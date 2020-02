Jackie Chan confirmó que no está en cuarentena por el coronavirus

Jackie Chan Crédito: Archivo

En un contexto en el que miles de personas son puestas en cuarentena con el fin de evitar la propagación del coronavirus, comenzó a circular un rumor que señalaba que Jackie Chan estaba aislado debido a esa enfermedad. Varios medios sostenían que el actor y director especialista en artes marciales se encontraba en un hotel en el que se habían detectado a cuatro personas con víctimas del virus.

Y decidido a evitar que el rumor cobrara más fuerza, el propio Jackie no dudó en recurrir a sus redes sociales para dar por finalizadas esas versiones. En su cuenta de Instagram, el protagonista de Police Story escribió: "¡Gracias a todos por su preocupación! Estoy muy bien, y gozando de muy buena salud. Por favor no se preocupen, no estoy en cuarentena. ¡Y espero que todos estén bien también!".

A una velocidad vertiginosa la publicación del astro superó los quinientos mil corazones, a medida que fans de todo el mundo lo saludaban y le pedían que por favor cuidara su salud.

Lejos de detenerse por miedo al coronavirus el actor de 65 años se encuentra abocado a nuevos proyectos para la pantalla grande. En la actualidad trabaja en tres películas entre las que se destaca Project X-Traction, un ambicioso largometraje de acción que protagonizará junto a John Cena. Por otra parte, Chan sigue coqueteando con la posibilidad de volver a Hollywood. El artista hongkonés tuvo un irregular paso por esa industria a comienzos del siglo XX, cuando trabajó en películas como El esmoquin, La vuelta al mundo en ochenta días o Kung Fu Panda.

De sus films realizados allí, los más taquilleros fueron las tres entregas de Una pareja explosiva, en la que compartió pantalla junto al comediante Chris Tucker. Justamente una cuarta parte de esa franquicia es la que podría devolver a Jackie Chan a Hollywood.