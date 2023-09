escuchar

Alcanzar la fama no es algo gratuito para los artistas. Además del reconocimiento laboral, la alta demanda de trabajo y el cariño del público, se tienen que enfrentar a algunas situaciones incómodas a la que algunos fanáticos los llevan. En el caso de Jared Leto, se encontró con un seguidor que le enviaba regalos escatológicos.

Durante una aparición en The Kyle and Jackie O Show, programa que se graba en Sidney, el artista de 51 años fue consultado por el hombre que le había enviado a él y a Leonardo DiCaprio un paquete que contenía orina y heces. “ Detuvieron a un hombre en Australia porque les envió a vos y a Leonardo DiCaprio un paquete con su orina y sus heces. ¿Llegó a tus oídos? ¿Te enteraste de esto? ”, le preguntó la presentadora Jackie ‘O’ Henderson, siempre provocadora. “ No, gracias a Dios. ¡Dios santo! ”, exclamó aliviado y un poco asqueado. El líder de 30 Seconds to Mars preguntó a los copresentadores si el agresor era australiano, a lo que Kyle Sandilands respondió: “Lo es, pero es de Broome. Está al otro lado y arriba, nadie va para allá”, le respondió con humor.

“Vamos a tener que mantenerlo allá por estos días”, retrucó Leto, aludiendo a la distancia geográfica que lo separaba de la ciudad de esta persona. Además, sugirió al “fan” que encontrara algo mejor que hacer. “Parece que el tipo necesita un hobby. O quizá tiene uno y este lo llevó demasiado lejos”.

Su relación con las drogas

Durante una ronda de prensa, el actor también habló sobre las adicciones que sufrió en el pasado. La estrella de Morbius confesó que estuvo expuesto a las drogas a una edad temprana, lo que hizo que “siempre se interesara” por ellas. “ Crecí en un ambiente en el que había drogas. Desde muy pequeño supe lo que era el olor de la marihuana ”, dijo el ganador del Oscar al presentador Zane Lowe. “Recuerdo que cuando era pequeño, muy pequeño, caminaba junto a unos árboles, unos arbustos o algo así, quizá en cuarto grado del colegio. Me acuerdo de decirle a los otros niños que iban conmigo, ‘Alguien está fumando marihuana allá’. Y ellos decían: “¿Qué querés decir? ¿Qué es la marihuana? No sabían lo que era esa hierba. Pero para nosotros era bastante normal”.

El músico y actor admitió que su curiosidad por las drogas le llevó a ceder ante ellas y venderlas él mismo. “Siempre me interesó eso”, afirmó. “ Siempre me interesaron las drogas. Siempre me interesaron las experiencias. Me interesaba correr algún riesgo, sí ”.

“Creo que eso es probablemente común en la gente a la que le gusta experimentar o explorar”, añadió. “La adicción es otra cosa, por supuesto. Tomar drogas es una cosa, pero si empieza a tomarte a vos mismo, eso es diferente”.

Por otra parte, Leto dijo que finalmente tuvo “una epifanía” en el apogeo de su consumo de drogas, lo que le hizo revaluar su estilo de vida. “Tuve un momento de claridad”, recordó. “ Tuve una epifanía. Había dos caminos que podía tomar en la vida. Supongo que es la única forma en que puedo describirlo ”, explicó. “Tomé ese camino de dejar todo. He tenido amigos muy cercanos que no lo hicieron, y ya no están aquí. Muchos”, dijo con pesar.

Leto habló previamente sobre su relación con las drogas en una entrevista de 2016 con Rolling Stone. “¿Mi experiencia con las drogas?”, repreguntó. “Tuve experiencia con muchas de ellas. Muchas de ellas fueron muy divertidas. Solo están esas pocas que tienden a darte una patada en el culo. Supongo que en algún momento también hay que tomar una decisión: ¿Esta va a ser mi vida? Tomé la decisión de perseguir otros sueños”, expresó en aquel entonces.

“Supongo que eso es lo jodido de muchas drogas: el coste de oportunidad es demasiado alto. Algunas drogas son increíbles, pero el riesgo frente a la recompensa está fuera de lugar. Simplemente vi demasiados ejemplos de lo que no se debe hacer”, culminó.

