Jane Fonda acusó al director francés René Clément de haberla acosado sexualmente en el set de La jaula del amor

Cuando Jane Fonda se involucra con un tema, lo hace a fondo. Algo similar ocurre cuando decide hablar sobre algún tema complejo: lo hace sin tapujos, con detalles y de manera tan simple como contundente. En una reciente entrevista, la protagonista de Barbarella dio a conocer el incómodo momento que le hizo pasar un reconocido realizador francés a mediados de los años sesenta.

Según contó la actriz en el programa televisivo de entrevistas Watch What Happens Live, el director francés René Clément le pidió que se acostase con él en medio de la filmación de la película La jaula del amor, que Fonda protagonizó junto a Alain Delon y Lola Albright en 1964 . La anécdota salió a la luz cuando el conductor Andy Cohen le pidió que nombrara a algún hombre de Hollywood que haya querido tener sexo con ella y a quien la actriz haya rechazado.

Sin dudarlo, Fonda respondió: “El director francés René Clément”. Y luego, rememoró: “Bueno, él quería acostarse conmigo con la excusa de que mi personaje en la película tenía que tener un orgasmo. Me dijo que por eso él necesitaba ver cómo eran mis orgasmos ”.

La actriz reveló, también, cómo fue que rechazó a aquel hombre que detentaba el poder en aquella filmación. “Como me lo dijo en francés, yo fingí que no le entendía”. Sin embargo, quiso dejar en claro que a pesar de haber relatado ese hecho en particular, no fue la única situación de acoso que la tuvo como víctima. “Tengo muchas historias para vos, pero seguramente no tenemos tanto tiempo”, le dijo a Cohen.

Clément tenía 51 años en el momento en el que se filmó La Jaula del amor, y Fonda 27. En aquella producción, que estuvo respaldada por Metro-Goldwyn-Mayer, la actriz de Descalzos en el parque interpretó a una mujer que se enamora de un embaucador que huye de gánsteres estadounidenses. Desde hacía más de una década, el director, que falleció en 1996 a los 82 años, era uno de los importantes y prolíficos de Francia y a lo largo de su carrera fue cinco veces galardonado en el Festival de Cine de Cannes.

Justamente, esta revelación de Fonda se produce en un momento en el que el festival francés enfrenta un fuerte cuestionamiento. Dos semanas atrás, la actriz Adèle Haenel expresó a través de una carta pública que Cannes es responsable de perpetuar las conductas sexuales abusivas de los hombres poderosos del cine francés. “He decidido politizar mi retirada de la industria cinematográfica para denunciar su complacencia generalizada hacia los agresores sexuales”, expresa la protagonista de Retrato de una mujer en llamas.

En su carta, Haenel lamenta que los “grandes jugadores” de la industria cinematográfica francesa esperan que las “fuerzas policiales” actúen como de costumbre de cara a las posibles manifestaciones que podrían llevarse adelante durante el festival de Cannes. Y agregó: “Mientras tanto, todos se unen para salvar las imágenes de [Gerard] Depardieu, [Roman]Polanski y [Dominique] Boutonnat. Les perturba y molesta que las víctimas hagan demasiado ruido”, aseguró.

“ Están dispuestos a hacer cualquier cosa para defender a sus jefes violadores, aquellos que son tan ricos que creen pertenecer a una especie superior, aquellos que hacen un espectáculo de esta superioridad, objetivando a mujeres y subordinados ”, expresa en su escrito. La actriz considera que la única salida que tienen las víctimas es hacer uso de la cultura de la cancelación. “Vos tenés el dinero, la fuerza y el poder, te regocijás en eso, pero no me tendrás como espectador. Te cancelo de mi mundo. Me retiro, me declaro en huelga, me uno a mis camaradas, cuya búsqueda de significado y dignidad prevalece sobre la del dinero y el poder”, finalizó.

Ya en 2020, la actriz había estallado en contra de Roman Polanski, quien fue galardonado con el premio César. Ella estaba presente en el lugar, y no dudó en gritar “¡Viva la pedofilia!” cuando se mencionó al director. Luego, abandonó el recinto. Previamente, la actriz había denunciado al cineasta Christophe Ruggia, a quien acusó de haberla acosado sexualmente cuando ella tenía entre 12 y 15 años.

Theirry Fremaux, el director actual del Instituto Lumière, del Festival de Cine Lumière y del Festival de Cannes, desmintió las aseveraciones de la actriz en su carta abierta. “Ella no pensó eso cuando vino a Cannes, a menos que sufriera una disonancia loca”, expresó, con ironía. Y agregó: “Si pensaras que es un festival para violadores, no estarías aquí escuchándome, no te estarías quejando de que no puedes conseguir boletos para entrar a las proyecciones”.

