Invitados famosos, amor y look rockero: Karina Jelinek festejó su cumpleaños rodeada de amigos

El 22 de marzo, Karina Olga Jelinek cumplió 45 años y para celebrarlo con todo eligió recibir a sus amigos y a su pareja, Flor Parise, en un bar de Palermo. La mediática modelo le dio la bienvenida a sus invitados -en la foto con la periodista Majo Martino y con Evangelina Anderson- a pura sonrisa

Gerardo Viercovich - LA NACION