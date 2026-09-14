La romántica celebración de Justin Bieber y su esposa Hailey tras cumplir ocho años de casados

Ocho años después de aquella boda civil que sorprendió a sus seguidores, Justin y Hailey Bieber volvieron a celebrar su relación públicamente. Este domingo 13 de septiembre, el cantante compartió en Instagram una serie de imágenes junto a su esposa para recordar el aniversario de su casamiento y acompañó las fotos con una declaración breve y contundente: “Ocho años hasta el infinito. Nuevos comienzos. Te amo, baby. Feliz aniversario”.

Más tarde, el músico publicó nuevas postales de la celebración: dos selfies abrazados y una imagen del paisaje que rodeó la salida. Hailey, por su parte, compartió el homenaje de su marido en sus historias y se limitó a escribir: “8 años”.

La fecha recuerda el 13 de septiembre de 2018, cuando se casaron por civil en Nueva York después de una reconciliación tan intensa como veloz. Un año después, el 30 de septiembre de 2019, volvieron a dar el sí frente a familiares y amigos en Montage Palmetto Bluff, en Carolina del Sur. Hoy también son padres de Jack Blues Bieber, nacido en agosto de 2024 y que acaba de cumplir dos años.

Las demostraciones de afecto llegan, además, pocos días después de que ambos protagonizaran una producción íntima para el primer número de WYouth. Las fotografías, tomadas por ellos mismos, los mostraron besándose y posando juntos en una cama. Hailey presentó las imágenes de una forma que resumió la nueva etapa de sus vidas: “La mamá y el papá de Jack”.

De un encuentro adolescente a una ruptura que los distanció

La historia, sin embargo, empezó mucho antes del casamiento. Hailey tenía apenas 12 años cuando conoció a Justin, entonces de 15 y en pleno comienzo de su explosión como estrella adolescente. Fue en 2009, en el lobby del programa Today: su padre, el actor Stephen Baldwin, la presentó ante el cantante en un encuentro algo incómodo que quedó registrado en video.

Con el tiempo, aquella escena alimentaría la idea de que Hailey había pasado de fan a esposa del cantante. Ella siempre hizo una distinción. “Nunca fui una superfán”, aseguró en una entrevista con Vogue en 2019. Admitió que le parecía atractivo, como a muchas adolescentes de su generación, pero negó haber vivido aquel fenómeno con el fanatismo que después se le atribuyó.

La amistad entre Hailey y Justin se consolidó unos años después, principalmente alrededor de la iglesia Hillsong que ambos frecuentaban. En 2014 comenzaron a circular versiones sobre un romance, aunque los dos insistían públicamente en que eran amigos.

Justin Bieber, cuando presentó a Hailey como su amiga en redes sociales (Foto: Instagram @lilbieber)

La situación cambió entre fines de 2015 y comienzos de 2016: las fotos de un beso durante unas vacaciones confirmaron que el vínculo había dejado de ser simplemente amistoso. Finalmente Bieber lo aclaró en su Instagram.

La primera experiencia como pareja duró poco y terminó mal. Años después, Hailey describió aquella separación como una suerte de “excomunión dramática”: durante un período llegaron al punto de no querer coincidir siquiera en una misma habitación. Justin reconocería más tarde que, por entonces, no estaba preparado para mantener una relación estable.

Durante casi dos años llevaron vidas separadas. Hasta que en junio de 2018 volvieron a encontrarse en una conferencia religiosa en Miami. Hailey llegó convencida de que podían dejar atrás el conflicto y recuperar la amistad. Justin tenía otros planes. Según relató ella, al terminar el encuentro él le dejó en claro que no quería que volvieran a ser simplemente amigos.

La reconciliación avanzó a toda velocidad. Menos de un mes después, durante un viaje a las Bahamas, Justin le propuso matrimonio el 7 de julio de 2018. Dos días más tarde confirmó públicamente el compromiso con un extenso mensaje en Instagram y definió a Hailey como “el amor de su vida”.

Dos meses más tarde estaban casados. La velocidad con la que se sucedieron la reconciliación, el compromiso y la boda alimentó desde el primer momento interrogantes sobre la pareja.

El triángulo con Selena Gómez

Había, además, una figura imposible de separar de aquella historia: Selena Gomez. Justin y la cantante habían mantenido durante años una relación intermitente y volvieron a acercarse a fines de 2017. En marzo de 2018 se distanciaron nuevamente y, pocos meses después, él retomó su vínculo con Hailey.

