Jennifer Aniston y las imágenes de la intimidad de su vida junto a Jim Curtis

Poco después de celebrar su primer aniversario de pareja con Jim Curtis, Jennifer Aniston mostró imágenes que reflejan el feliz presente sentimental que atraviesa. La actriz publicó una serie de postales de sus vacaciones de verano donde se la puede ver junto a su novio, en reuniones con amigos y disfrutando de momentos de relax.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de Friends dejó ver una faceta íntima de su relación de pareja y despertó furor entre sus millones de seguidores. “¡Resumen del verano!”, escribió la actriz de 57 años junto a las fotos.

Jim Curtis y Jennifer Aniston, una pareja que acaba de cumplir un año de amor Michael Kovac - Getty Images North America

La primera imagen llama especialmente la atención por ser una selfie dentro de un auto mientras su novio, de 50 años, posa junto a ella sonriente con la puerta abierta del vehículo.

Con amigos: Naomi Watts junto a su esposo Billy Crudup, y Amanda Anka con Jason Bateman, muy cercanos a Aniston y Curtis

Las fotografías también reflejan momentos compartidos con amigos cercanos. En el álbum aparecen la actriz Naomi Watts junto a su esposo Billy Crudup, además de Amanda Anka y Jason Bateman, con quienes disfrutaron de encuentros al aire libre. Otra de las imágenes muestra a Curtis interactuando con uno de los perros de Aniston después de hacer ejercicio.

Curtis, de entrecasa, junto al perro de Aniston instagram.com/jenniferaniston

La publicación recibió comentarios de fans y de colegas de Hollywood, entre ellos Sandra Bullock, amiga de la actriz, quien escribió: “Cada postal, perfecta”.

Aniston y Curtis mantienen una relación desde julio de 2025. En aquel momento, una fuente cercana a la pareja aseguró que ambos estaban “saliendo de manera informal y divirtiéndose”, aunque con el paso de los meses el vínculo fue fortaleciéndose y hoy se encuentra consolidado.

La pareja, en un día de paseo

En mayo pasado, fue el propio Curtis quien confirmó el buen momento sentimental que atraviesan al compartir una serie de fotos junto a la actriz para celebrar su primer aniversario. Entre las imágenes destacaba una selfie en la que Aniston le daba un beso en la mejilla. “Últimamente, mi vida. Agradecido”, escribió en la publicación.

Según una fuente consultada por la revista People, el vínculo entre ambos es “de gran entendimiento y hace muy feliz a Jen”. La misma persona agregó: “Jim es un tipo especial. A todo el mundo le encanta su energía”.

Además de desempeñarse como hipnoterapeuta, Curtis es escritor y conferencista especializado en bienestar emocional y desarrollo personal. Es autor de libros como The Stimulati Experience y Shift: Quantum Manifestation Guide, en los que aborda herramientas para la sanación emocional y el manejo del estrés.

Meses atrás, durante una entrevista concedida al programa Today, el propio Curtis contó cómo comenzó la historia de amor con la intérprete. “Nos presentaron unos amigos. Eso es todo. Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar”, recordó.

El presentador Craig Melvin quiso saber, en broma, si habían sido Joey o Ross [dos de los personajes más emblemáticos de la sitcom que convirtió a la actriz en una estrella mundial] los responsables de que se conocieran, y Curtis le siguió el juego con humor y respondió que habían sido “todas las estrellas de Friends”.

El terapeuta también dejó en claro que el vínculo se fue construyendo de a poco. “Llevó mucho tiempo en esto”, aseguró, aunque prefirió no dar detalles cuando le preguntaron exactamente cuánto tiempo de noviazgo llevaban.

Jennifer Aniston y Jim Curtis celebraron su primer aniversario instagram.com/jimcurtis1

Recién en noviembre de 2025 Aniston decidió hacer pública la relación. Con motivo del cumpleaños de Curtis, la actriz compartió por primera vez una foto íntima de ambos en su cuenta de Instagram y le dedicó un romántico mensaje: “Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió junto a un corazón rojo.

La imagen, en blanco y negro, mostraba a la estrella abrazando a su pareja desde atrás, con una amplia sonrisa. Tras años de mantener un perfil muy reservado con respecto a su vida sentimental, la actriz parece disfrutar de este nuevo período de su vida de forma natural y sin ocultar su felicidad.