El sugestivo “Me Gusta” de Ester Expósito contra la China Suárez

Luego del escándalo que vinculó a Eugenia “La China” Suárez como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la exCasi Ángeles siguió siendo protagonista de la escena mediática. Es que, además de haber quedado envuelta en esa historia, se la vinculó sentimentalmente con el actor Nicolás Furtado, quien está en pareja con la española, Ester Expósito.

Mientras explotaba la crisis de pareja de Wanda y el jugador del PSG, trascendió con fuerza que La China habría tenido un encuentro amoroso con el actor que encarna a Diosito en El Marginal. Así lo expresó Ángel de Brito en su programa, Los ángeles de la mañana, donde confirmó: “Nico Furtado salió corriendo de la China Suárez porque ella parece que estaba un poco intensa con el tema Benjamín (Vicuña) y la casa que contamos acá, de los famosos metros ‘choreados’ que nunca más supimos nada de eso, 22 metros”.

Ahora, esa historia sumó un nuevo capítulo, ya que Ester Expósito dio un “Me Gusta” que despertó otro escándalo. Todo empezó cuando la revista Paparazzi publicó en su cuenta de Instagram un posteo picante sobre la actriz. “En nuestras stories, el primer matrimonio que la China se ‘cargó' y que le valió el tremendo mote de ‘robamaridos’”, destacó el medio en su cuenta oficial.

Como no podía ser de otra manera, la influencer -y expanelista de Bendita- Jauriu estuvo atenta a la repercusión de este posteo. A través de sus historias, realizó una captura de pantalla y destacó lo que pocos habían percibido: el like de Ester Expósito contra su colega argentina y ex de su actual pareja.

La influencer, Juariu, reveló el like de Ester Expósito Instagram: @Juariu

Así compartió la curiosidad en su Instagram y, a través de sus historias, explicó lo confirmado por De Brito: “Antes de estar con Ester, se decía que Nico Furtado había estado con la China”. Según la apreciación de Jauriu, de una manera muy sutil Expósito demostró avalar el término con el que se la vinculó a Eugenia Suárez tras los últimos escándalos de ‘robamaridos’.

Furtado y Expósito, una pareja confirmada en medio del “Wandagate”

Tras ser vinculado sentimentalmente con la China Suárez en medio del escándalo por la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Nicolás Furtado decidió dejar de ocultar a su nuevo amor. Los indicios del comienzo de la relación se hicieron visibles a raíz de diversas publicaciones realizas por el actor uruguayo y la protagonista de Élite y Alguien tiene que morir.

La foto que Nicolás Furtado compartió en sus historias de Instagram confirmó de su romance con Ester Expósito Instagram: @furtadonico

Mientras Furtado era señalado como pareja de la ex Casi Ángeles, él se paseaba por Madrid con otra mujer. “Las calles de Madrid y su gente”, compartió en una historia de Instagram donde se la veía claramente a Ester Expósito.

Días después, la actriz española publicó una selfie bastante oscura frente a un espejo y en medio de los festejos de Halloween, junto al uruguayo a sus espaldas. Estas publicaciones generaron una gran euforia entre sus seguidores que empezaron a confirmar el romance al tiempo que fueron vistos juntos en algunos bares y restaurantes de la capital española.

La foto que blanquearía la relación sentimental entre Ester Expósito y Nicolás Furtado Instagram: @ester_exposito

Si bien ninguno de ellos habló de la relación, en un evento reciente, Furtado fue consultado por los medios españoles acerca de su vínculo con Expósito. “De esas cosas tan personales prefiero no hablar, pero gracias por preocuparte por mis sentimientos. Te preocupás por mis sentimientos, te lo agradezco, porque es muy importante, pero espero que sepan entender, trato de concentrarme en mi trabajo”, señaló, misterioso.