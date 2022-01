Infraganti: famosos que fueron sorprendidos por cámaras muy indiscretas y debieron dar explicaciones

No hubo caso. Ni un ejército de guardaespaldas, ni las medidas de seguridad más estrictas, ni las citas en lugares alejados y exclusivos fueron suficientes. A pesar de todos los recaudos, muchos famosos no pudieron evitar ser captados por los paparazzi en situaciones íntimas que hubiesen preferido mantener en el ámbito de su intimidad. Esas fotos robadas sirvieron como registro para confirmar romances y otras desencadenaron escándalos irrefrenables.

Aquí no ha pasado nada...

Dominic West y Lily James, en Roma GROSBY GROUP

En octubre de 2020, los medios británicos publicaron una serie de fotografías que desataron un verdadero escándalo. La actriz Lily James y su colega Dominic West pasearon muy acaramelados y del brazo por las románticas calles de Roma y se mostraron muy cariñosos en la terraza de un bar. ¿Por qué el escándalo? Porque el actor de The Affair no es precisamente un hombre soltero: está casado con Catherine FitzGerald, su pareja hace más de diez años y madre de cuatro de sus hijos.

Dominic West y Lily James: las fotos que desataron la polémica GROSBY GROUP

A pesar de las evidencias, no hubo explicaciones públicas y todos hicieron como si nada hubiese pasado. “Una foto mata a otra foto”, habrán pensado el actor y su esposa, y se dejaron “robar” imágenes juntos, en la puerta de su mansión de Londres, que incluyeron un beso y un cartel con un mensaje escrito a mano en el que afirmaron: “Nuestro matrimonio es fuerte y definitivamente seguimos juntos”.

Saca la mano, Justin

Las fotos de Justin Timberlake y Alisha Wainwright que generaron los rumores de romance GROSBY GROUP

Los rumores de infidelidad ya habían comenzado a rodar cuando, a fines de noviembre de 2019, las cámaras captaron a Justin Timberlake y a Alisha Wainwright en una situación más que comprometida. Los actores -que en aquel momento estaban trabajando juntos en la película Palmer- también se encontraban en la terraza de un bar, pero en este caso fueron sus manos las que dieron que hablar. En una primera fotografía se ve a la actriz de Shadowhunters tocando la pierna del cantante. En la segunda, él le toma la mano por debajo de la mesa. Timberlake está casado con Jessica Biel desde 2012 y tienen un hijo en común, Silas. En este caso, todo se resolvió con un comunicado.

Las fotos de Justin Timberlake y Alisha Wainwright que generaron los rumores de romance GROSBY GROUP

“Suelo estar alejado de los rumores lo más que puedo, pero por mi familia siento que es importante abordarlos, en este caso, porque están hiriendo a la gente que quiero. Hace unas semanas, se produjo un gran error al juzgar mi comportamiento pero -déjenme ser claro- no pasó nada entre mi compañera de trabajo y yo. Bebí demasiado esa noche y me arrepiento. Ese no es el ejemplo que quiero para mi hijo. Pido disculpas a mi increíble mujer y mi familia por ponerlos en una situación tan humillante. Estoy centrado en ser el mejor marido y el mejor padre que pueda”. Y concluyó: “Estoy muy feliz de trabajar en esta película, y estoy ansioso por compartirla con el público”, publicó en sus redes sociales.

El regreso de un clásico

Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron fotografiados juntos yendo al aeropuerto en Montana GROSBY GROUP

Formaron la pareja más comentada, comentada y aclamada de principios de siglo. Sin embargo, no resistieron las presiones de la prensa y cada uno siguió por su lado. Veinte años después, con los dos solteros después de mucho tiempo, los fans comenzaron a fantasear con la posibilidad de que se dieran una nueva posibilidad. Ben Affleck acababa de romper su corto romance con la cubana Ana De Armas. Jennifer Lopez había decidido decirle adiós a su prometido, Alex Rodriguez. Y el deseo se volvió realidad.

A pesar de que hicieron todo lo posible para pasar desapercibidos, Ben y Jen fueron sorprendidos por los paparazzi en una miniescapada romántica al exclusivo centro de esquí Big Sky, en Montana (se alojaron en la casa que tiene él) y más tarde en Miami, mientras iban al gimnasio y compartían el mismo auto. La publicación de aquellas fotos, lejos de enfurecerlos, pareció haberlos relajado. Tanto, que a partir de ese momento decidieron no esconderse más y gritarle su amor a los cuatro vientos.

Photo © 2021 OneShotPix/The Grosby Group St.Tropez, July 24, 2021 PREMIUM EXCLUSIVE Jennifer Lopez and Ben Affleck on a romantic cruise aboard a yacht in the south of France Grosby Group - OneShotPix/The Grosby Group

¿Es ella?

Renee Zellweger y Ant Anstead, a puro beso The Grosby Group

Renée Zellweger es una de las grandes estrellas de Hollywood, pero a diferencia de algunos de sus colegas, no es para nada abierta con respecto a su vida privada. Por eso, una simple foto que confirmaba su nuevo noviazgo captó la atención de los medios y del público.

