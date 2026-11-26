Keanu Reeves puso en pausa su trabajo como actor para dedicarse a sus otras dos pasiones: la música y los libros. Así, el protagonista de John Wick viajó esta semana a Ciudad de México para presentarse junto a su banda, Dogstar, y aprovechó la visita para una firma de autógrafos exprés que terminó causando un revuelo inesperado.

En la antesala del show de ayer en el Estadio Fray Nano de la agrupación de rock alternativo en la que toca el bajo, el actor de Matrix estuvo en la emblemática Librería Gandhi de la capital mexicana en un evento privado del que solo participaron trabajadores del lugar y del grupo editorial Océano, así como “un grupo reducido de invitados”. Hasta entonces, nadie sabía que la estrella de Hollywood estaba firmando ejemplares de su novela El libro de otro lugar, publicada en 2024 junto al escritor China Miéville.

La visita sorpresa de Keanu Reeves a una librería en México

La información se develó en redes sociales una vez concluido el encuentro, lo que desató la furia de los fanáticos de Keanu Reeves, que acusaron a Librería Gandhi de solo haber hecho partícipes a influencers y no a los lectores y verdaderos admiradores del artista. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de quienes estuvieron allí (al parecer, en su mayoría, creadores de contenido literarios o booktubers), la organización estuvo a cargo del equipo de seguridad del intérprete y todo se planificó con muy poca antelación.

“La visita fue posible gracias a la coordinación exprés de Editorial Océano y Eventos Gandhi, que consiguieron llevar al actor directamente del aeropuerto a la librería. Su apretada agenda no permitía organizar una firma abierta al público en general, por lo que se realizó una breve sesión privada para un grupo reducido de invitados. Además, Reeves dejó ejemplares firmados disponibles para su venta al público”, explicó la revista Lee+, asociada a la librería en cuestión.

De acuerdo con la crónica que publicaron, Reeves “se mostró especialmente amable, cercano y de buen humor” y reveló que fue su pareja, la artista estadounidense Alexandra Grant, quien vivió en México durante parte de su infancia, la que lo convenció de hacer esa parada antes de su concierto.

Keanu Reeves cuenta que su pareja lo convenció de hacer la firma de autógrafos

La creadora de contenido Magali T. Ortega (@nenamounstro) contó a través de su perfil de Instagram que le avisaron de la firma de autógrafos 24 horas antes y que los invitados, unos 30 según su estimación, no podían sacarse selfies con Keanu Reeves ni podían ingresar al salón con sus bolsas o mochilas. Asimismo, según su relato, fue el equipo del artista el que dispuso que ingresaran en grupos de diez personas, que tenían un tiempo estimado de siete minutos para permanecer en el lugar. Previamente debían dejar su nombre “en un papelito” para que el actor pudiera copiarlo al momento de la firma. También resaltó el hecho de que había mucho personal de seguridad presente.

En otro video compartido por la librería se puede ver el momento en el que Reeves firmó los ejemplares que luego se pusieron a la venta, así como su encuentro con ejecutivos de Gandhi, a quienes les acercó su propio catálogo de libros. Cabe recordar que en 2017, el actor fundó junto a su pareja y la diseñadora gráfica Jessica Fleischmann la editorial independiente X Artists’ Books, dedicada a publicar “libros reflexivos, de alta calidad y centrados en el artista”, tal como se explica en su sitio web oficial.

¿De qué se trata el libro de Keanu Reeves?

“Siempre ha habido rumores, leyendas, el guerrero que no puede ser asesinado, que ha visto mil civilizaciones levantarse y caer, el guerrero de incontables nombres: Unute, el Hijo del Rayo, la Muerte misma... A quien en estos días se lo conoce simplemente como B. Y él sólo anhela ser capaz de morir. Un grupo de operaciones encubiertas del ejército estadounidense le promete conseguir su destino de muerte; todo lo que tiene que hacer a cambio es ayudarles. Pero cuando un soldado vuelve a la vida, el suceso imposible acaba apuntando hacia una fuerza aún más recóndita y, al menos igual de poderosa, que la del propio B. Una fuerza que persigue sus propios objetivos”, reza la sinopsis de El libro de otro lugar, la novela escrita por Keanu Reeves y el británico China Miéville.