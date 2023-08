escuchar

Jennifer Aniston lleva más de tres décadas en la industria del cine y el espectáculo, lo cual le ha permitido apreciar de cerca cómo ha cambiado Hollywood con el pasar de los años. A pesar de ser crítica y respaldar algunos planteamientos de movimientos como el MeToo, la actriz se hace preguntas en relación a ciertas tendencias, como la cultura de la cancelación.

La estrella de Friends cree que la práctica de censurar a ciertas figuras por sus comportamientos se ha vuelto demasiado extrema. Sobre ello, habló en una entrevista con The Wall Street Journal, donde la afamada intérprete se preguntó si estos mecanismos tendrán fin a corto plazo. “ Estoy harta de la cultura de la cancelación. Probablemente me cancelarán por decir esto, pero simplemente no entiendo lo que significa ¿No hay redención? ”, reflexionó la actriz. A continuación, Aniston aclaró su posicionamiento. “No pongo a todos en el mismo saco que a Harvey Weinstein”, dijo, en relación a la condena a conductas reprochables cometidas en el pasado por ciertos personajes.

La artista trabajó con el productor en 2005 y, si bien no se encuentra entre las decenas de mujeres que acusaron a Weinstein de abuso sexual, sí reconoció que nunca hubiese accedido a pasar tiempo con él. “No es un tipo del que decís: ¡Oh, no puedo esperar para salir con Harvey’. Nunca”, matizó, haciendo referencia al otrora todopoderoso productor de Hollywood que fue condenado a casi 40 años de prisión por varios crímenes sexuales.

Tras estos dichos, la actriz se vio envuelta en una controversia por haber dado días atrás un “me gusta” a una publicación de Instagram de su colega Jamie Foxx, la cual fue tildada de “antisemita”.

El posteo del actor decía: “Mataron a este hombre llamado Jesús ... ¿Qué creés que te harán? #amigosfalsos #amorfalso”. Si bien varios usuarios entendieron el mensaje de Jamie como una referencia a personas desleales, otros sintieron que estaba reproduciendo la creencia antisemita de que el pueblo judío “tiene la responsabilidad eterna de la muerte de Jesucristo”.

Aniston likeó el posteo de Foxx, lo cual fue considerado como un apoyo a esta última creencia. Por ello, la actriz recurrió a sus redes sociales para refutar cualquier afirmación en relación a que podría haber estado apoyando un mensaje antisemita.

“Esto realmente me enferma. No le di ‘me gusta’ a esta publicación a propósito o por accidente. Y, lo que es más importante, quiero dejar claro a mis amigos y a cualquiera que se sienta herido por esta publicación en sus feeds: no apoyo ninguna forma de antisemitismo. Realmente no tolero el odio de ningún tipo. Punto”, escribió en sus historias de Instagram.

En ese momento, la actriz no defendió la hipótesis de que Foxx fuera acusado injustamente de antisemitismo, es decir, de que resultara cancelado por su comentario, ni cuestionó las críticas que el actor recibió por plasmar sus opiniones. Por ello, ahora los usuarios de las redes ven una contradicción en sus últimos comentarios.

La cultura de la cancelación es la práctica o tendencia de realizar desaprobaciones masivas como una forma de expresar rechazo hacia los dichos o accionares de una persona y ejercer presión social de censura contra ella. La tendencia se ha vuelto habitual y ha sido criticada con frecuencia por muchas celebridades, desde nombres como Chris Rock a Elon Musk.

Entre los famosos de Hollywood que abordaron del tema, destaca la actriz Helena Bonham Carter, quien meses atrás se refirió a ello en una entrevista para el diario The Times donde, entre otras cosas, habló de su amigo Johnny Depp, de la “persecución” a la que es sometida la autora J.K. Rowling y de la cultura de la cancelación que complicó la vida de ambos.

“ No se puede prohibir a las personas. Odio la cultura de la cancelación. Todo el asunto se transformó en un ataque de histeria y una suerte de caza de brujas en la que se perdió todo entendimiento ”, explicaba la actriz, que fue algo más lejos al reflexionar sobre el tema que divide la agenda pública cuando se trata de las estrellas más conocidas. ¿Es posible separar al autor de su obra? Según ella, sí. “¿Se censura a un genio por sus prácticas sexuales? Si fuera así habría millones de personas a las que si se las examinara de cerca en su vida personal quedarían descalificadas”, opinó.

