido a “una forma virulenta de meningitis”. En la misma plataforma, el 13 de agosto, Tracey anunció que su hermana lamentablemente había muerto.

La carrera de Dowse comenzó en 1989 en la serie Almost There, continuó con una participación en Alf y desde entonces no se detuvo. Además del personaje de Yvonne en Beverly Hills, 90210, fue parte del drama The Guardian, y recientemente se la pudo ver en la comedia Insecure y en el drama médico New Amsterdam.

Además trabajó en cine en films como Ray, Amor en colores y Réquiem por un sueño, y dirigió la biopic Remember Me: The Mahalia Jackson Story, protagonizada por Keith David, Corbin Bleu, Vanessa Williams y Columbus Short.