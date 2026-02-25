De las vacaciones de soltera de Selena Gómez a los rumores de romance de Courteney Cox con Greg Kinnear

Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE Cabo San Lucas, Mexico, February 21, 2026 Selena Gomez was spotted soaking up the sun at Las Ventanas al Paraíso in Los Cabos, lounging beachside with friends in a soft pink one-shoulder swimsuit and wide-brim straw hat. Shielding her eyes with oversized sunglasses, the singer and beauty mogul looked relaxed and radiant as she dipped her toes in the ocean and unwound under a private cabana.*** Selena Gomez fue vista disfrutando del sol en Las Ventanas al Paraíso en Los Cabos, relajándose junto a la playa con amigas con un traje de baño rosa suave de un solo hombro y un sombrero de paja de ala ancha. Protegiendo sus ojos con gafas de sol oversize, la cantante y empresaria de belleza lucía relajada y radiante mientras mojaba los pies en el mar y descansaba bajo una cabaña privada.

Backgrid/The Grosby Group