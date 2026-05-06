Karina Mazzocco anunció el sorpresivo final de A la Tarde: “Estoy muy movilizada y triste”

“¡Buenas tardes, queridos amigos y amigas! Arrancamos este programa como siempre con información de último momento. Como tantas veces nos pasó, teníamos un programa armado, con temas en agenda pero el último momento cambia la aguja”, dijo Karina Mazzocco al comenzar este miércoles su ciclo A la Tarde. Sin embargo, la conductora no se refería a ninguna polémica mediática, ni a ningún conflicto que tenga que ver con la herencia familiar de algún famoso, sino a una noticia de índole personal y profesional.

“Quiero contarles que, tras cinco años fantásticos, A la Tarde llega a su fin”, anunció sin más preámbulos. “Un programa que empezó sin grandes expectativas, un programa que se instaló en el horario, que creció, que marcó agenda, un programa que generó polémicas y provocó algunas incomodidades. Un horario muy deseado y codiciado que ahora va a quedar libre a partir de finales de mayo”, relató con una media sonrisa dibujada en su rostro.

"Estoy muy movilizada y triste"



Así anunciaba Karina Mazzocco que tras cinco años su programa, "A La Tarde", será levantado de la pantalla de América a finales de mayo.



En su lugar llegarán Tartu y Sabrina Rojas con un nuevo programa diario. pic.twitter.com/WiEqplPf74 — emi (@eeemiliano) May 6, 2026

“En lo que a mí respecta, yo solo tengo palabras de agradecimiento. Yo entré siendo una conductora y me voy transformada en otra: con más experiencia, menos inocente, con algunas situaciones que me han enseñado muchísimo; así que solamente quiero agradecer. Sé que todo el equipo de A la Tarde puso todo y estuvo siempre con la camiseta puesta. Pase lo que pase, hicimos un buen programa todos los días. Llegamos a este espacio apasionados para dar lo mejor y la verdad que desde siempre hicimos mucho ruido. Así que lo único que yo tengo es agradecimiento: a Jotax, a cada uno de los productores, a cada uno de mis compañeras y compañeros, que están acá desde el comienzo y otros que se fueron sumando en el camino, así que solamente agradecer y agradecer”, repitió con énfasis.

Sin embargo, Mazzocco no pudo ocultar su asombro y descontento al recibir esta noticia. “Por supuesto que estoy muy movilizada, por supuesto que estoy muy triste también porque este es mi trabajo, es el trabajo de muchos compañeros y ahora tenemos una gran incertidumbre. Por eso, no les puedo contar esto con alegría sino que estoy atravesada por la emoción porque no es fácil decir que uno va a terminar. Pero esto es un negocio, la televisión es un negocio y los programas empiezan y un día terminan. Así que, tras cinco años extraordinarios, quiero anunciarles que A la tarde llega a su fin a finales de mayo con una mezcla de melancolía pero, sobre todo, con mucho agradecimiento”, remarcó una vez más mientras se felicitaba por no haber llorado al aire.