Javier Lombardo, sobre el Parkinson: “Es muy cruel; la vida se va de a ratos y quedás en una zona medio fantasmal”

El actor Javier Lombardo acaba de filmar La vida de a ratos, una película que -según cuenta- “intenta dar testimonio de lo que es vivir con Parkinson”, un tema que no le es ajeno: padece esa enfermedad desde 2012.

“Es una enfermedad muy cruel. La vida se ve de a ratos, no estás muerto, pero tampoco estás vivo; quedás en una zona medio fantasmal”, explicó el protagonista de Historias mínimas en el ciclo radial Cine Argentino.

“Lo sentís en el cuerpo. El Parkinson tiene una característica: los neurólogos lo llaman ‘on’ y ‘off’. El período de ‘on’ es cuando estás a full con la medicación y funciona bien, y el de ‘off’ es cuando la dosis se va acabando. Y hay un intermedio, que es un período medio neblinoso en el que quedás duro, rígido o temblando... Es un padecimiento que no es igual para todos lo que lo sufren”, explicó.

Sobre su caso en particular, indicó: “A mí, me da mucha rigidez. Es como si la vida se detuviera”. Y, luego, reflexionó: “El Parkinson es mi gran maestro. Es una tragedia y, a la vez, una bendición. Cualquier enfermedad te lleva a un lugar especial, porque en principio te obliga a enfrentarte con la muerte, algo que no hacemos habitualmente. Justamente, en esta sociedad, lo que hacemos es negar la muerte y el dolor”.

“Y el dolor y la muerte están en diálogo continuo con las personas que padecen enfermedades como esta, que no te matan, pero que te van a acompañar siempre. Eso te lleva a un lugar distinto: te hace más humilde, más consciente de que sos solo una parte de la naturaleza, un pedacito, una hojita... Somos una hojita al viento”, profundizó entonces.

En referencia a cómo afectó la enfermedad a su carrera, Lombardo explicó: “Pude adaptarme un tiempo... La última película que hice fue en 2016, El peor día de mi vida. Después hice un programa de televisión que se llamó Los caminos de la vida; fue sobre personas resilientes, que la pelean. Sentí que lo hice con dignidad, hasta que pude. Después, me di cuenta de que no podía y me retiré de la actuación”.

“Entonces, empecé a escribir, y eso me salvo, un poco; no económicamente, pero sí en la parte espiritual. Ahí surgió La vida de a ratos. Y fue, también gracias a Bernarda Pegés, que es una amiga del alma además de escritora y guionista. Salió una película chiquita, pero entrañable. Quise que sea una película honesta, que no fuera edulcorada: en la película se me ve duro y sufriendo, pero también, sonriendo y gozando; un poco como es la vida”, expresó. La filmación de la película, que lo tiene en el doble rol de guionista y protagonista, ya terminó y ahora el equipo está enfocado en el proceso de edición.

A pesar de que contó que no pudo llegar a comunicarse con Michael J. Fox, el actor estadounidense que también padece Parkinson y preside una fundación que ayuda a las víctimas, Lombardo aseguró que no pierde las esperanzas: “Es difícil llegar a él, pero es un héroe. Es alguien que siguió haciendo televisión y solamente los que tenemos Parkinson podemos saber lo que significa eso. Es un genio con unos cojones increíbles. Yo lo vi hablando en el Congreso, con movimientos impresionantes. Es que es una enfermedad muy difícil porque, además, afecta el ánimo. Te falta dopamina. Es una enfermedad que te va robando el alma; perdés el deseo, perdés las ganas y te vas secando como una planta. Es una cosa difícil de llevar”.

Sin embargo, el actor confesó que trata de no pensar en lo que va a pasar para no deprimirse y que, por el contrario, prefiere enfocarse en el día a día. “Por suerte, tengo dos hijos que son hermosos, con los que convivo. Yo no soy ninguna víctima: sé que hay personas que están mucho peor. Hay que lidiar con lo que a cada uno le tocó”, finalizó.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project