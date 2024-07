Jamie Dornan rompió el silencio y contó cómo es su relación con Dakota Johnson, a casi 10 años del estreno de 50 Sombras de Grey

Escuchar

Desde que comenzó el rodaje de la primera película de la saga 50 Sombras de Grey, los rumores sobre una relación poco cordial entre sus protagonistas comenzaron a sonar con fuerza. Tanto que, a casi 10 años de aquel estreno, aquellas versiones ya se han transformado en mito y leyenda. Este jueves, Jamie Dornan brindó una entrevista y quiso dar por terminado el tema, dando precisiones de cómo es su vínculo con Dakota Johnson.

Si bien esta no es la primera vez que uno de ellos asegura que el rodaje los volvió muy cercanos, esta vez el actor dejó en claro que, más allá de que desde hace tiempo que no coinciden en los sets, la relación que supieron construir a fuerza de confianza y complicidad sigue intacta.

Dornan fue una de las celebridades invitadas a la ceremonia de entrega de los Into Film Awards, que se realizó en Londres. Allí, en una de las tantas entrevistas que realizó en la alfombra roja, el actor se refirió al tema cuando uno de los cronistas le preguntó, sin rodeos, si seguía en contacto con la actriz. “ Hemos estado escribiéndonos hace un par de días ”, reveló primero. Y sin mostrar ningún gesto de incomodidad ante la pregunta, agregó: “Creo que Dakota estará en Londres las próximas semanas, así que estoy intentando verla a ella y a Chris [Martin] para cenar uno de estos días ”.

Dakota Johnson y Jamie Dornan no empezaron con el pie derecho el rodaje de Cincuenta sombras de Grey Archivo

La actriz, en efecto, se encuentra en el Reino Unido y es muy posible que en unos días pise suelo londinense. Es que el líder de Coldplay acaba de presentarse junto a su banda en el Glastonbury Festival que históricamente se lleva a en la localidad inglesa de Pilton, Somerset.

La presentación del grupo, de hecho, cobró gran relevancia cuando hizo su aparición en el escenario una inesperada figura invitada: el actor estadounidense Michael J. Fox, quien acompañó a la banda británica tocando la guitarra. Entre los presentes, además de Johnson, se encontraban los hijos que el músico tuvo con la actriz Gwyneth Paltrow, Apple y Moses.

Hace unos años, en una entrevista para Vanity Fair, Johnson también había desmentido el rumor de una pésima relación con Dornan. “Nunca hubo un momento en el que no nos lleváramos bien”, dijo la actriz. “ Lo quiero tanto, tanto, tanto. Y realmente nos apoyamos el uno al otro. Teníamos que confiar en el otro y protegernos mutuamente ”, señaló en referencia al caos que se vivía en el set de esa primera película.

“Firmé para hacer una versión muy diferente de la película que acabamos haciendo”, aseguró la intérprete en esa nota. “Hubo muchos desacuerdos diferentes. No pude hablar de esto con sinceridad nunca. (...) Yo era joven, tenía 23 años. Así que tenía miedo. Se convirtió en una locura”, expresó, para luego señalar a E.L. James, autora de la saga erótica, como la generadora de gran parte de esos inconvenientes.

La recuperación de Dornan

En su aparición en la entrega de premios, Dornan se mostró recuperado del extraño y gravísimo incidente que lo tuvo como protagonista a principio de este año. En enero, el actor fue hospitalizado con síntomas parecidos a los de un ataque cardíaco durante un viaje a Portugal, país que visitó en compañía de su amigo Gordon Smart.

En su momento, el episodio de salud fue revelado por su compañero de viaje, quien también fue trasladado de urgencia al hospital después de experimentar los mismos síntomas en el campo de golf en que se encontraban. Durante una aparición en el programa de radio The Good, the Bad and the Unexpected, de la cadena BBC, Smart explicó cómo ambos terminaron con el corazón acelerado y con molestias en el brazo a causa del alarmante incidente. El amigo del actor contó que, en su caso, los síntomas comenzaron una noche en que empezó a sentir un “hormigueo en la mano izquierda y en el brazo del mismo lado”, los cuales “normalmente suelen ser señal del inicio de un ataque cardíaco”.

“Soy una persona bastante sana, pero una vez que empezás a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, estás bastante seguro de que estás padeciendo uno”, agregó. Tras ser trasladado a un hospital, los médicos comunicaron a Gordon que tenía una frecuencia cardíaca alta, por lo que debió permanecer ingresado. Más tarde, Smart se enteró de que Dornan también había sido hospitalizado después de presentar los mismos síntomas.

Jamie Dornan fue hospitalizado con síntomas de ataque cardíaco tras tocar a una oruga venenosa: “Tuvimos suerte de salir con vida” instagram.com/jamiedornan

Si bien los médicos inicialmente consideraron que el problema se debía al consumo de un posible exceso de cafeína y alcohol, una semana después del incidente, Smart contó que recibió una llamada telefónica del médico que le preguntaba si alguno de los dos había estado en contacto con alguna oruga durante sus vacaciones.

A partir de ese momento, el intérprete y su compañero fueron notificados de que probablemente su situación habría tenido origen a causa de la picadura de estos insectos. “Hay orugas procesionarias en los campos de golf del sur de Portugal que han estado matando a los perros de la gente y provocando ataques cardíacos a hombres de 40 años”, reveló Smart.

Este tipo de orugas poseen pelos diminutos que contienen una proteína tóxica que puede provocar picazón, erupciones cutáneas, irritación ocular, dolor de garganta y dificultad para respirar tanto en humanos como en animales. “Resultó ser que nos encontramos con esas orugas y tuvimos mucha suerte de salir con vida, así que ahí está mi historia. La buena noticia es que no fue una sobredosis de cafeína ni una resaca. Era una oruga venenosa, tóxica”, concluyó Gordon.

En cuanto a su famoso amigo, Smart compartió también que, al regresar al hotel desde el hospital, vio al actor irlandés conectado a un equipo médico. Jamie dijo: “‘Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció y me encontré en la parte trasera de una ambulancia’”, recordó Smart. Y continuó, sin perder el humor, a pesar del susto: “De todos modos, cuando Jamie salió del hospital, los paramédicos le pidieron una selfie, que es realmente lo que querés cuando te sacan de una habitación del hospital”.

