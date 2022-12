James Cameron explicó por qué Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton fueron “responsables” del fracaso de Terminator: Destino oculto

escuchar

En plena promoción de Avatar: el camino del agua, su esperada producción que llegó este jueves a salas comerciales de nuestro país, James Cameron también se toma un tiempo en las entrevistas que brinda para hacer un repaso por su filmografía y las películas que produjo.

En diálogo con Deadline, el realizador recordó el film de 2019 de Tim Miller, Terminator: Destino oculto, y culpó a la edad de sus protagonistas, Arnold Schwarzenegger y su exesposa, Linda Hamilton -quien en ese momento tenían 72 y 63 años, respectivamente- por el fracaso comercial del largometraje que funcionaba como una secuela directa de Terminator (1984) y Terminator 2: el juicio final (1991). “Se convirtió en la película de Terminator para tus abuelos”, deslizó sobre el film que lo tuvo como productor y que recaudó 261 millones a nivel mundial, algo que anuló la posibilidad de expandir el universo con una nueva entrega.

Por otro lado, brindó detalles de cómo la producción no estuvo bien concebida desde el inicio. “Creo que el problema, y voy a asumir esto, es que me negué a hacerla sin Arnold. Tim [Miller] no quería a Arnold, pero dije: ‘Mirá, no quiero eso. Arnold y yo hemos sido amigos durante 40 años’ y podía escucharlo diciéndome: ‘Jim, no puedo creer que estés haciendo una película de Terminator sin mí’. Simplemente no significó mucho para mí hacerla, pero dije: ‘Si ustedes pudieran ver el camino claro para traer de vuelta a Arnold, luego, ya saben, estaría feliz de participar”, explicó.

Sin embargo, el panorama se complicó cuando Miller propuso tener a Hamilton de regreso también. “Tim quería a Linda”, recordó Cameron. “Y lo que pasó es que la película podría haber sobrevivido el tener a Linda en ella, creo que podría haber sobrevivido el tener a Arnold en ella, pero cuando ponés a Linda y a Arnold... Ella está en sus 60, él en sus 70, y de repente no era tu película de Terminator, ni siquiera era la película Terminator de tu papá, era la película Terminator de tu abuelo”, disparó sin vueltas. Asimismo, el director de Titanic aseguró que no contemplaron ese factor: “No vimos eso. A nosotros nos encantó, pensamos que era genial, que estábamos haciendo esta especie de secuela directa de una película que se estrenó en 1991, pero las audiencias jóvenes que van al cine no habían nacido (...). Fue solo nuestra propia miopía. Nos emocionamos demasiado y creo que esa fue la lección”.

Si bien Terminator: Destino oculto, que también tenía en el cast a Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Gabriel Luna y Diego Boneta, no fue un total fracaso con la crítica, su recaudación trabó cualquier chance de continuar con el relato. “Tim y yo tuvimos nuestras batallas y ambos hablamos sobre eso, pero lo loco es que todavía somos amigos. Lo cual es raro. Me caía bien antes de hacer la película, no mucho durante la película, y me cae bien ahora, y creo que él siente lo mismo por mí. Ambos somos locos fanáticos de la ciencia ficción y nos gustan cosas similares”, sumó Cameron sobre el director de Terminator: Destino oculto. Además, el realizador elogió Love, Death & Robots, la serie animada de Miller para Netflix.

Cuando Linda Hamilton se reencontró con Sarah Connor

Linda Hamilton regresó, en la piel de Sarah Connor, 30 años después del film original AFP

En 2019, al presentar la película, Hamilton aludió a cómo fue el proceso de retomar un personaje tan icónico en su carrera. “Al principio de esta nueva película Sarah es una persona quebrada, una mujer sin país, a la deriva, llena de furia”, explicaba entonces Hamilton. Para interpretarla, tuvo que aprender a disparar un lanzacohetes y entrenarse para el combate. “Tuve que esforzarme diez veces más que para la segunda película”, señaló la actriz. Por lo tanto, decidió entrenar en el desierto con los Boinas Verdes, y los médicos le dieron una dieta con suplementos y hormonas bioidénticas para recuperar masa muscular. “Tuve una legión de expertos para intentar sacar lo mejor de este cuerpo. No espero que nadie venga a decirme lo bien que estoy para mi edad, porque no se trata de eso. Espero que la gente diga: ‘¡Por Dios! ¡Cómo envejeció!”.

En ese momento, Cameron remarcaba que lo que estaba “realmente bien” era que “se le de un papel protagónico de acción a una actriz de 62 años”. “Es increíblemente liberador interpretar a una persona de esa edad”, sumó Hamilton, quien insistió en hacer la mayoría de las escenas de acción sin dobles de riesgo. “Los desafíos siempre sacan lo mejor de Linda”, apuntaba el productor del film y factótum de sus personajes .

