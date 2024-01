escuchar

Si bien ya contaba con una exitosa carrera como modelo y había participado de varias ficciones televisivas y cinematográficas, sin dudas Cincuenta sombras de Grey fue el film que lo catapultó al estrellato. Pero, además del reconocimiento a nivel global, de la lluvia de proyectos nuevos y de un nuevo estatus dentro de la industria del entretenimiento, aquella trilogía le deparó a Jamie Dornan un “momento aterrador”.

El actor habló por primera vez del episodio que vivió en su casa antes de la pandemia Archivo

En una entrevista publicada por The Independent, el actor explicó que ciertos proyectos terminan siendo un arma de doble filo para sus protagonistas, sobre todo cuando algunas personas del público se obsesionan con sus personajes y dejan de discernir entre la ficción y la realidad. En su caso, su participación en la trilogía de películas basada en las novelas de E. L. James lo llevó a vivir un momento muy extraño, a pesar de sus esfuerzos por mantener una vida “normal” junto a su familia. “Desde siempre, me esforcé por levantar muros alrededor de los fanáticos, como un intento de no dejar que la locura que despiertan los personajes y la fama entraran en mi vida”, comenzó. Y continuó: “Soy bastante bueno bloqueando cualquier ruido asociado a los fanáticos, para no permitirles que me afecten a mí o, lo que es más importante, a mi familia”.

Jamie Dornan y su esposa Amelia Warner The Horan and Rose Charity Event, The Grove, Watford, UK - 23 Jun 2018 David Fisher/Shutterstock

“Sin embargo, más allá de mis esfuerzos, he estado involucrado en situaciones que han impactado a mis seres más queridos. Tuve una situación... con un acosador antes de que se declarara la pandemia de covid. ¡Fue jodidamente aterrador!”, reveló. “Alguien apareció en mi casa cuando mis hijas estaban allí”, relató. Y reflexionó: “Cuanto más pueda bloquear ese tipo de situaciones, mejor será para mí y para mi familia”.

Dornan, que está casado con Amelia Warner y es padre de tres hijas, indicó luego que si bien considera que lo ocurrido fue un daño colateral, producto de la histeria, tiene en claro que nunca más volverá a participar de un proyecto como Cicuenta sombras de Grey. La primera película de la trilogía fue uno de los films más esperados de 2015. En ella, se cuenta la historia de la joven e inocente Anastasia Steele (Dakota Johnson) quien se enamora del multimillonario Christian Grey, interpretado por Dornan. Entre encuentros y desencuentros, la relación de estos dos personajes -que está signada por las costumbres sadomasoquistas de él y la ternura de ella- va regalando a los espectadores varios minutos de sexo y disquisiciones sobre prácticas no convencionales.

Luego del estreno de Cincuenta sombras liberadas, la última de la trilogía, el actor reveló que no estaba en sus planes volver a calzarse el traje de Christian Grey. “No hay más libros escritos, ya hemos adaptado los tres que se han publicado. A menos que Erica (E.L. James) escriba algunos nuevos... Sé que ha publicado dos desde el punto de vista de Christian, pero en general lo que cuenta ya lo hemos visto, así que no creo. Pero si ocurre, Dakota y yo, bueno, especialmente yo, me habré vuelto demasiado mayor para el papel”, explicó en una entrevista.

Dakota Johnson y Jamie Dornan en una escena de Cincuenta sombras de Grey Archivo

Ahora, se sinceró y reveló que no piensa participar de ningún proyecto que produzca “histeria” en los fans. “Además de este, obviamente hay otros trabajos que generan una locura de interés, como las películas de superhéroes o el p... James Bond”, afirmó. Y explicó: “La verdad es que he sido bastante eficaz para evitar ese tipo de m... hasta ahora, y pienso seguir haciéndolo”. Paradójicamente, su nombre sonó en varias oportunidades vinculado a proyectos del agente 007 y del Universo Cinematográfico de Marvel.

Hace un tiempo, Dakota también se refirió al estigma que representa para ellos aquel proyecto. Es que, más allá del éxito, las críticas fueron bastante desparejas y no fueron pocos los que cuestionaron que dos buenos actores se hayan prestado a participar de este tipo de propuestas. “Cuando me dieron el papel dudé bastante, porque sabía que iba a cambiar el rumbo de mi carrera”, confesó la actriz en una entrevista.

LA NACION