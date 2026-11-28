A principios de este año, Jamie Miller contemplaba la posibilidad de dejar la música, abandonar Los Ángeles y regresar a su ciudad natal. Tras casi una década de carrera, sus recursos económicos se agotaban y el entusiasmo por su profesión se había apagado. Decidió darse una última oportunidad, pero esta vez con una condición: hacer música a su manera.

A los 29 años, el cantante galés vive su mayor éxito gracias a “Babydoll”, un tema que combina elementos del pop, el soul y el R&B. Con sus característicos anteojos de sol, traje y corbata, Miller popularizó en las redes sociales una coreografía a la que se sumaron figuras del espectáculo, como Meghan Trainor y Lucy Hale. Lanzado el 7 de agosto, el sencillo había superado los 182 millones de reproducciones a nivel mundial al 20 de noviembre, según Universal Music.

El pasado miércoles 25, mientras transitaba su quinta semana consecutiva al frente del ranking británico de sencillos, el artista estrenó el videoclip oficial, con una participación especial de Elton John.

En medio de la exposición que trajo consigo el éxito, Miller también decidió revelar una faceta de su historia que contrasta con la alegría que transmite en sus videos: atravesó una depresión y llegó a tener pensamientos muy oscuros.

La depresión y el sostén de su madre

En el podcast The Person Who Believed In Me, Miller habló con el periodista David Begnaud sobre las dificultades de abrirse camino en la música y lidiar con las críticas en las redes.

“Hace un par de años atravesé una etapa muy oscura en lo que respecta a la depresión. Hubo un momento en el que ya no quería estar acá. Estar en ese estado mental era realmente aterrador”, confesó, antes de admitir: “Perdón, nunca había hablado de esto antes”.

“Cuando somos chicos, tenemos una alegría y una esperanza inquebrantables”, reflexionó. Estar lejos de su casa y enfrentarse por su cuenta a situaciones que nunca había imaginado contribuyeron a su malestar.

Su madre, Anne, fue su principal sostén. Sus conversaciones telefónicas llegaban a extenderse durante siete horas. La mujer viajó para pasar unas semanas con él: le preparaba café, lo acompañaba a caminar y abría las cortinas cuando no conseguía levantarse de la cama. Miller también destacó el papel de la terapia psicológica.

Tras publicar su primer álbum de estudio, Long Way Home, en 2024, decidió alejarse de la música. “Necesitaba hacerlo por mi salud mental. Como artistas, nos ponemos mucha presión y yo estaba en un momento muy bajo de mi vida”, explicó en octubre a la revista Euphoria. Frente a las exigencias de una industria que desalienta las pausas profesionales, estableció sus prioridades: “No me importa. Mi salud mental está primero”.

Tras publicar su primer álbum de estudio, Long Way Home, en 2024, Jamie Miller decidió alejarse de la música para priorizar su bienestar emocional. “Necesitaba hacerlo por mi salud mental”, confesó Frazer Harrison - Getty Images North America

Incluso cuando pensó en dejar su carrera, su madre lo acompañó: “Me hacía sentir que cualquiera de las dos opciones era válida”, recordó. Hoy sigue siendo la primera persona a la que llama cada día.

De los rechazos a una última oportunidad

Nacido el 9 de septiembre de 1997 en Cardiff, la capital de Gales, Miller creció en el barrio de Pontprennau, dentro de una familia trabajadora: su madre se dedicaba a limpiar casas y su padre, conductor de Uber. En su casa sonaban las canciones de Aretha Franklin, Stevie Wonder, Michael Jackson y Donny Hathaway, artistas que, años más tarde, se convertirían en una referencia para su propia música.

Su vocación nació casi por casualidad. Cuando cursaba la escuela primaria, descubrió que presentarse a una audición para una obra escolar le permitía faltar a clases de matemática. La reacción de sus maestros al escucharlo cantar lo sorprendió y lo que comenzó como una excusa para evitar una materia terminó por definir su futuro. Mientras sus amigos jugaban al rugby o al fútbol, él encontraba en el canto y el baile una manera de expresarse. Sin embargo, sus pasiones artísticas lo convirtieron en blanco de bullying y a los 16 años dejó de bailar por vergüenza.

Pese a las limitaciones económicas de la familia, su madre lo acompañaba a clases de teatro y recorría con él distintas ciudades del Reino Unido para que pudiera participar de competencias y audiciones. “Creo que me presenté a las audiciones de The X Factor más veces de las que puedo contar. Pero, mirando hacia atrás, todos esos ‘no’ alimentaron mis ganas de conseguir ese único ‘sí’”, recordó al hablar con la prensa.

