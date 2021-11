Jared Leto confesó que fue despedido de un trabajo por vender drogas

Jared Leto tiene una de esas personalidades que nunca deja del todo tranquilo a Hollwyood. Es uno de los actores más controversiales que tiene la industria, atributo que no solo lleva con la cabeza en alto, sino que ha convertido en su marca registrada. En medio de la promoción del último film del que participó, La casa Gucci, el intérprete hizo una revelación en el programa de Ellen DeGeneres que volvió a dejar a más de uno boquiabierto. Según contó, cuando era niño solía vender drogas.

“Es muy gratificante que la película salga exclusivamente en salas de cine, porque a mí me encanta ir al cine. De hecho, yo trabajaba en un cine cuando era un niño y me despidieron por vender drogas en la puerta de atrás”, lanzó sorpresivamente.

En respuesta, Ellen contestó: “Una lástima”, y él agregó: “Era un emprendedor”. Luego hizo un chiste respecto a cómo los pochoclos y la marihuana iban “bien juntos”. En ese mismo ciclo, el actor se animó a confesar de qué estrellas se había enamorado platónicamente: Barbara Eden, la protagonista de la serie Mi bella genio, y la presentadora del ciclo de juegos televisivos Wheel of Fortune Vanna White fueron sus elegidas.

No es la primera vez que Leto comparte sus historias relacionadas con el mundo de la venta de drogas. Hace algunos meses, en diálogo con revista W, se lamentó por haber tenido que vender cannabis para sostener sus gastos. “ La marihuana paga muy bien, mucho mejor que la limpieza, pero el problema es que tenés que hacerte de tu propia mercancía y romper reglas ”, dijo. Sus problemas con la adicción también fueron abordados por el mismo actor años atrás, cuando en una nota con Rolling Stone contaba que durante la adolescencia tomó muchas sustancias y que era algo divertido, pero que llegó un momento en que se preguntó si eso iba a ser su vida. “Tomé la decisión de dejarlo para perseguir mis sueños. Algunas drogas son increíbles, pero el riesgo frente a la recompensa está fuera de discusión. He visto demasiados ejemplos de lo que no se debe hacer”, decía.

Las excentricidades de Leto han sido tapa de revistas y temáticas de debate, pero nadie nunca se imaginó que el pasado del actor estuviera relacionada a la venta de narcóticos. Entre las anécdotas más recordadas en torno al actor se encuentran la vez que, como se tomó tan en serio el papel de El Guasón, decidió hacer unos curiosos regalos a sus compañeros de rodaje; fue así como Margot Robbie recibió como presente una rata. Aunque él más tarde quiso sacarle peso a esa historia y en una nota con Entertainment Weekly explicaba: “ Cualquiera de los poquísimos regalos que realmente se dieron, se dieron con espíritu de diversión y aventura, y se recibieron con risas, diversión y aventura. ¡Todo está grabado! ¡Lo grabaron todo! La gente se moría. Solo estábamos haciendo chistes ”.

Y sumaba: “Yo era el niño bueno del set. Los únicos regalos que le di a Margot fueron cupcakes. Creo que le regalé un ratón, y algunos de los otros chicos tuvieron regalos que te podrían dar en broma en una fiesta. Estoy interpretando a un hombre llamado el Guasón, no pasa nada si hacés algunas bromas. Nunca nada cruzó ninguna línea, y no le corresponde a otra gente en internet crearlas. A fin de cuentas, soy un artista ; si hago algo arriesgado y no te gusta, básicamente, me podés besar el trasero”.

Los proyectos de Leto

Leto encarna en Paolo Gucci, uno de los herederos del imperio de la moda italiana cuya debacle se relata en La casa Gucci, la película protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver que cuenta con dirección de Ridley Scott. En el trailer del film se muestra a la cantante como Patrizia Reggiani, esposa de Maurizio Gucci (Driver) y también aparece una escena que Lady Gaga comparte con Leto, que luce irreconocible.

El actor también estará en la miniserie WeCrashed, (Apple TV+), donde interpretará a Adam Neumann, el creador de WeWork, uno de los emprendimientos de éxito más fugaz y de más estrepitosa caída libre de los últimos años. Mientras Anne Hathaway, quien interpreta a la esposa y socia de Neumann, no parece haber hecho demasiados esfuerzos por imitar el aspecto real de su personaje, el actor volvió a recurrir al maquillaje, los dientes falsos y unos cuantos trucos más para interpretar al controvertido empresario.