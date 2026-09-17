India Ortega aclaró por qué los hermanos de Emanuel no estuvieron en su boda y habló del vínculo con Julieta Prandi

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron esta semana por civil en una ceremonia íntima y rodeados de un grupo reducido de familiares y amigos. Sin embargo, la ausencia en el registro civil del resto de los hijos de Palito Ortega, hermanos del cantante, despertó distintas especulaciones.

Luis, Sebastián y Rosario Ortega no participaron del acto ni del almuerzo posterior que organizó la pareja como festejo, por lo que rápidamente comenzaron a circular versiones acerca de un supuesto distanciamiento entre ellos y la nueva esposa del artista.

En ese contexto, India Ortega, hija de Emanuel, se refirió a la situación. La joven estuvo presente en el civil junto a su hermano Bautista y compartió su alegría por acompañar a su papá en un momento tan importante.

“Hoy es un día festivo; la ceremonia estuvo increíble y yo estoy muy contenta. De verdad que me pone feliz haber estado y estoy feliz de ver a mi papá contento y bien acompañado. Julieta es una persona increíble que a mi papá le hizo y le hace muy bien; hizo que le volviera la magia a su cuerpo”, compartió la joven en diálogo con un móvil de Puro Show (eltrece).

“Mucha luz”

Frente a las consultas sobre qué vínculo mantiene con la pareja de su padre, la nieta de Palito Ortega, quien sigue los pasos de su mamá, Ana Paula Dutil, en el modelaje y es también cantante, destacó la influencia que, según dijo, tuvo Prandi en la vida personal y profesional de Emanuel.

“Juli es una persona que te trae mucha luz; a pesar de todo lo que pasó, se nota que está y te hace muy bien”, señaló. Y agregó: “A mi papá lo empujó mucho a seguir con la música; él medio que había abandonado la música; a él lo hace muy muy feliz. Es una madre excelente con sus hijos; la quiero mucho como madrastra y como pareja de papá. Somos una familia muy unida y me llevo muy bien con los hijos de ella. Está muy bueno”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega, al salir del registro civil Gerardo Viercovich - LA NACION

La hija del artista también explicó cómo se enteró del casamiento. “Yo lo sabía hacía un tiempo; mi papá es una persona a la que le gusta mucho la intimidad; no le gusta que se hable. Y para mí eso es lo mejor, algo íntimo, familiar. A mí me lo contaron en la casa de Juli; estábamos desayunando y me dijeron ‘nos vamos a casar’, y me puso muy feliz. No me esperaba que mi papá le propusiera casamiento. Ellos lo quisieron mantener en secreto y todos se enteraron un día antes”, reveló.

India Ortega junto a sus abuelos y su hermano, Bautista Gerardo Viercovich - LA NACION

Las palabras de India llegan en medio de las versiones que relacionan la ausencia de los Ortega con una supuesta interna familiar. Consultada específicamente por este asunto, India explicó que sus tíos tenían compromisos laborales que impidieron su presencia en el día de la celebración. “Es muy fácil criticar sin estar dentro de la situación. Todos nos llevamos muy bien. Tenemos asados familiares y están todos, simplemente que no estamos grabando ni compartiendo todo lo que hacemos en familia. Que yo sepa, y estoy bastante al tanto, no hay ningún tipo de problema con nadie. No hay envidia ni celos. Mi tío Luis está de viaje, Sebastián estaba con grabaciones, Rosario está por hacer un show... A ver, si mi hermano se casa, yo iría, pero hay situaciones en que es medio complicado a veces”, opinó la joven.

La palabra de Julieta Prandi

Tras la boda, la propia Julieta Prandi también se refirió a las especulaciones sobre una posible interna familiar. En diálogo con el programa Intrusos (América TV) cuestionó a quienes difundieron esa información. “El que tiene un micrófono también tiene que tener responsabilidad de lo que comunica. Si yo leo todo lo que me van a decir, supuestamente, una nota y qué sé yo...”, sostuvo.

La conductora destacó la felicidad que significó para ella la celebración y explicó que la decisión de contar con pocos invitados respondió, entre otras razones, a la intención de preservar la intimidad. “Fue un día de mucha felicidad. Se organizó con poco tiempo porque también queríamos resguardarlo. Era un día de semana. Algunos podían y otros no”, remarcó. En ese sentido, también se refirió a Julieta Ortega, hermana de Emanuel, quien no participó del civil, pero sí estuvo presente en el almuerzo posterior: “Vino Julieta. A los que quieran ir a preguntarle, pueden preguntarle. Está todo más que bien”, afirmó.

Julieta Prandi reveló por qué los hermanos de Emanuel Ortega no estuvieron en su casamiento

La jornada tuvo además un significado especial para Prandi por otro motivo: coincidió con la confirmación de la sentencia contra su expareja, Claudio Contardi, condenado por abuso sexual agravado y violencia de género. “Para mí es un día de felicidad absoluta; quiero disfrutar de este momento”, concluyó.