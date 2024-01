escuchar

El actor británico Jamie Dornan fue hospitalizado con síntomas parecidos a los de un ataque cardíaco después de resultar intoxicado por el contacto con orugas venenosas durante un viaje a Portugal, país que visitó en compañía de su amigo Gordon Smart.

El episodio de salud que vivió la estrella de 50 sombras de Grey fue revelado por su compañero de viaje, quien también fue trasladado de urgencia al hospital después de experimentar los mismos síntomas en el campo de golf en que se encontraban.

Durante una aparición en el programa de radio The Good, the Bad and the Unexpected, de la cadena BBC, Smart explicó cómo ambos terminaron con el corazón acelerado y con molestias en el brazo a causa del alarmante incidente. El amigo del actor contó que, en su caso, los síntomas comenzaron una noche en que empezó a sentir un “hormigueo en la mano izquierda y en el brazo del mismo lado”, los cuales “normalmente suelen ser señal del inicio de un ataque cardíaco” .

“Soy una persona bastante sana, pero una vez que empezás a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, estás bastante seguro de que estás padeciendo uno”, agregó. Tras ser trasladado a un hospital, los médicos comunicaron a Gordon que tenía una frecuencia cardíaca alta, por lo que debió permanecer ingresado . Más tarde, Smart se enteró de que Dornan también había sido hospitalizado después de presentar los mismos síntomas.

Fue un amigo del actor, que sufrió los mismos síntomas, quien dio a conocer la noticia Anthony Harvey/Shutterstock

Si bien los médicos inicialmente consideraron que el problema se debía al consumo de un posible exceso de cafeína y alcohol, una semana después del incidente, Smart contó que recibió una llamada telefónica del médico que le preguntaba si alguno de los dos había estado en contacto con alguna oruga durante sus vacaciones.

A partir de ese momento, el intérprete y su compañero fueron notificados de que probablemente su situación habría tenido origen a causa de la picadura de estas larvas. “ Hay orugas procesionarias en los campos de golf del sur de Portugal que han estado matando a los perros de la gente y provocando ataques cardíacos a hombres de 40 años ”, reveló Smart.

Este tipo de orugas poseen pelos diminutos que contienen una proteína tóxica que puede provocar picazón, erupciones cutáneas, irritación ocular, dolor de garganta y dificultad para respirar tanto en humanos como en animales.

“Resultó ser que nos encontramos con orugas procesionarias y tuvimos mucha suerte de salir con vida , así que ahí está mi historia. La buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína ni una resaca. Era una oruga venenosa, tóxica”, concluyó Gordon.

En cuanto a su famoso amigo, Smart compartió también que, al regresar al hotel desde el hospital, vio al actor irlandés conectado a un equipo médico. Jamie dijo: “‘Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia ’”, recordó Smart.

Y continuó, sin perder el humor, a pesar del susto: “De todos modos, cuando Jamie salió del hospital, los paramédicos le pidieron una selfie, que es realmente lo que querés cuando te sacan de una habitación del hospital”.

Cabe señalar que no es la primera ocasión en que la estrella de Hollywood es víctima de un episodio desagradable. Recientemente, el actor reveló el mal momento que vivió tiempo atrás no a causa de un insecto sino de su fama. El hecho habría tenido lugar antes de que se declarara la pandemia de Covid e involucró a parte de su familia.

En una entrevista publicada por The Independent, el actor explicó que, tras su participación en la trilogía de películas basada en las novelas de E. L. James, estuvo involucrado en situaciones que han impactado en sus seres queridos. “Fue a causa de un acosador y fue jodidamente aterrador. Alguien apareció en mi casa cuando mis hijas estaban allí”, relató. Y reflexionó: “Cuanto más pueda bloquear ese tipo de situaciones, mejor será para mí y para mi familia”. Dornan es padre de tres hijas, fruto de su matrimonio con Amelia Warner.

