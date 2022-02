Ireland Baldwin recordó cuando su padre, Alec, la llamó “pequeña cerda odiosa y descerebrada” cuando tenía apenas 11 años

Desde hace algunas semanas, muchas de las actrices más importantes de Hollywood se desafían entre ellas a subir a Instagram y TikTok un video con la canción “That’s Not My Name”, de The Ting Tings de fondo, e imágenes de sus personajes más emblemáticos, con sus nombres sobreimpresos. Aquella tendencia fue reformulada por Ireland Baldwin, la hija de Alec Baldwin y Kim Bassinger, quien decidió incluir en el clip algunos de los apodos e insultos que recibió a lo largo de su vida.

“Mi nombre es Ireland, pero a los medios les gusta llamarme...”, escribió sobre el clip, que la muestra bailando mientras aparecen las palabras y frases “gorda”, “busca atención”, “promiscua”, “mocosa alimentada con cuchara de plata sin trabajo real”. De esa manera fue llamada la modelo y escritora de 26 años por los medios, pero lo que más llamó la atención fue que dentro de ese mismo universo incluyera una desafortunada frase que su propio padre le dijo -y se hizo pública- en 2007: “Pequeña cerda odiosa y descerebrada”.

Así se refirió a su hija el actor, cuando Ireland tenía apenas 11 años, en un mensaje de audio que salió a la luz en medio del escandaloso proceso de divorcio con Basinger. Si bien en los últimos tiempos la relación entre ellos parece haberse compuesto, la joven dejó en claro en su posteo que aquellas palabras la hirieron.

Aquel audio que se terminaría viralizando era parte de un mensaje que el actor dejó en el contestador porque su hija no atendía el teléfono: allí, además, expresó: “¿Sos lo suficientemente cerda como para no atender? Soy un buen padre, y vos sos una cerda. Enojate, hija de una perra. Preparate para verme el viernes, cerda. No tenés ni cerebro ni decencia como ser humano. Decile a tu madre que se vaya a la mierda. Soy tu padre, llamame cuando tengas oportunidad”.

Por esas declaraciones, efectuadas en medio del juicio por la custodia de Ireland, Basinger acudió a la justicia para pedirle explicaciones, mientras que Baldwin exigió que se investigue cómo fue que se filtró aquel audio privado. A su vez, el actor presentó una disculpa pública en su web personal en la que expresaba: “Aunque numerosas personas me han dicho que no me preocupe demasiado, pues todos los padres pierden la paciencia con sus hijos, estoy casi apenado de que esto se haya difundido a través de los medios por lo que ello le ocasiona a un niño. (...) En casos públicos como este, tus contrincantes intentan tomarte una foto en tu peor día e insistir en que ese sos vos como persona. Fuera del tribunal de divorcios tengo amigos, tengo el respeto de personas con las que trabajo y tengo una relación normal con mi hija. Todo eso peligra cuando uno entra a una sala de tribunal”.

Este miércoles, Ireland escribió un extenso texto para explicar por qué decidió realizar el video: “Ni siquiera puedo decirles cuánto tiempo he perdido preocupándome por los titulares y los comentarios. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creer cuánto control les damos a los demás y cuánto poder les damos a sus narrativas? Tal vez ustedes no experimenten esto en la escala en que yo lo hago, pero a la mayoría de nosotros nos han insultado y se han hecho suposiciones sobre nosotros”, escribió.

Y continuó: “Casi no leo artículos sobre mí en general, pero muchas veces cuando lo hago, siempre me sexualizan de alguna manera o me comparan con mis padres de otra. Desafortunadamente, la positividad y las buenas noticias difícilmente venden. Los medios de comunicación son un basurero gigante y me importa una mierda cómo me llamen”.

“Sé quién soy por primera vez en mucho tiempo y estoy emocionada de mostrarles en lo que he estado trabajando. Sé que mi decisión de trabajar en la industria del entretenimiento, por supuesto, generará una comparación constante con los logros de mis padres, y sigo abrazando las partes de mí que son realmente como ellos; pero estoy muy emocionada de mostrárselo. El individuo que soy y la persona de la que he llegado a sentirme muy orgullosa. Me importa un carajo lo que piensen sobre mi aspecto, lo que visto, lo que pienso y digo, y qué bien se siente llegar a este punto”, fundamentó.