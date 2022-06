El accidentado viaje secreto de J Balvin a la Argentina: fernet, asados y una fractura de muñeca

La conexión de J Balvin con la Argentina es muy profunda y, desde el nacimiento de su hijo, incluye lazos de sangre. La mega estrella del reggaetón está en pareja desde 2018 con la modelo cordobesa Valentina Ferrer y, por estos días, estuvo visitando el país para pasar unos días en familia.

El colombiano reveló a través de sus redes sociales que viajó hasta Carlos Paz para celebrar el primer año de Río junto a los abuelos, tíos y primos del pequeño . “En mi familia somos como seis y aquí son como cien... no, pues hay doscientos”, dijo al mostrar algunos videos de la fiesta de cumpleaños que organizaron para el bebé.

Entre vasos de fernet, karaoke, bailes al ritmo de la cumbia y el cuarteto y juegos inflables, Balvin fue durante unos días uno más entre los argentinos y no se cansó de documentarlo a través de su cuenta de Instagram. Instalados en las casas de los familiares de Valentina, la pareja que reside en Nueva York no quiso perderse de compartir ni un segundo con los suyos, y en la repartija de camas para estar todos bajo el mismo techo, al cantante le tocó dormir en la habitación de sus sobrinos, con quienes compartió una cama cucheta.

Balvin y Valentina Ferrer festejaron en Córdoba el primer año de su hio, Rio

Pero no todo fue alegría y diversión durante su paso por el país. En su último día en la provincia de Córdoba, el colombiano sufrió un accidente que lo obligó a ir a la guardia de una clínica. Mientras disfrutaban de un paseo en cuatriciclo por Villa General Belgrano, Balvin se fracturó la muñeca.

“Estuvo en el dispensario de Villa General Belgrano y luego fue al hospital de Santa Rosa de Calamuchita, Eva Perón, allí lo atendieron. Nunca sacó a relucir quién era... Estuvo en la guardia, hizo el trámite como cualquier paciente y el traumatólogo que lo atendió nunca lo reconoció. Pasó casi desapercibido por el Valle de Calamuchita”, le contaron al diario La Voz del interior algunos locales que lo vieron llegar. “Se fracturó la muñeca y sólo pidió que no lo enyesen con algo tan rígido porque volaba a la noche”, agregaron.

El cantante sufrió un accidente mientras andaba en cuatriciclo

Balvin, de 35 años, y Ferrer, de 27, se conocieron en 2017 cuando ella formó parte del videoclip de “Sigo extrañándote”. Fue un año más tarde que hicieron público su romance, cuando acudieron juntos al New York Fashion Week. Si bien algunos rumores de ruptura empañaron la relación a finales de 2019, las cosas se solucionaron y el mal momento quedó atrás.

Tiempo atrás, durante una entrevista en el programa El gordo y la flaca, de Univisión, el cantante había confesado que uno de sus más grandes sueños era formar una familia y tener hijos, deseo que se empezó a cumplir con la llegada de Río, que nació el 27 de junio de 2021 en Nueva York.

A pesar de que muchas veces ambos suben fotos del bebé a sus redes sociales, nunca muestran su cara. “Si él quiere ser conocido, vamos a ser los primeros en apoyarlo con su papá, pero si él no quiere, ¿por qué hacerlo nosotros? El día que quiera mostrarse, voy y empapelo la ciudad con sus fotos”, explicaba ella en una entrevista con la revista Hola!

Durante esa charla, la modelo también contó cómo es el cantante como padre. “El problema va a ser él: le va a dar todos los gustos y yo voy a quedar como la bruja. A muchos hombres les da miedo agarrar al bebé, sienten que lo van a desarmar y él no: lo baña, le da el tetero [así se le dice a la mamadera en Colombia], le cambia el pañal. Yo le dije: ‘Todo bien, pero esto es en equipo’. No sirve que una empuje sola para adelante en todo. Al principio, me iba veinte minutos al café de la esquina, para ver qué hacía con Río. Quería que aprendiera a tenerlo solo”, reveló.