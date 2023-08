escuchar

Además de la poderosa química entre los seis actores que le dieron vida a los seis amigos, Friends debe gran parte de su éxito a las complejas y a la vez reconocibles personalidades de sus personajes que fueron evolucionando temporada tras temporada.

Si bien Rachel, Phoebe, Ross, Chandler y Joey contaban también con rasgos bien marcados, había un par de características que, directamente, definían a Mónica: la pasión por su trabajo y su obsesión por el orden. Sin embargo, este segundo rasgo, que se volvió cada vez más evidente con el correr de la historia, tenía una excepción: un armario lleno de objetos de toda clase, colocados de manera extremadamente desprolija, una suerte de “desliz” que ella intentaba mantener en secreto .

Esta semana, Courteney Cox, la actriz que le dio vida al personaje, sorprendió a sus seguidores de Instagram compartiendo en su muro un desopilante video. Allí, se la ve dando un recorrido por su casa, seguida por un hombre que oficia de camarógrafo. Al notar una puerta abierta en medio del pasillo por el que la actriz daba su recorrido, el hombre pregunta: “¿Qué es esto?”.

La reacción que muestra Cox bien podría haber sido la de su personaje en una situación similar: se abalanza sobre aquella puerta al grito de “¡Nada!” y la cierra. Era tarde: la cámara había registrado el desorden que había en aquel espacio, repleto de muebles en desuso, cajas arrumbadas, papeles y ropa. Para dejar en claro que sólo se había tratado de un guiño a los seguidores de Friends, escribió junto al clip: “Vamos... ¡Todos tenemos uno!”, junto a los hashtags #ArmarioSecreto y #Monica.

Esta no es la primera vez que Cox, a diferencia de su personaje en la recordada serie, se divierte mostrándose “imperfecta”. En febrero de este año, por ejemplo, hizo una hilarante autocrítica sobre el abuso de intervenciones estéticas en su rostro. En una entrevista que brindó a The Times, la actriz explicó: “Hay un momento en el que decís: ‘¡Oh! ¡Estoy cambiando! Parezco más mayor’”, explicó. Luego, habló sobre el momento en el que comenzó a notar que algo estaba mal. “ Empecé a perseguir esa juventud durante años. No me di cuenta de que, mierda, en realidad me veo rara con las inyecciones y haciéndome todas esas cosas en mi cara. Hoy claramente no me las haría ”, aseguró.

Consciente de que tanto sus pares como el público hablan de sus constantes retoques, la actriz de 58 años confesó: “Tengo que parar. Eso es una locura”. Además, durante la charla admitió ser una “adicta a los productos de belleza” y aseguró que, sin dudarlo, los probaría todos. Y pese a que se mostró más cerca de la aceptación del paso del tiempo que del intervencionismo -”No hay nada de malo en estar al borde de los 60″, analizó-, no dejó de sorprenderse por la velocidad de los cambios en su cuerpo: “El tiempo va muy rápido.”

“He aprendido mucho... Ahora sé cómo disfrutar de las cosas, qué hacer para mejorar como persona y qué tengo que dejar ir de mi vida”, expresó. También aprovechó la oportunidad para mencionar a Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, sus eternas amigas de Friends, y resaltar la gran relación que supieron mantener con los años. “Estamos realmente cómodas juntas y muy unidas, al final hemos compartido gran parte de nuestra vida”, reconoció.

