Jenna Fischer, de The Office, contó por qué la echaron de una serie de Matt LeBlanc

La actriz Jenna Fischer habló de su experiencia trabajando, por un breve lapso de tiempo, en la sitcom de Jackie y Jeff Filgo, Man with a Plan, que se emitió de 2016 a 2020, con cuatro temporadas y con Matt LeBlanc como protagonista excluyente. En nuestro país se pudo ver por la pantalla de Warner Channel.

Fischer, quien elcanzó enorme popularidad gracias a su personaje de Pam Beesly en la versión norteamericana de The Office que le valió una nominación al Emmy, aludió al motivo por el cual fue despedida de la comedia comandada por el exFriends. “No creían que fuera verosímil que Pam se fuera a casar con Joey”, explicó en el podcast Office Ladies.

Luego de las nueve temporadas de The Office, Fischer fue convocada para Man with a Plan, la sitcom que implicaba el regreso de LeBlanc a la TV tras la aclamada Episodes, aquella producción que fue una “revancha” para el actor luego del malogrado spin off de Friends, Joey. La actriz filmó el piloto, que fue mostrado a una audiencia acotada para testear la química entre los protagonistas.

“Dijeron, y esto fue textual, que no creían que fuera realista que Pam se fuera a casar con Joey, que algo no funcionaba entre nososotros”, le contó a su colega de The Office, Angela Kinsey, quien le preguntó si el público no podía emanciparlos de aquellos personajes. “No, por eso no funcionó el piloto, porque no consideraron posible el hecho de que ambos personajes se casaran y formaran una familia”, añadió.

Matt LeBlanc en Joey, el fracaso que nadie quiere recordar GROSBY GROUP

El panorama se complicó aún más para la actriz cuando se enteró de que la sitcom tenía luz verde e hizo las valijas para empezar a filmar en Nueva York... hasta que recibió un llamado que alteró sus planes. “Lo primero que me dijeron fue que la serie había sido aprobada para una temporada, ‘la aprobaron, pero vos no vas a estar’ me contaron por teléfono, así que pensé ‘bueno, a desarmar la valija’”, contó Fischer.

Debido a la reacción primigenia de la audiencia, el piloto que filmó la actriz nunca fue emitido sino que fue regrabado con Liza Snyder en el papel de Andi, la esposa del personaje de Adam, el constructor que interpretó LeBlanc. Curiosamente, la exTheOffice apareció en los avances de la serie. Fischer volvió a la TV en 2018 con la comedia Splitting Up Together, que fue cancelada en 2019 luego de dos temporadas.

