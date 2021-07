El provocativo posteo de Yanina Latorre en su regreso al país: “Se armó un quilombo divino”

Yanina Latorre regresó al país hace unas horas luego de haber quedado varada en Miami por las nuevas medidas del gobierno nacional para los ciudadanos argentinos que se encuentran en el exterior. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) había viajado a comienzos de junio con toda su familia, cuando fue alcanzada por las restricciones, de las cuales se quejó en reiteradas ocasiones en sus historias de Instagram y también desde su cuenta de Twitter.

“Estoy arriba del avión. De a poco va saliendo todo. Está lleno de gente y todos son un amor. Se armó un quilombo divino”, contó la mediática en sus Stories, momentos antes del despegue. Asimismo, compartió imágenes en el aeropuerto junto a sus seguidores que le pidieron fotos y, al aterrizar, grabó un video en Ezeiza y varias Stories desde su casa.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, tuiteó la noticia de la vuelta de su panelista. “Ya está volviendo a Buenos Aires, @yanilatorre. Después del aislamiento vuelve a Los ángeles de la mañana”, escribió el sábado el periodista.

Ya está volviendo a Buenos Aires, @yanilatorre después del aislamiento vuelve a @LosAngeles_ok #LAM pic.twitter.com/adHWKRMp15 — A N G E L (@AngeldebritoOk) July 17, 2021

Latorre viajó a Miami el 7 de junio con su marido, Diego Latorre, sus hijos, y su madre Dora, para vacunarse contra el coronavirus. Cuando se dispuso a volver a la Argentina, aislarse y retomar sus compromisos laborales, se enteró de las restricciones dispuestas para los argentinos que están en el exterior, quienes deben aguardar su turno para regresar al país. Sin dudarlo, utilizó su cuenta de Instagram para mostrarse disconforme con las medidas.

Yanina Latorre mostró la vacunación de su familia en Miami

“A un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir”, disparó la panelista, y luego se dirigió directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Hacé algo, macho, porque lo que estás haciendo es al revés”, disparó. “Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado”, expresó con indignación.

Por otro lado, más allá de aprovechar al tiempo en salidas y encuentros con amigos, Latorre se mostró preocupada por el estado anímico de su madre, quien celebró su cumpleaños 81 en Miami. “ [Un amigo] Vio argentinos llorando y desesperados en el aeropuerto de Miami deseando poder regresar a la Argentina, ¿se puede tener a la gente así?”, cuestionó. “Como si fuera poco, ahora se viene el huracán, ¿vieron? Mi mamá está cag... hasta las patas. Me mandaron quinientos mil mails del gobierno de Miami, del municipio, del edificio, de la mar en coche. Parece que el lunes nos roza el huracán”, contaba a comienzos de julio.

Los dichos de la polémica

La frase de Yanina Latorre que despertó repudio en las redes - Fuente: eltrce

En una de sus intervenciones virtuales en Los ángeles de la mañana, Latorre volvió a manfiestar su descontento con las medidas de Fernández, y lanzó una frase muy cuestionada. “El problema es la gente humilde que toma mate, no los que tenemos cultura”, dijo.

El comentario se produjo en el marco de sus críticas a la multitudinaria celebración en el Obelisco tras al consagración de la Selección Argentina como campeona de la Copa América 2021. “Se puede frenar ese festejo de la misma manera en la que te mandan cuatro gendarmes a ver a mi marido y a todo el mundo que vuelve de afuera”, comentó.

Albertico @alferdez en el obelisco no te contagias? Serias tan amable de explicarme, por q no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver — Yanina Latorre (@yanilatorre) July 11, 2021

“¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! (...) Albertico, ¿en el Obelisco no te contagiás? ¿Serías tan amable de explicarme? Porque no lo entiendo. Besos. Y dejanos volver”, había tuiteado.

En el móvil con De Brito, Latorre realizó el comentario que fue replicado en redes y altamente repudiado. “El problema no somos los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa siete días. El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate y lo comparte. Es la verdad”, remarcaba días atrás.

LA NACION