La actriz fue descubierta por los paparazzi a los besos con el conductor de la telelevisión británica Ant Anstead. Con el romance más afianzado, los dos se dejaron ver muy felices, a puros besos y abrazos, en un paseo por California.

En una reciente entrevista con el programa Daily Pop, el presentador se refirió a cómo fue evolucionando la relación. “Todo el mundo sabe que Renée y yo nos hemos acercado bastante y que llevamos viéndonos desde hace un tiempo”, reveló. “Lo mantuvimos en secreto durante un tiempo, pero lamentablemente nos sacaron algunas fotos”, añadió. Según informó el portal TMZ, Zellweger conoció a Anstead a comienzos de junio mientras filmaban un episodio del nuevo programa de Discovery+, Celebrity IOU Joyride, conducido por la actual pareja de la doble ganadora del Oscar.

Aquí también pasa

Sabrina Rojas y Tucu López Ariel Quisbert

Los famosos vernáculos también lidian con las cámaras indiscretas. Cuando apenas se estaban conociendo, Sabrina Rojas y el Tucu López se vieron obligados a hablar sobre su incipiente relación luego de haber sido fotografiados juntos caminando por el barrio del locutor.

Ella fue la primera en tomar la palabra. Tras subir a su cuenta de Instagram una imagen en la que se los ve muy acaramelados, brindó una entrevista a la revista ¡Hola! en la que habló sobre su reciente separación con Luciano Castro y, por primera vez, se refirió a su romance con López: “Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No te puedo decir más que eso. El tiempo dirá”.

El tiempo no habló, pero ayudó a consolidar la pareja y él no solo terminó conociendo a los hijos que la actriz tuvo con Castro, sino que también mantiene una buena relación con el protagonista de Valientes y su novia, Flor Vigna.

¿Amigos con derechos?

Angelina Jolie y The Weeknd, en Santa Mónica Backgrid/The Grosby Group

Fueron vistos por primera vez cenando con amigos, pero fue la segunda cita de Angelina Jolie y The Weeknd la que llamó la atención y echó a rodar las versiones de que la actriz y el músico estarían viviendo un apasionado romance. El encuentro se produjo en el mismo restaurante de Santa Mónica donde habían sido vistos por primera vez.

Jolie, de 46 años, y el cantante canadiense de 31 llegaron al lugar por separado y se retiraron juntos en una misma camioneta, reavivando así rumores. Según informó The Daily Mail, pasaron dos horas y media dentro de una sección privada del establecimiento, al que arribaron con cinco minutos de diferencia. Cuando se retiraron fueron abordados por los paparazzi, quienes captaron la salida de ambos, vestidos de negro y con barbijo del mismo tono.

La nueva canción del músico “Here We Go... Again” fue tomada por muchos como una confirmación de la relación con Jolie: “Y mi nueva chica, es una estrella de cine. La amé bien, la hice gritar como Neve Campbell, pero cuando la hago reír, juro que cura mis pensamientos depresivos. Porque mi nena, ella es una estrella de cine. Me dije a mí mismo que nunca caería, pero aquí vamos de nuevo”. Ella, por ahora, sigue guardando silencio.

Paseando al perro

Naomi Watts y Billy Crudup Backgrid/The Grosby Group

Tan talentosos como cultores del bajo perfil, Naomi Watts y Billy Cudrup compartieron elenco en la serie Gypsy, de 2017. Sin embargo, fue un año más tarde cuando fueron vistos por primera vez juntos y solos fuera del set, al ser descubiertos comiendo sushi. La confirmación de su relación llegó en julio de ese año, cuando una fuente contó a People que estaban saliendo. Desde entonces, se han manejado alejados de los flashes y de los eventos sociales.

Sin embargo, en mayo de 2021 los fotógrafos captaron la escena más esperada: la de los tortolitos caminando felices y sonrientes por las calles de Nueva York, junto al perro de ambos.

De allá para acá

Ester Expósito y Nicolás Furtado, en Madrid G3/The Grosby Group

El Wandagate salpicó al actor uruguayo Nicolás Furtado. Es que, cuando estalló el escándalo del año, el protagonista de El Marginal se encontraba en España, al igual que la China Suárez y algunos medios comenzaron a especular con la existencia de un romance entre ellos. Sin embargo, con el tiempo se sabría que Furtado estaba empezando una relación con Ester Expósito, la actriz española del momento. De hecho, fue ella la que dio la primera pista sobre la incipiente relación con un jugadísimo like en un posteo de la revista Paparazzi.

“En nuestras Stories, el primer matrimonio que la China Suárez se cargó y que le valió el tremendo mote de ‘robamaridos’”, describió el medio en su cuenta oficial de Instagram. Y la actriz de Élite no dudó en sentar postura y, a la vez, marcar el terreno con un simple “me gusta”. Luego de compartir en las redes misteriosas fotografías donde nunca se terminaban exponer completamente, los actores decidieron salir de paseo por España y fueron retratados sonrientes en un restaurante. La relación entre ambos sigue a pesar de la distancia, y este verano ella viajó a Punta del Este para pasar más tiempo con su novio.