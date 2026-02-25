LA NACION

De las vacaciones de soltera de Selena Gómez a los rumores de romance de Courteney Cox con Greg Kinnear

Mientras que la exchica Disney disfruta de unos días de relax sin su marido, la actriz de Friends compartió una noche de tragos con su excompañero de sitcom

Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group PREMIUM EXCLUSIVE Cabo San Lucas, Mexico, February 21, 2026 Selena Gomez was spotted soaking up the sun at Las Ventanas al Paraíso in Los Cabos, lounging beachside with friends in a soft pink one-shoulder swimsuit and wide-brim straw hat. Shielding her eyes with oversized sunglasses, the singer and beauty mogul looked relaxed and radiant as she dipped her toes in the ocean and unwound under a private cabana.*** Selena Gomez fue vista disfrutando del sol en Las Ventanas al Paraíso en Los Cabos, relajándose junto a la playa con amigas con un traje de baño rosa suave de un solo hombro y un sombrero de paja de ala ancha. Protegiendo sus ojos con gafas de sol oversize, la cantante y empresaria de belleza lucía relajada y radiante mientras mojaba los pies en el mar y descansaba bajo una cabaña privada.
Selena Gómez fue capturada junto a Nina Dobrev disfrutando de una "escapada de chicas" en Los Cabos. Las actrices se tomaron unos días de descanso de la rutina de Hollywood y navegaron a bordo de un yate de lujo con amigas. Entre tragos y muchas selfies, las jóvenes aprovecharon para tomar sol en la cubierta y refrescarse en las aguas de las playas sudcalifornianas
Dobrev lució un clásico bikini negro y una camisola a lunares en blanco y negro. Súper relajada y con celular en mano, la actriz de The Vampire Diaries se encargó de inmortalizar cada momento junto a sus amigas
Mientras algunas de sus amigas se tiraban al mar, Selena Gómez las observó desde la cubierta del yate. Arriba de su traje de baño, la actriz y cantante vistió una camisola blanca y un sombrero de ala ancha para protegerse del sol
Selena, Nina y sus amigas no sólo dieron un paseo en el mar sino que también pisaron tierra firme y disfrutaron de las instalaciones del exclusivo resort Las Ventanas al Paraíso. Allí disfrutaron de la gastronomía del lugar y se refrescaron en el agua. Para esta oportunidad, la exchica Disney realizó un cambio de vestuario, eligiendo un sofisticado traje de baño rosa suave de un solo hombro
La cantante -recientemente casada con Benny Blanco- se tomó unos días para compartir junto a sus amigas. En esta imagen, las jóvenes advierten la presencia de los fotógrafos quiénes han estado registrando todas sus andanzas por el país del tequila
Gisele Bündchen y su esposo Joaquim Valente dieron un paseo junto a su bebé River por Miami Beach. Luego de navegar por la bahía junto a amigos, la pareja fue vista en tierra retirándose del lugar en un vehículo muy particular
¿Romance en puerta? Greg Kinnear fue visto a la salida del departamento de su compañera de Friends, Courteney Cox, cerca de Battery Park. El actor salió camuflado con gorrita y gafas y partió en un Uber. La noche anterior, los actores fueron vistos juntos en un bar de cócteles y lounge en Tribeca, lo que confirmaría los rumores de que Cox está separada de su pareja, Johnny McDaid
Luke Thompson y Yerin Ha, en la presentación de la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton, en Londres
La encargada de interpretar a Sophie Baek en esta historia de época lució un vestido metalizado con doble abotonadura y botas de caña alta. Además, sumó accesorios en color plata a tono con su atuendo
En su caso, el intérprete de Benedict Bridgerton eligió un look monocromático en color celeste
Thompson y Ha se mostraron súper emocionados por este nuevo regreso a la pantalla de Netflix. Esta segunda parte, que estrena este jueves 26, abordará el desenlace del romance entre Benedict y Sophie enfrentándolos a consecuencias sociales inéditas dentro de la alta sociedad londinense
