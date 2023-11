escuchar

En plena competencia con Mirtha Legrand y sus cenas en eltrece, PH, podemos hablar, arrancó con todo por la pantalla de Telefé. Con el latiguillo que Sergio Massa dejó instalado en el debate previo al balotaje con Javier Milei, Andy Kusnetzoff le pidió a Leticia Bredice que responda, por sí o por no, una duda sobre su relación con Charly García. Y la actriz, con una mezcla de ternura y arrepentimiento, dio detalles de aquel fugaz y platónico amor.

Bredice confesó que se arrepintió de no casarse con Charly García TELEFE/ADRIAN DIAZ BERNINI

“Leticia, ¿te arrepentiste de no haberte casado con Charly García? Por sí o por no”, apuró el conductor. De inmediato, la actriz respondió. “Ay, sí”, reaccionó con nostalgia la protagonista de Cenizas del paraíso. Luego explicó por qué la relación no avanzó. “Sí, lo que pasa es que yo trabajaba de camarera y parecía mucho más grande. Tenía 18 y Charly venía todos los días al bar. Y un día charlando dijo ‘yo me casaría con vos’. Y yo le dije ‘yo también’”.

La emoción, a Bredice, le duró poco. “Volví a mi casa y le dije a mi mamá que Charly me había ofrecido matrimonio. Me dijo ‘¿qué?´. ´Yo me quiero casar´, le dije. ´Pero andá a dormir que vos estás borracha’, me respondió. Y yo no estaba borracha. Se lo dije tan en serio”, continuó. “No aceptó a mi vieja, y siempre me arrepentí. Estaba muy enamorada”, cerró.

Confesiones del Bailando

Anoche no fue la primera vez que Bredice habló de la propuesta del autor de himnos del rock nacional como Los dinosaurios. Durante su participación en el Bailando por un sueño 2019, la intérprete eligió un tema de García para una de sus performances y habló de su amistad con el cantante. Ángel de Brito, desde su silla de jurado, aprovechó la ocasión para consultarle por esa relación y si era verdad que Charly le había propuesto casamiento. “Sí. A los 13 años”, explicó aquel entonces, y contó también el freno que le puso su mamá. Siempre tengo esa cosa acá de que podría haber sido su mujer”, reconoció.

La primera actuación

Además de hablar de amor, Bredice recordó durante el programa cómo fue su primera actuación. La anécdota surgió cuando el conductor pidió que pasen al frente aquellos que desde muy chicos tenían claro qué querían ser. “Yo sabía que iba a ser actriz”, reconoció, y contó que a los 14 años comenzó a estudiar en la escuela de Norman Brisky y que leía muchísimo para las clases.

“Ahí empecé a hacer Panorama desde el puente”, repasó Bredice, aunque de inmediato se corrigió y fue hasta un recuerdo mucho más antiguo, que con frescura compartió: “La primera vez que actué fue para mi familia. Y ahí sí tendría tres años, o cuatro. Y mis tías, se ve que cada cual tendría sus problemas familiares, o no sé, les dolería mucho la vida, como a todos, me decían ´Leticia va a bailar Rafaela Carrá´. Y yo era ´¡Qué bien! Qué fiesta me tocó”, repasó entusiasmada. “Me ponían arriba de la mesa, yo era muy chiquita y me animaba a todo, y cantaba ´cero tres, cero tres´ y para mi era ese el momento de actuación. Era el momento te diría de felicidad de la semana”, repasó.

Para contextualizar su alegría, Bredice repasó que era una nena que no hablaba mucho. “No me gustaba el bullying, no me gustaba que se rían de los compañeros que tenían anteojos, que eran más gorditos o flaquitos o que tenían aparatos. No me gustaba. Así que mi momento feliz era cuando actuaba los domingos con la familia. Ahí, para mí, me di cuenta de todo”, completó.

Por sí o por no

Todos los invitados de la última edición de PH, podemos hablar, a pura selfie con el conductor TELEFE/ADRIAN DIAZ BERNINI

Además de utilizar el nuevo método de preguntas con Leticia Bredice, Andy Kusnetzoff indagó, por sí o por no, al resto de sus invitados de la noche. “¿En el vestuario se miran y se comparan? Por sí o por no”, le consultó al exfutbolista Mariano Pavone en el arranque de esta nueva sección. “Sí”, respondió el ex Estudiantes de la Plata. “¿Trataste de descifrar alguna vez una contraseña ajena?”, le preguntó entonces a Emir Abdul, y el bailarín respondió que sí. “Pude, de alguien cercano en su momento. Una pareja. Era obvia la contraseña, pero no descubrí nada”, explicó.

Y siguió: “¿Stalkeaste a alguna expareja? Por sí o por no”, exclamó el conductor entonces mirando a la modelo y periodista Chechu Bonelli, pareja además del exfutbolista Darío Cvitanich, y la invitada confirmó que sí. “Jairo, ¿plagiaste alguna frase? Por sí o por no”, consultó al músico, quien respondió: “Yo creo que sí. Una suite armónica de una canción que la emplee para mí. Una canción de Los Beatles para una canción que no grabé”.

Por último, Kusnetzoff volvió a Bredice. “Leticia, ¿te enamoraste de algún compañero de trabajo?”, preguntó y la actriz con una sonrisa respondió: “Sí, trabajé con (Leonardo) Sbaraglia”.

