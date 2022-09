Habló Nelson Valente, el director que decidió apartar a Leticia Brédice de la obra El Divorcio

escuchar

Un escándalo en una obra de teatro sacudió al mundo del espectáculo y sorprendió a propios y extraños. La principal implicada es la actriz Leticia Brédice, quien fue apartada de los ensayos de El Divorcio, obra que iba a protagonizar con Luciano Castro y Natalie Pérez en Mar del Plata durante la próxima temporada veraniega.

“No me voy de ningún lado, me echaron”, manifestó la actriz apenas se conoció la noticia, agregando aún más perplejidad al asunto. Su reemplazo ya fue anunciado: será Carla Conte.

Uno de los primeros programas de televisión en hablar del tema fue Intrusos en el Espectáculo, por América TV. Allí, Laura Ubfal pintó un panorama incierto para la obra producida por Javier Faroni.

“No es una noticia grata. Como todos saben, Luciano Castro se bajó de Desnudos, empezó algunas ficciones exitosas y hoy está preparando este espectáculo con Faroni. Junto a él está Natalie Pérez, Pablo Rago y estaba Leticia Bredice. Digo estaba porque, por decisión del elenco y del director Néstor Valente, le pidieron que deje la obra. La causa sería por problemas internos, que Leticia no estaba en su eje, se presentaba a los ensayos con algunos problemas y decidieron separarla del elenco”, afirmó Ubfal.

En el medio del análisis, algunos especialistas en el tema sugirieron alguna rispidez de Brédice con Luciano Castro, quien finalmente habló y calificó el momento como “algo inesperado”. “No lo esperábamos, porque es volver a empezar”, afirmó tajante. Tras la emisión de estos informes, la propia Brédice se comunicó con Intrusos para salir al aire.

“Ahora no es el momento de medir los egos, hay que estar más tranquilos. Si el director te dice al segundo ensayo que no vaya más, bueno, me tengo que ir... No empatizamos. Lo llamé por teléfono, soy la primera que me hago cargo y no le echo la culpa a los demás. Después hablé con Faroni que me prometió que me iba a llamar para otro proyecto”.

La palabra del director de El Divorcio sobre la salida de Leticia Bredice

Y agregó, en la misma línea: “Yo lo único que le dije al director fue que para mí el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más. Además, propuse un chiste cuando el personaje de Natalie no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director”, afirmó.

Tras esas palabras, la versión del director Nelson Valente se volvió una de las más buscadas. El panelista Pablo Layus logró contactarse con él, vía WhatsApp, pero este le brindó una escueta versión de lo sucedido con Brédice: “No tengo mucho para contar. En el teatro hay metodologías o formas de trabajo y muchas veces uno se encuentra con los actores en esas formas, y en otras no”, afirmó. Con la oficialización de el reemplazo de Brédice, su colega Carla Conte, comenzará una nueva etapa en esta obra que ya trascendió muchísimo antes de su fecha de estreno.