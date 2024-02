escuchar

Una relación intensa que tuvo nombre propio -Bennifer- y que duró dos años, una ruptura, matrimonios e hijos por separados y un reencuentro que terminó en el altar: Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizan una historia de amor de la que la misma cantante decidió hablar en dos producciones audiovisuales que darán tela para cortar: This Is Me... Now: A Love Story, y The Greatest Love Story Never Told. Jane Fonda, amiga de la estrella pop, dio su testimonio en la segunda producción y fue muy sincera sobre su percepción de la pareja: “Se siente como si estuvieras tratando de probar algo en lugar de simplemente vivirlo”, disparó en una de las entrevistas.

JLO y Ben Affleck durante la avant premiere de This is Me... Now: A Love Story el 13 de febrero en el Dolby theatre, en Hollywood, California ROBYN BECK - AFP

Este viernes, Lopez lanzó This Is Me…Now, su último disco, y lo hizo con un agregado visual: This Is Me…Now: A Love Story. En la película, que se puede ver en Amazon Prime, Lopez se centra en su relación con el amor, se describe a sí misma como una “romántica empedernida” y aclara que esa faceta no la debilita. “Aprendí por las malas que no todas las historias de amor tienen un final feliz”, dice la cantante, quien además rememora que, de niña, cuando le preguntaban qué quería ser cuando sea grande, ella respondía, en un juego de palabras que funciona en inglés: “enamorada”.

Hoy, además de adelantar el estreno de su último material, JLO compartió con sus fanáticos otra noticia cinematográfica: estrenará el documental The greatest love story never told en Prime Video el 27 de febrero. El film es parte del proyecto multimedia que incluye el álbum y el primer documental que vio la luz hoy, que examina la vida amorosa de Lopez y que fue autofinanciado por un valor de 20 millones de dólares. Es en esa película en la que aparece la voz de Fonda, íntima de Lopez desde que compartieron set en 2005 en el film Una suegra de cuidado.

Palabras de amiga

Jane Fonda y Jennifer Lopez cuando compartieron set, en 2005. De aquella experiencia nació una duradera amistad y hoy la artista se permite compartir con el público sus opiniones sobre el amor de JLO y Affleck

En una nota que publicó la revista Variety, Fonda confesó que cuando le ofrecieron ser parte del nuevo documental de JLO tuvo algunas dudas al respecto. Luego aceptó, pero no cambió su parecer sobre lo que tenía que decir en relación con su amiga y el protagonista de Daredevil.

“Quiero que sepas que no sé del todo por qué, pero me siento involucrada contigo y con Ben, y realmente quiero que esto funcione”, dice Fonda en el documental, según adelantó la misma revista. “Sin embargo, esta es mi preocupación. Se siente como si estuvieras tratando de probar algo en lugar de simplemente vivirlo. Ya sabés, cada dos fotografías son ustedes dos besándose y abrazándose”, sentencia contundente. Y la cantante, luego del sincericidio de su amiga, se ríe de los comentarios y retruca: “Somos nosotros viviendo nuestra vida”.

Jane Fonda aparece en el documental de JLO The greatest love story never told instagram.com/janefonda

Los dardos de Fonda, pese a la respuesta de la también actriz, no se detienen en esa crítica: la artista menciona las fotos de Affleck con gestos de aburrimiento en los premios Grammy que luego se hicieron virales. “Me asusté mucho con toda esa mierda sobre los Grammy. Él se ve infeliz y yo digo, ‘Dios mío, ¿qué está pasando?’”. Lopez, de nuevo, defiende a su esposo tras escuchar las palabras de Fonda. “¡Nada! Él me dijo: ‘Me convertí en el símbolo del hombre asediado’”, retrucó.

¿El amor definitivo?

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron a mediados de 2022 @jlo/Instagram

Lopez (54) y Affleck (51) comenzaron su vínculo en 2002 y se comprometieron un año después. En 2004, tomaron caminos separados tras haber pospuesto su boda. Ese mismo año, la cantante se casó con el salsero Marc Anthony y la pareja tuvo a los mellizos Maximilian y Emme, hoy de 16 años. El fin del matrimonio llegó en 2014. Affleck, por su lado, estuvo casado con Jennifer Garner entre 2008 y 2018 y juntos tuvieron a Violet, de 18 años, a Seraphina, de 15 y a Samuel, de 11. En 2021, el actor y la cantante y bailarina se reconciliaron y al año siguiente se casaron.

“Me enamoré del amor de mi vida (más temprano en la vida) y por las razones que sea necesitábamos crecer y hacer otras cosas”, explicó Lopez sobre la segunda vuelta con el actor y productor. Además, explicó que ella necesitaba “descifrarse” luego de que la pareja se separara en 2004. Homenajeada en diciembre por la revista Elle, Lopez contó en la alfombra roja que ella y el actor son “verdaderos compañeros, no solo en el trabajo juntos, sino en la vida, como padres, como amantes, como pareja”.

LA NACION