La cercanía entre el final de la relación de Justin con Selena Gomez y su reconciliación con Hailey alimentó durante años rumores de superposición

La cercanía de las fechas dio origen a una narrativa que acompañaría al matrimonio durante años: que Hailey se había interpuesto entre Justin y Selena o que existió algún tipo de superposición entre ambas relaciones. Ella decidió responder de forma directa recién en 2022.

Durante una extensa entrevista en el podcast Call Her Daddy, negó haber mantenido una relación con Justin mientras él estaba con Selena. “Ni una sola vez”, respondió cuando le preguntaron si los vínculos se habían superpuesto. También aseguró que antes de reconciliarse con ella aquella historia estaba cerrada y sostuvo que jamás habría querido involucrarse en la relación de otra persona.

Hailey reveló además que había hablado con Selena después de casarse y sostuvo que entre ellas no existía un conflicto personal. Poco después de aquella entrevista, ambas incluso posaron juntas durante la gala del Academy Museum en Los Ángeles, en un intento visible por apagar una rivalidad que, para entonces, llevaba años desarrollándose principalmente en las redes sociales.

“El matrimonio es muy difícil”

Justin y Hailey se casaron por civil en Nueva York el 13 de septiembre de 2018, apenas dos meses después de comprometerse; un año más tarde celebraron una segunda ceremonia frente a familiares y amigos en Montage Palmetto Bluff, en Carolina del Sur (Foto: Instagram @haileybieber)

Las dificultades de la pareja, de todas maneras, no fueron únicamente una construcción de las redes. Justin y Hailey hablaron en distintas oportunidades de momentos verdaderamente complicados puertas adentro.

Apenas unos meses después de casarse, reconocieron ante Vogue que estaban haciendo terapia de pareja y aprendiendo a comunicarse. “El matrimonio es muy difícil”, admitió ella entonces.

El cantante también reveló que arrastraba problemas para confiar después de años de fama, relaciones turbulentas y decisiones de las que se arrepentía. Esa inseguridad, explicó, también había afectado su capacidad para confiar completamente en su esposa. “Estamos trabajando cosas”, admitió.

Hailey reconoció, además, que las primeras semanas de casada habían sido profundamente solitarias. Extrañaba a su familia y le costaba convivir con la sensación de que millones de personas observaban su relación esperando que fracasara.

Sin embargo, los dos insistían en que querían aprender a construir una relación saludable más que vender la imagen de un matrimonio perfecto. “No voy a sentarme acá y mentir diciendo que todo es una fantasía mágica”, aseguró Hailey. “No queremos perdernos”, agregó Justin en ese entonces.

“No voy a sentarme acá y mentir diciendo que todo es una fantasía mágica”, aseguró Hailey sobre los inicios de su matrimonio cob Bieber (Foto: Instagram @haileybieber)

Los rumores sobre una separación nunca desaparecieron por completo. En 2024, mientras estaba embarazada de Jack, Hailey volvió a referirse a las versiones que aseguraban que estaban por divorciarse. Desde el inicio de su relación se había acostumbrado a escuchar que eran infelices o que estaban a punto de separarse.

El nacimiento de Jack Blues Bieber

La foto con la que Justin y Hailey Bieber anunciaron el nacimiento de su hijo

El nacimiento de su hijo abrió otro capítulo. Justin y Hailey habían anunciado el embarazo en mayo de 2024, al compartir imágenes de una renovación de sus votos, y Jack Blues nació tres meses después.

Ya como madre, Hailey volvió sobre las especulaciones en su portada de Vogue de 2025: admitió cuánto la habían afectado durante el posparto los comentarios que aseguraban que su matrimonio atravesaba una crisis, pero sostuvo que su realidad cotidiana era otra y que su vínculo con Justin seguía firme. Él, por su parte, resumió su propia mirada sobre la relación: casarse con Hailey, afirmó, había sido la decisión más inteligente de su vida.

Ocho años después de casarse, Justin y Hailey Bieber dejaron atrás separaciones, rumores y años de exposición pública para construir una familia junto a su hijo. En su aniversario, el cantante resumió el presente de la relación en pocas palabras: “Hasta el infinito” ANGELA WEISS - AFP

Ahora, ocho años después de aquella visita a un registro civil de Nueva York, volvieron a elegir las redes sociales para mostrarse juntos. Justin escribió apenas unas palabras: “Hasta el infinito”. Y agregó otras dos que, después de ocho años de matrimonio, una separación, una reconciliación, el nacimiento de su hijo y una relación permanentemente observada, dejaron la mirada puesta en lo que viene: “Nuevos comienzos”.