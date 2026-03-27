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Invitados famosos, amor y look rockero: Karina Jelinek festejó su cumpleaños rodeada de amigos

La modelo eligió un bar de Palermo para celebrar un nuevo año y volvió a ser la gran protagonista de la noche

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Invitados famosos, amor y look rockero: Karina Jelinek festejó su cumpleaños rodeada de amigos
Invitados famosos, amor y look rockero: Karina Jelinek festejó su cumpleaños rodeada de amigosGerardo Viercovich - LA NACION
El 22 de marzo, Karina Olga Jelinek cumplió 45 años y para celebrarlo con todo eligió recibir a sus amigos y a su pareja, Flor Parise, en un bar de Palermo. La mediática modelo le dio la bienvenida a sus invitados -en la foto con la periodista Majo Martino y con Evangelina Anderson- a pura sonrisa
El 22 de marzo, Karina Olga Jelinek cumplió 45 años y para celebrarlo con todo eligió recibir a sus amigos y a su pareja, Flor Parise, en un bar de Palermo. La mediática modelo le dio la bienvenida a sus invitados -en la foto con la periodista Majo Martino y con Evangelina Anderson- a pura sonrisaGerardo Viercovich - LA NACION
Siempre sexy, Jelinek no dudó en desplegar toda su sensualidad para las cámaras de los fotógrafos. En todo momento sus amigas la siguieron y acompañaron
Siempre sexy, Jelinek no dudó en desplegar toda su sensualidad para las cámaras de los fotógrafos. En todo momento sus amigas la siguieron y acompañaronGerardo Viercovich - LA NACION
Flor Parise, pareja de Jelinek, estuvo atenta a que su amor viva una noche única. Las mujeres se dejaron ver cómplices durante toda la velada y hasta combinaron sus outfits: las dos eligieron un look total black
Flor Parise, pareja de Jelinek, estuvo atenta a que su amor viva una noche única. Las mujeres se dejaron ver cómplices durante toda la velada y hasta combinaron sus outfits: las dos eligieron un look total blackGerardo Viercovich - LA NACION
Jelinek y Parise mostraron su costado más sexy al momento de las fotos. Jelinek conoció a Flor Parise cuando esta era su asistente; luego se hicieron amigas, pero su vínculo creció y con los años se consolidaron como pareja
Jelinek y Parise mostraron su costado más sexy al momento de las fotos. Jelinek conoció a Flor Parise cuando esta era su asistente; luego se hicieron amigas, pero su vínculo creció y con los años se consolidaron como parejaGerardo Viercovich - LA NACION
Recién salido de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Kennys Palacios posó para los flashes con Guido Záffora
Recién salido de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Kennys Palacios posó para los flashes con Guido ZáfforaGerardo Viercovich - LA NACION
Jelinek combinó con top lencero con transparencias con una falda irregular, botas altas y una campera de cuero. Además, elevó el atuendo con unas medias bucaneras con detalles de encaje
Jelinek combinó con top lencero con transparencias con una falda irregular, botas altas y una campera de cuero. Además, elevó el atuendo con unas medias bucaneras con detalles de encajeGerardo Viercovich - LA NACION
Evangelina Anderson, en el centro de la polémica por su pelea con Ian Lucas, decidió salir a divertirse y el cumpleaños de Jelinek fue la opción ideal. La exparticipante de MasterChef Celebrity también eligió el negro
Evangelina Anderson, en el centro de la polémica por su pelea con Ian Lucas, decidió salir a divertirse y el cumpleaños de Jelinek fue la opción ideal. La exparticipante de MasterChef Celebrity también eligió el negroGerardo Viercovich - LA NACION
Majo Martínez, enfundada en un vestido animal print
Majo Martínez, enfundada en un vestido animal printGerardo Viercovich - LA NACION
La modelo Gisela Berger también dijo presente con un atuendo con transparencias
La modelo Gisela Berger también dijo presente con un atuendo con transparenciasGerardo Viercovich - LA NACION
La agasajada y Berger disfrutaron de la velada en Palermo
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Fabián Medina Flores, otra de las celebridades que pasó por el cumpleaños de Jelinek
Fabián Medina Flores, otra de las celebridades que pasó por el cumpleaños de JelinekGerardo Viercovich - LA NACION
Fiel a su estilo excéntrico y despreocupado, Karina Jelinek se divirtió con cada uno de sus invitados
Fiel a su estilo excéntrico y despreocupado, Karina Jelinek se divirtió con cada uno de sus invitadosGerardo Viercovich - LA NACION
Enfundada en un tapado negro de cuerpo que lució con unas balerinas charoladas, la exmodelo Ana Paula Dutil compartió el festejo con Jelinek
Enfundada en un tapado negro de cuerpo que lució con unas balerinas charoladas, la exmodelo Ana Paula Dutil compartió el festejo con JelinekGerardo Viercovich - LA NACION
Karina Jelinek y Evangelina Anderson se pusieron al día y se mostraron muy divertidas durante toda la noche
Karina Jelinek y Evangelina Anderson se pusieron al día y se mostraron muy divertidas durante toda la nocheGerardo Viercovich - LA NACION
Karina Jelinek también se animó al puesto de DJ: eligió varias canciones para animar la velada
Karina Jelinek también se animó al puesto de DJ: eligió varias canciones para animar la veladaGerardo Viercovich - LA NACION
Sobre el final de la noche, el clásico cierre: todos le cantaron el feliz cumpleaños a la modelo
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