Jared Leto es acusado de conducta sexual delictiva por cuatro mujeres

Cuatro mujeres acusaron a Jared Leto de conducta sexual delictiva cuando ellas eran adolescentes, según recoge la BBC en un documental que se emitió anoche en la televisión británica y que incluye, en total, testimonios de diez presuntas víctimas, de las cuales nueve compartieron públicamente sus historias por primera vez. Todas afirmaron haber conocido al actor entre 2002 y 2016, cuando él tenía entre 30 y 40 años.

En Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, de acuerdo a lo que reporta la BBC en su sitio web de noticias, una de las mujeres cuenta que fue agredida sexualmente en el baño de un hotel cuando tenía 17 años. Otra declara que el intérprete la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años y que, inesperadamente, se quedó a solas con él en una habitación de hotel. Una tercera describe cómo tuvo relaciones sexuales con el músico de Thirty Seconds to Mars en California cuando ella tenía 17 años, lo que, legalmente, se clasificaría como abuso sexual por ser una persona menor de edad.

El año pasado, nueve mujeres lo acusaron de conducta sexual inapropiada en una nota publicada en la revista Air Mail (Fuente: Instagram/@jaredleto)

La cuarta mujer dice que Leto se aprovechó de su estatus de celebridad al hacerle repetidas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años, además de haberle sugerido mantener relaciones sexuales. Asimismo, asegura que luego recibió un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar del tema, un documento al que tuvo acceso la BBC como prueba y que ella se negó a firmar.

Otras cuatro mujeres confirmaron haber recibido llamadas telefónicas “extrañas” y, a menudo, de contenido sexual explícito por parte de Leto cuando eran más jóvenes. “Esto ocurrió hace 25 años, y se salió con la suya”, señala una de ellas.

Una novena mujer sostiene que, cuando tenía 14 años, el cantante le ordenó a un guardia de seguridad que la llevara detrás del escenario en un festival de música después de haberle hecho un comentario obsceno sobre su pecho durante una firma de autógrafos. Incluso su madre había confrontado al músico, aunque él repitió el comentario, según las acusaciones.

La British Broadcasting Company asegura que corroboró varios de los testimonios y tuvo acceso a material fotográfico y mensajes que respaldan los relatos de las denunciantes. Sin embargo, no obtuvo respuesta por parte del acusado a pesar de los repetidos intentos por contactarse con él.

El documental también incluye declaraciones de dos hombres que trabajaron con la banda de Leto durante muchos años. Según ellos, el personal que rodeaba a la agrupación musical se sentía muy incómodo por la forma en la que el artista interactuaba con las adolescentes, a quienes a veces invitaba a sus camarines o a la casa en la que se alojaba. “Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande”, remarcó uno de ellos.

También el año pasado se registraron decenas de testimonios online en contra de Leto a raíz de las acusaciones públicas de la DJ Allie Teilz Getty Images

No es la primera vez que se dan a conocer acusaciones de abuso o de conducta sexual inapropiada contra Jared Leto. De hecho, la cadena británica reporta que contabilizó más de 120 denuncias diferentes publicadas en internet relacionadas con su comportamiento hacia las mujeres.

El año pasado, nueve mujeres lo denunciaron públicamente en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail, que el protagonista de Escuadrón Suicida se encargó de desmentir, mientras que muchas otras volcaron sus testimonios online a raíz de la historia que dio a conocer en sus redes sociales una DJ de Los Ángeles llamada Allie Teilz, que dijo haber sido agredida por el actor cuando tenía 17 años.