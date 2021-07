El apoyo de Juana Viale al pueblo cubano: “Hay que cortar con la dictadura”

El comienzo de la última emisión de La noche de Mirtha estuvo dedicado al pueblo cubano. Para ingresar al estudio, Juana Viale eligió la canción “La vida es un carnaval”, de Celia Cruz, y con ella como preámbulo, le dedicó unas palabras a todos los ciudadanos d Cuba.

“Quiero decir que entré con la gran Celia Cruz para hacer un homenaje, y expresar mi solidaridad a todo el pueblo cubano que se manifestó gracias a la fuerza del ellos mismos”, comenzó diciendo. “Patria y vida”, agregó haciendo referencia al título de la canción que se convirtió en un emblema de las protestas.

“Toda mi solidaridad al pueblo cubano. No hay que callarse, hay que salir, hay que decir, hay que manifestarse y hay que cortar con la dictadura”, agregó antes de reconocer a todos los artistas impulsores de este movimiento dentro de la isla. “Muchísimas gracias a la gran Celia Cruz y a muchos otros músicos que a través de sus letras nos dejan la historia de un país”.

El tema “Patria y vida”, que remarcó Viale, busca oponerse a la frase “Patria o muerte”, uno de los emblemas utilizados por Fidel Castro y otros guerrilleros durante años. La canción se convirtió en un símbolo de las protestas en Cuba y busca, a través de un mensaje positivo, cambiar el rumbo de la historia del país. “Yo creo que la canción ha llenado al pueblo cubano de coraje y de fe. Hemos sustituido la muerte por la vida”, afirmaba hace unos días Yotuel Romero, el cantante cubano que fue uno de los compositores e intérpretes del hit junto a Gente de Zona, Descemer Bueno y los raperos Maykel Osorbo y El Funky, quienes aún viven en la Isla.

El look de la noche

Como todas las noches, antes de sentarse en la mesa a conversar con sus invitados Viale presentó detalladamente el look elegido para la velada. “Me puse todos los colores que encontramos con Gino Bogani, no dejamos nada al azar”, expresó haciendo referencia al colorido atuendo que llevaba puesto.

“Con este fresquete elegimos una túnica de seda y cachemir con pollera alforzada”, explicó. Como accesorio la actriz llevó una colorida pashmina, “Que da un tono tornasolado muy bonito”.

“Miren lo que este cuello, bordado a mano por supuesto. Muy bonito todo este trabajo de el señor Bogani”, dijo alagando al diseñador que la viste cada fin de semana. “Como últimamente no tenía nada en las muñecas me puse unas pulseritas, chiquititas. Estas son para encandilar, la batiseñal”, agregó entre risas mientras describía los accesorios que terminaban de darle el encanto al look.

Para culminar, Viale no pudo dejar de hacer referencia al frío que hizo estos días en Buenos Aires. “Eso sí, es un poquito cortito para los 5 grados que había hoy”, bromeó sobre el vestido. “Para venir me traje 500 prendas de ropa hoy: gorro, guante, no me faltó nada”, cerró antes de irse a una tanda publicitaria.

