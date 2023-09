escuchar

Muy conmovida, todo el tiempo al borde del llanto y con la tristeza de haber perdido a dos amigos en los últimos quince días, Iliana Calabró habló en la despedida a Silvina Luna. Muy cercana también a Mariano Caprarola, la actriz compartió su dolor y pidió justicia por la partida de sus seres queridos.

Iliana se acercó este mediodía hasta el Panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita, donde se realizó la misa para despedir a Silvina Luna, quien murió el pasado 31 de agosto a los 43 años en el Hospital Italiano luego de una larga internación.

“Horrible”, fue lo primero que atinó a decir Iliana Calabró cuando el movilero de Intrusos en el espectáculo, Pablo Layus, le preguntó cuáles eran sus sensaciones, en medio de la despedida a Silvina Luna en el cementerio de la Chacarita. “En quince días tener que venir a acompañar a dos personas queridas que estuvieron tan cerca mío... parece como ciencia ficción, ¿qué querés que te diga? No lo puedo creer, tan jóvenes, llenos de vida”, dijo la actriz profundamente angustiada.

Con un hilo de voz, Calabró hizo referencia a las circunstancias de las muertes de sus dos amigos y mencionó la marcha pacífica que se va a realizar esta tarde a la puerta de la casa de Aníbal Lotocki para exigir justicia. “Necesitamos que se sepa”, señaló, y mencionó un grupo de WhatsApp de víctimas al que la sumaron y en el que cada vez hay más integrantes. “Tuve que dejar de ver porque me hace muy mal, me remueve cosas de tanta gente conocida. Por eso les pido que se sumen para que la Justicia pueda llegar a la verdad”, continuó.

Luego de que el movilero contara que muchas otras víctimas de Lotocki se sumaron a la despedida de Silvina Luna en el Panteón de Actores y que luego partirán juntas a la marcha, Florencia de la V le recordó las temporadas que trabajó junto a Caprarola y la consoló por su dolor. “¿Qué te voy a decir a vos que los conocías también como yo?”, le respondió. “Estaban llenos de vida, de juventud, de ganas de salir adelante”, señaló.

En ese momento, Iliana recordó cómo se enteró de la muerte del asesor de moda. “Tengo un mensaje de Mariano. Yo me iba de viaje y me escribió: ´Estoy bien, mis riñones están limpios, Iliana andá tranquila. Y cuando bajo del avión me dicen que se murió”, recordó y rompió en llanto nuevamente. “Y con Silvina, viste que ella había hecho todo ese trabajo espiritual. Tenía tanta fuerza. Y dije: ‘seguro que eso la va a salvar’, y no alcanzó. Es terrible”, repasó.

Consultada sobre los mensajes del grupo de víctimas, Iliana compartió que no todas las personas que se unieron y que dicen tener problemas de salud a raíz de una operación de Lotocki tienen los medios para accionar de manera legal. Tampoco tienen el dinero, reveló, para realizarse los estudios necesarios. “No quieren que la familia se preocupe porque quizá no saben y no quieren hacer la denuncia para que no cobre estado público y preservar a los seres queridos”, agregó la actriz y mencionó el caso de un chico que quedó ciego y que su mamá es muy mayor.

Iliana Calabró se quebró en el velatorio de Silvina Luna

“Ojalá que se pueda llegar a esclarecer la verdad, porque acá no sé quién pero hay un culpable”, agregó. “Aparte, por toda esa gente que yo leo y que lo tienen como si fuera una bomba de tiempo en el organismo, que no sabe en qué momento le puede despertar”, comentó sobre el material que llevan presuntamente en el cuerpo. Luego de repasar que tanto Mariano como Silvina no tuvieron síntomas apenas se operaron, Iliana reflexionó que se trata de una causa que no debiera prescribir. “Tiene que haber una excepción porque alguien tiene que proteger a toda esa gente damnificada”, explicó.

Sobre el final, Karina Iavícoli le preguntó por los dichos de Caprarola antes de morir, en particular sobre las amenazas que había comentado que sufría y sobre el supuesto nombre de quién protegía a Lotocki y que tenía guardado por si le pasaba algo. “Él me había dicho algo pero yo creo que Mariano sí sabía (quien era). El dijo que si le pasaba algo tenía un lugar donde podían encontrar el nombre, pero yo la quiero mucho a Mari, su mamá y a su familia y yo no lo diría porque también me daría miedo”, señaló. Además, aclaró que Mari es una mujer “grande” y que si bien está entera y con fuerzas ya sufrió demasiado. “Mariano la acompaña siempre. No la va a dejar nunca. Como la quería, la cuidaba y la mimaba la va a seguir cuidando desde otro lugar y ella es consciente de eso”, cerró.

El último adiós a Silvina Luna fue en el Cementerio de la Chacarita America TV

Muy conmovida por la situación, Iliana pidió terminar el móvil. “Chicos, discúlpenme pero no puedo más. Les mando un beso y les pido que acompañen a todas las chicas. Hoy voy a tratar de ir para pedir justicia, nada más que eso. Tratemos de buscar un país más justo para todos”, se despidió.

LA NACION