India Ortega reivindicó el lugar de su madre en la familia y cuestionó a Julieta Prandi
La hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil contó cómo se encuentra el músico, reveló que no volvió a hablar con la conductora y se refirió al vínculo entre sus padres
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A poco más de un mes de que Julieta Prandi anunciara su separación de Emanuel Ortega, a tan solo 27 días de haber pasado por el Registro Civil, las repercusiones de la ruptura continúan. Este miércoles, durante la presentación de la película La nueva Focker, India Ortega volvió a pronunciarse sobre el final de la relación de su padre y cuestionó la decisión de la modelo de comunicar la noticia a través de las redes sociales.
En diálogo con América TV, la hija del músico y Ana Paula Dutil contó cómo se encuentra su papá después de las semanas de exposición mediática. “Está más tranquilo. Obviamente, está como puede estar, pero está bien, cada día va mejorando”, aseguró. Consultada sobre cómo quedaron los vínculos después de la separación, la joven aclaró: “Entre nuestra familia está todo más que bien”.
Ante las recientes declaraciones de Prandi, quien manifestó su malestar con las personas que salieron a opinar sobre el final de su matrimonio, India fue contundente: “No lo hubiese hecho público si no quería que la gente opine”. Y agregó: “Es un tema pasado. Ellos ya lo estarán resolviendo en privado, la verdad que no sé”.
En esa misma línea, la nieta de Palito Ortega insistió en que, a su entender, la exposición pública de la ruptura fue el origen de la polémica. “Yo creo que eso fue lo que comenzó todo. Para mí era para resolverlo en persona y no hacerlo público como pasó”, sostuvo.
Además, reveló que desde la separación no volvió a comunicarse con quien fue la pareja de su padre durante seis años. “Quiero dejarlos a ellos dos solos, que ellos resuelvan sus cosas. No me parece que yo me tenga que meter, cero”, explicó.
Durante la charla, India también se refirió al lugar que ocupa su madre dentro de la familia, luego de que su primo Dante Ortega, hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, reconociera que siempre consideró a Dutil su tía y que nunca llegó a llamar de esa manera a Prandi.
“Mi mamá estuvo en nuestra familia mucho tiempo y lo sigue siendo”, expresó la joven, quien remarcó que las relaciones sentimentales de su padre no modifican el vínculo que la exmodelo construyó con el resto de la familia. “Sea quien sea la pareja de mi papá, mi mamá no va a dejar de ser nuestra familia”, afirmó.
Por último, desestimó las versiones sobre posibles diferencias entre sus padres y aseguró que ambos mantienen una buena relación desde que decidieron ponerle fin a su historia de amor.
De un casamiento íntimo a una separación mediática
El 15 de septiembre, después de seis años de relación, Prandi y Ortega se casaron en el Registro Civil de San Isidro, en una ceremonia íntima a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Sin embargo, apenas 27 días después, la conductora anunció a través de sus historias de Instagram que había decidido ponerle fin a la relación. Sin revelar los motivos de la ruptura, explicó: “Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”.
Al día siguiente, el músico habló con Sálvese quien pueda (América TV) desde la puerta de su estudio de grabación. “No estoy bien, pero ya va a pasar. Son momentos”, reconoció y pidió preservar su intimidad. Días más tarde, fue su propia hija quien dio cuenta de lo afectado que estaba el artista: “Nunca lo vi tan triste a mi papá”, aseguró India en Infama.
En medio de las versiones sobre una supuesta infidelidad, Prandi viajó a Brasil, destino que originalmente había elegido para su luna de miel. A su regreso, en diálogo con LAM, explicó que el acuerdo que mantenía con Ortega estaba basado en la honestidad y en no ocultarse información. Además, desvinculó a la escritora Mariana Marx de los motivos de la ruptura y aseguró que desconocía que la cantante Josefina Lynch había pasado tres días en el estudio de grabación de su entonces pareja.
Tras las declaraciones de la conductora, el músico publicó un comunicado en el que pidió que cesaran las especulaciones y manifestó su desacuerdo con la forma en que se había manejado la situación. “Mi vínculo de pareja se terminó, pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido”, expresó.
Desde entonces, Prandi retomó su trabajo en La 100 y manifestó su malestar con quienes opinaron sobre su matrimonio, entre ellos Juan Alberto Mateyko y Juana Viale. El 11 de noviembre, en diálogo con Intrusos, también aclaró que no habrá una división de bienes y que el trámite de divorcio quedará en manos de sus abogados.
Por su parte, Ortega mantuvo un perfil más bajo y volvió a mostrarse junto a sus padres y hermanos durante los festejos por los 41 años de Rosario Ortega. El 10 de noviembre regresó a Instagram, después de cinco meses y medio de inactividad, con una versión de “Don’t Think Twice, It’s All Right”, de Bob Dylan, una canción sobre el desamor.
“Hay letras que uno desea haber escrito. Reflejan algo que resuena muy familiar, casi propio”, escribió junto al video. Días más tarde, el músico compartió nuevas postales de su rutina, entre momentos en su estudio y entrenamientos en el gimnasio.
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