En 2017, con apenas 19 años, Miller integró el equipo de Jennifer Hudson en The Voice UK y obtuvo el tercer puesto en el concurso que le abrió las puertas de la industria musical Bruce Glikas - Getty Images Europe

Después de que lo despidieran de un centro de atención telefónica de soporte técnico, su madre lo inscribió en The Voice UK. En 2017, a los 19 años, integró el equipo de Jennifer Hudson y quedó tercero en el concurso.

Meses después, Khloé Kardashian compartió en Instagram un video en el que interpretaba “One and Only”, de Adele. “Después de eso, todas las discográficas del mundo empezaron a contactarme”, recordó.

En 2021, consiguió uno de sus primeros grandes éxitos con “Here’s Your Perfect”, una balada sobre el desamor que acumuló cientos de millones de reproducciones. Sin embargo, el crecimiento de su público convivía con una profunda insatisfacción artística. “Intenté ser demasiadas cosas para demasiadas personas, en función del artista que querían que fuera. Siento que, en el camino, perdí las partes de mí mismo que más me gustaban”, reconoció.

A ese desgaste se sumaron las dificultades económicas. “La gente cree que, cuando tenés éxito, tenés mucho dinero. Yo no llegué a ver realmente ese lado del éxito. Económicamente, este año ya no podía seguir sosteniéndolo. Estaba al límite”, confesó.

A principios de 2026, sentado en el banco de un parque de Beverly Hills, Miller quebró en llanto. Según recordó en una reciente entrevista, fue entonces cuando decidió darle una última oportunidad a su carrera, pero bajo sus propias condiciones: vestirse como quería y escribir canciones que realmente le importaran. Con un nuevo equipo de trabajo y mayor libertad creativa, emprendió su regreso a la música.

“Babydoll”, la canción que hizo bailar a Hollywood

En California escribió un álbum junto a dos de sus mejores amigos, la compositora Hayley Warner y el productor Michael Blum. Mientras Blum tocaba el piano, Warner comenzó a cantar y Miller se sumó con los primeros versos de “Babydoll”. En apenas 45 minutos, el tema estaba escrito.

“Jamás imaginé que lo que escribimos aquel día iba a cambiar mi vida”, reconoció. Al salir del estudio, pensó: “Nadie está acostumbrado a un Jamie feliz. No sé si esto va a funcionar”. Sus baladas habían reflejado rupturas amorosas y dificultades personales. Con el nuevo sencillo, buscaba recuperar el espíritu de “Everlasting Love”, el clásico de Robert Knight.

Convencido de que las redes sociales podían ayudarlo a llegar a un público más amplio, Miller grabó más de 40 videos para promocionar la canción antes de involucrar a su equipo. Las publicaciones diarias y una coreografía que creó junto a un amigo terminaron de impulsar el fenómeno. Para el cantante, además, volver a bailar supuso recuperar la pasión que había abandonado por el acoso escolar.

Jennifer Love Hewitt fue una de las primeras en impulsar la viralización. A ella se sumaron Jesse McCartney, Victoria Justice, Hannah Waddingham, una de las estrellas de Ted Lasso; Perrie Edwards, de Little Mix, y el actor Matt Cornett, entre otros.

Una colaboración trascendió las redes. Cuando Antonio Cipriano, quien interpreta a John Logan en Off Campus, la serie de Prime Video sobre el hockey sobre hielo, comentó un video, Miller le propuso cantar juntos. Así fue como grabaron la canción en Los Ángeles el día que se conocieron y se hicieron amigos. Incluso compartieron escenario durante la gira de los Jonas Brothers, en la que Miller fue artista invitado.

Con “Babydoll”, se convirtió en el primer artista galés en encabezar el ranking británico de sencillos en 15 años y en el primer solista masculino de Gales en alcanzar esa posición en 41 años, desde que Shakin’ Stevens lo hizo en 1985 con “Merry Christmas Everyone”. También ingresó por primera vez al Billboard Hot 100 de los Estados Unidos.

Mientras prepara su segundo álbum y una gira mundial que espera llevar a Cardiff, el cantante disfruta de su nueva etapa artística. “Sanó mi corazón de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba sanar”, aseguró.

Entre los récords y las apariciones televisivas, hubo un logro que tuvo para él un valor particular. Cuando Begnaud le preguntó en qué momento sintió que finalmente lo había conseguido, Miller recordó una llamada que había hecho pocos días antes a la mujer que durante años había invertido tiempo y dinero para acompañarlo en su carrera: “Mamá, ya no tenés que trabajar nunca más”.