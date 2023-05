Internas, amenazas y un boquete: la viuda del papá de Leticia Brédice apuntó contra la familia

escuchar

Al dolor por la muerte de su padre, Leticia Brédice le sumó un nuevo dolor de cabeza: es que Susana, la última mujer de Franco Brédice, se despachó contra la artista, sus hermanos y sus sobrinos. En una nota que le dio al programa A la tarde, la mujer aseguró que no tiene contacto con la familia y fue más allá: los acusó de robarle y aseguró que para ello se valieron de un boquete.

“¿Qué pasó en la familia de Leticia Brédice? A partir de la muerte de su papá explotó una interna familiar tremenda”, presentó el tema Karina Mazzocco. “Se rompió la familia”, tomó la posta Diego Esteves. El periodista explicó que Franco murió hace dos semanas y que Susana fue su segunda y última mujer. “La denuncia de Susana es contra Leticia y sus hermanas, y también contra sus sobrinos. ¿Por qué? Porque los acusa, entre otras cosas, de ocupas, de haber robado lo poco que dejó Franco Brédice, de haber hecho un boquete, literal, en una pared para llevarse cosas a espaldas de Susana”.

El relato de Esteves no terminó allí: el panelista contó que Susana tiene una hija de nueve años con Franco, que es media hermana de Leticia, y que, siempre según el testimonio de la mujer, el resto de los hijos de Brédice “la ningunea”. “Susana dice que la situación en el velorio fue de una fractura total, que las ignoraban y ellas se sienten desamparadas porque el sostén de hogar, que era Franco Brédice, no está más. No tienen la ayuda de nadie”, completó.

Interna feroz

Previo a presentar la nota con Susana, A la tarde compartió un informe en donde repasaron las internas familiares del clan Brédice y compartieron un fragmento de una entrevista que Franco dio a AM 1300 La Salada antes de morir y en donde habló del vínculo que tenía con Leticia. “Nos vemos poco porque ella es una persona como hija divina, pero es una persona que siempre está enganchada en algo. A mi me encanta que vengan el domingo a comer, le digo, ´Leti, ¿venís? y me dice ‘sí papá’ pero después llega el domingo, la llamo y me dice ´ay, justo vino no sé quién... a la tarde paso. Ella es, lo digo cariñosamente, despelotada. Por eso no estoy enojado, pero sí dolido”, compartió.

Leticia también habló de la relación con Franco, pero con Moria Casan en el programa que la vida tuvo en América TV. “Tiene una nueva vida, que es lo que él cuenta, y él me parece que trata de ponerme a mí en los problemas que tiene en su pareja”, explicó. “Con su nueva está hace pocos años, 15 será, y ahora tienen una hija”, continuó. “¿Y a la hija la sentís como hermana?”, retrucó Casán. “No, para nada”, respondió la actriz, tajante. “Lo clanesco después de estudiar teatro lo dejé. Papá le fascina pasar navidad, y a mi Navidad la verdad es que es una de las peores cosas que me pueden pasar en el año”, aseguró.

Luego del informe, Diego Esteves leyó un mensaje que le llegó sobre la interna familiar y que surgió del círculo íntimo de Leticia. “Franco falleció hace dos semanas. Todos estamos muy tristes. No tengo idea de lo que hablás. No hay bienes en la familia”, compartió el panelista resaltando que desconocen lo que Susana declaró ante las cámaras.

La palabra de Susana

“Yo te soy sincera. Cuando comencé la relación con él, era solo de amor. No quería nada de él. Siempre se lo decía a mi marido”, arrancó Susana su testimonio. “La casa que está no es mía. Fue de mi marido. Eso no me pertenece a mí. Tampoco quiero nada de eso”, continuó, y de inmediato hizo una salvedad: que sí le corresponde heredar a su padre. “Ah, mi hija sí. Por lógica es la hija propia de mi marido. A ella sí le corresponde”, sentenció.

En relación a la casa, Susana explicó que si bien le corresponde vivir en la casa porque su hija es menor y porque era de la familia, no es lo que sucede en la actualidad. “Yo tengo que velar por el bien de ella, por ahora, no puedo vivir en esa casa. Está alquilada”. “¿Por qué no podés vivir en esa casa?”, retrucó el movilero, y le dio el pie a Susana para realizar su denuncia. “Porque en esa casa hubo un problema con los nietos de Franco que viven abajo”, agregó en referencia a los hijos de Marisa Bredice, sobrinos de la actriz.

“Empezaron con que nos tiraban tierra, cosas, hasta que un día uno de ellos nos entró a robar. Hizo un boquete en la pared, no estábamos nosotros en ese momento. Primero nos rompen un ventanal de la habitación y después nos entran a robar”, repasó la mujer. “Yo lo he denunciado por violencia de género también. Por eso nos fuimos”, agregó, y explicó que uno de los sobrinos tiene 40 años y el otro 37. Susana explicó que se fue de ese departamento hace un año y medio.

“En definitiva no sé bien qué fue, si fue un tema de drogas, de celos, no sé. Te soy sincera, no sé”, intentó buscar una explicación a la situación Susana, y agregó que cuando se fue, la amenazaron. “Amenaza de muerte. Por eso nos fuimos. Por eso mi marido estaba muy dolido con ellas. Y bueno, nunca él hubiese esperado que un nieto de él le hubiese hecho eso, a pesar de que él los salvó, los trajo de Brasil, les dio de comer tanto tiempo…”. Para cerrar el tema, Susana comentó que quizá esa situación tuvo que ver en parte con el triste desenlace de Franco. “Pienso que un poco sí”, cerró el tema.

Por último, Susana también habló de la nula relación de las hijas del primer matrimonio de Franco con su hija. “Yo a ella la veo el día del velorio, ella antes nunca asistió. Ella venía a casa a visitarnos y nada más, era una relación de visita. Me sorprende que no haya llamado a la hermana, algo muy simple y sencillo puede hacerlo”, aseguró. “A mí me gustaría que estén unidas, son todas hermanas. Es muy duro lo de la relación de mi hija con Leticia, es muy duro”,

En medio de la polémica, Claudia Medic -panelista de A la tarde-, contó que habló con Leticia, que está triste por la partida de su papá, que seguramente se equivocó en algún momento y que prefiere quedar al margen de la polémica. “Mi papá es enorme, es inmenso. En mi corazón no hay crítica”, indicó la actriz. “Tan solo pido respeto por un italiano que a sus diez años tomó un barco y vino a la Argentina con diez hermanos”.

