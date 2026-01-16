Inés Estévez recordó cuando vivió en la calle y dormía en la estación de Retiro: “No podía alquilar un departamento”

Inés Estévez reveló una historia poco conocida de su vida personal al contar que, cuando llegó a Buenos Aires siendo muy joven, atravesó una etapa de dificultades económicas que la llevó a dormir en la calle y a pasar noches en la estación de Retiro.

En diálogo con el periodista de espectáculos Ángel de Brito para el ciclo de streaming Ángel responde (Bondi Live), la actriz recordó sus primeros pasos lejos de su Dolores natal, cuando decidió probar suerte en la gran ciudad.

“¿Es cierto que viviste en la calle?”, quiso saber el conductor. “De eso se ha hecho un tango”, bromeó primero la artista. Y aclaró: “Sí, pero no es que vivía en la calle tipo homeless y que no tenía dónde bañarme”, precisó. Según explicó, una de las decisiones más difíciles fue no recurrir a su familia. “Yo no quería pedir ayuda a mis padres porque no tenían recursos. Ya habían bancado a tres hijos que habían estudiado cosas normales”, aclaró sobre los motivos que la llevaron a asumir su presente sin pedir ayuda a su círculo cercano.

Aunque tenía trabajo, sus escasos ingresos no le permitían acceder a una vivienda propia. “Tenía plata, trabajaba, podía comer, viajar, pero no podía alquilar un departamento”, resumió al describir su situación por aquellos tiempos.

La falta de una red cercana agravó su situación, ya que no tenía conocidos que pudieran ofrecerle un lugar donde quedarse. “No tenía tantos amigos. O sea, acababa de llegar”, señaló.

Inés Estévez vuelve este mes al teatro con la obra El hombre inesperado, que protagoniza junto a Germán Palacios Soledad Aznarez

Ante la necesidad de pasar la noche en algún lugar, la actriz contó cómo fue que finalmente optó por la céntrica estación. “Dije: ‘¿En qué lugar no corro peligro y no llamo la atención con un bolso así [de gran tamaño]?’”, recordó.

La respuesta, según dijo, la encontró en un lugar ampliamente transitado: “Retiro, estación de micros, bares abiertos; podía comer, baños súper completos”, detalló sobre los puntos a favor que encontraba de ese espacio para pernoctar.

Para sobrellevar las horas, Estévez también “hacía unos viajes en subte”, contó. En esa dinámica cotidiana, sin embargo, fue testigo de escenas que la marcaron. “Y, sí, de repente había un croto al lado mío que dormía en el subte, que iba y volvía, ¿entendés?”, mencionó.

Inés Estévez recordó sus difíciles comienzos, aunque quitándole dramatismo a la situación

Años atrás, la actriz se había referido a esta etapa de su vida en una entrevista con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad. En aquella conversación, iba más allá en su relato: “No sé cómo sobreviví a la calle, me da pena y no quiero que le pase eso a nadie”, confesaba al revivir aquel momento.

La actriz también se refería a su estado emocional de entonces. “Había mucho de soledad y de cierto abandono solapado de mis padres”, reconocía. Y explicaba: “Yo estaba buscando independencia porque había una situación familiar que, si pedía ayuda, debía acatar ciertas normas”, dijo.

Su situación cambió gracias a la ayuda de Roberto Palandri, director de la obra en la que trabajaba. “Me dijo que necesitaba que alguien le cuide la casa por sus plantas y su gata, y yo me di cuenta que me estaba salvando de una situación dura”, compartió. “Los dos nos hicimos los tontos y viví en su casa durante un año”, concluyó, al recordar a quien definió como su “padre artístico y mi padre afectivo en muchos aspectos”.

En la actualidad, Estévez compagina su actividad actoral con la crianza y el cuidado de Cielo y Vida, sus dos hijas fruto de su relación con el actor Fabián Vena, de quien se separó hace años.

En una entrevista con LA NACION, la actriz se refirió meses atrás a las exigencias cotidianas que implica sostener un hogar y acompañar el crecimiento de sus hijas. “Tengo que mantener el hogar y a mis hijas y eso, a veces, no me deja elegir tanto como quisiera. Eso sucedió desde muy temprano”, expresaba.