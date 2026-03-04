El emotivo trailer de El último gigante, la nueva película de Netflix protagonizada por Oscar Martínez

El trailer oficial y las primeras imágenes de El último gigante, la nueva película escrita y dirigida por Marcos Carnevale ya salieron a la luz. Protagonizado por Oscar Martínez y Matías Mayer, el largometraje se estrenará en algunos cines de la Argentina el 26 de marzo y estará disponible globalmente en Netflix a partir del 1 de abril. El elenco lo completan Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella, Alexia Moyano y la participación especial de Luis Luque.

Grabada en los impactantes paisajes de las Cataratas del Iguazú, Misiones, este film marca el regreso cinematográfico de Martínez a la pantalla argentina. La historia se centra en un padre ausente que busca recuperar el lazo con su hijo. El guion “invita a reflexionar sobre la fuerza transformadora del perdón”, reza el comunicado de prensa.

Oscar Martínez y Matías Mayer, como padre e hijo en El último gigante Cleo Bouza - Netflix

Una segunda oportunidad

Mayer interpreta a Boris, un carismático guía que vive en las Cataratas del Iguazú y que ve tambalear su mundo cuando su padre regresa de forma inesperada a su vida. “Lo que comienza como un reencuentro incómodo se convierte en un viaje íntimo de sanación, donde ambos deberán enfrentar el pasado para descubrir si es posible reconstruir el vínculo y darse una segunda oportunidad como padre e hijo”, destaca el comunicado de la película producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films.

Martínez debutó con David Stivel en un clásico televisivo de culto: Cosa juzgada; actuó en La tregua, que estuvo nominada al Oscar como Mejor film extranjero. Además protagonizó más de 30 películas; escribió tres obras de teatro y un ensayo sobre el trabajo del actor; es miembro de la Academia Argentina de Letras y fue el primer latinoamericano en ganar en 2016 la Copa Volpi al Mejor actor en el Festival de Venecia por El ciudadano ilustre, entre los múltiples premios que desfilan por su currículum.

Con una larga y reconocida carrera en la Argentina, decidió mudarse a España, en donde reside desde hace más de cinco años. El gran cambio comenzó en 2020, en plena pandemia. Tras la muerte de su suegra, el actor y su familia viajaron a Madrid porque Martínez debía retomar la filmación de Competencia oficial. En principio, la idea era quedarse solo unos meses, pero la hija de Marina Borensztein, su esposa, atravesaba una difícil etapa de ataques de pánico y mostró signos de mejoría en el nuevo destino. “Volvió a salir a la calle, recuperó su vida social. Un día me dijo: ‘Mamá, yo no vuelvo a Buenos Aires’”, contó Borensztein a la revista ¡Hola!

El film dirigido y escrito por Marcos Carnevale podrá verse en algunos cines a partir del 26 de marzo Cleo Bouza - Netflix

El plan de regresar se fue postergando y, lo que parecía una pausa, terminó siendo un nuevo comienzo: primero un pequeño departamento en Madrid y luego una casa en Marbella. Desde España, y con varios proyectos en puerta, Martínez analizó en reiteradas oportunidades el contexto argentino. “Siempre expresé mis opiniones con moderación y respeto, aclarando que me gusta vivir en un país plural, donde el que piensa lo opuesto tenga derecho a decirlo“, comentó en diálogo con LA NACION sobre las críticas y halagos que recibe cada vez que da su parecer sobre la situación política y económica del país. “Me preocupa lo obvio: la intolerancia, el fanatismo, la pobreza que siguen en aumento. Yo viví en una Argentina que tenía un 2 o 3% de pobreza, pero era una pobreza digna, no lo que vemos ahora, que es marginalidad e indigencia", agregó.