La palabra de Julieta Ortega tras el casamiento de su hermano con Julieta Prandi: “Me enteré hace dos minutos”

Tras los rumores de una supuesta interna familiar entre los hijos de Palito Ortega, Julieta Ortega rompió el silencio sobre el inesperado casamiento de su hermano Emanuel Ortega con Julieta Prandi y reveló que se enteró de la boda apenas unos días antes de la ceremonia. Si bien no llegó a participar del acto en el Registro Civil, la actriz acompañó luego a la pareja en un festejo informal con el que los más íntimos celebraron la unión.

Previo a la celebración íntima, la hija de Palito Ortega conversó con el programa Los Profesionales de siempre (elnueve) y dio detalles sobre la forma en que se enteró del casamiento.

La unión entre Ortega y Prandi se concretó este martes en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia íntima que tuvo como invitados a un reducido grupo de familiares y amigos. Entre los presentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres del cantante, y los hijos que el músico tuvo con Ana Paula Dutil, India y Bautista Ortega, no así los hermanos del artista.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi, ayer, al entrar al Registro Civil de San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

Julieta Ortega explicó que se enteró del acontecimiento con poca anticipación. “Me avisaron el miércoles pasado, o sea que me enteré hace dos minutos”, lanzó con ironía. Y sumó: “Somos todos grandes. Cada uno hace su vida, me pareció perfecto. No sé ellos cuándo tomaron la decisión, pero me avisaron el miércoles a la tarde”, precisó.

Según relató, ella ya contaba con compromisos previos: “Yo estuve con gente trabajando en casa toda la mañana”. Y agregó: “No me sorprendió [el anuncio de la boda], lo único que le dije fue: ‘Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil’, pero me escapé dos horitas para venir a darles un beso”, blanqueó.

La pareja festejó junto a un reducido grupo de familiares y amigos Gerardo Viercovich - LA NACION

La actriz también explicó que el cantante suele preservar su intimidad. “Mi hermano es muy reservado. Yo te miento si te digo que viví todo el proceso, él cuenta poco, siempre fue igual, es muy metido para adentro. Yo no pregunto mucho. Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar, pero después creo que todo lo demás se lo tienen que preguntar a él”, dijo.

Y detalló: “No sé nada [sobre cómo fue la propuesta de casamiento], solo me dijo que se casaba y que me sintiera libre, que era una cosa muy informal, que el que pudiera, que viniera. De mis hermanos, Luis está dirigiendo, no está en Buenos Aires; Rosario estaba grabando un programa...”, aclaró.

Palito Ortega y Evangelina Salazar, junto a los hijos de Emanuel Ortega Gerardo Viercovich - LA NACION

Ortega también fue consultada sobre si el anuncio había significado una sorpresa para ella y dijo: “No me sorprendió. Claro, puede ser que en ese sentido, y sobre todo cuando ya te casaste una vez…”. Más allá de la forma en que recibió la noticia, la actriz contó que pudo compartir el momento posterior con los recién casados y describió brevemente cómo los vio: “Estaban re contentos, muy contentos”.

El posteo que Julieta Ortega dedicó a su hermano Emanuel y a Julieta Prandi tras la unión en el Registro Civil

La conductora de elnueve Flor de la V quiso saber a continuación si es habitual en su familia mantener la privacidad: “¿No es una característica de los Ortega? Tu papá es así, Seba es así...”, y la actriz puntualizó: “Los varones son así, tenés razón, es verdad, buena observación”.

La actriz, junto a su mamá, durante el festejo familiar

Sobre las mujeres de la familia, especialmente sobre Evangelina Salazar, su hija reveló durante la charla que muchas veces acepta invitaciones a programas de televisión porque siente que existe una especie de compromiso con quienes la convocan. “Ella es ama de casa y es la mamá de toda esta familia, que es muy pública, pero ella no tiene ganas a veces de aparecer”, explicó.

Un gesto que no pasó inadvertido

Tras las versiones de distanciamiento con su hermano, Julieta Ortega recurrió a las redes sociales más tarde para compartir algunas imágenes del festejo familiar que acompañó la celebración. Entre las fotografías que publicó se vio a la novia junto a Emanuel Ortega con un emoji de corazón que Julieta dedicó al especial momento vivido por la flamante pareja. Y en otra de las postales, la actriz se mostró junto a su mamá en medio de una reunión familiar.