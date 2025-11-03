Jennifer Aniston hizo oficial su noviazgo con una tierna foto: “Mi amor preciado”

La relación de Jennifer Aniston y Jim Curtis avanza a paso firme. La estrella de Hollywood decidió compartir con el mundo su amor por el hipnoterapeuta y, para celebrar su cumpleaños, compartió por primera vez una foto íntima de ellos dos en su cuenta de Instagram.

“Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió la protagonista de Friend junto a un corazón rojo. En la postal, en blanco y negro, se ve a la actriz con un gesto de felicidad mientras abraza desde atrás a su novio. Él, sonriente, sostiene las manos de ella con fuerza.

El posteo con el que Jeniffer Aniston hizo oficial su relación

En menos de 12 horas, la publicación de Aniston recibió un millón de likes y miles de comentarios. “¡Estás radiante! ¡Sigue así! ¡Siempre te apoyaremos!”, escribió una fan. “Finalmente creo en el amor”, sumó otra. “¡No te imaginas lo feliz que me hace verte con alguien tan increíble como tú! ¡Qué pareja tan linda!”, agregó una tercera.

Hace dos meses, Aniston había hecho oficial su romance en el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show. Hasta allí llegó de la mano de Curtis y si bien no posaron juntos sobre la alfombra roja, él en ningún momento dejó de mirarla desde un costado con total admiración.

Durante el estreno de la cuarta temporada de The morning show, Aniston posó feliz junto a Billy Crudup, Reese Witherspoon y Mark Duplass, sus compañeros de elenco. Lejos de los flashes pero firme junto a ella estuvo Jim Curtis Eric Charbonneau - Getty Images North America

Aniston, como es costumbre, se mostró radiante. Para la ocasión y fiel a su estilo, eligió un elegante vestido negro y escote palabra de honor. Completó el look con el pelo lacio y suelto y unas sandalias a tono. Al momento de los flashes, lució su una enorme sonrisa mientras posaba con sus coprotagonistas: Reese Witherspoon, Billy Crudup y Mark Duplass.

La relación de Aniston y Curtis se hizo pública en julio luego de que un paparazzi los fotografiara juntos. “Están saliendo de manera informal y divirtiéndose “, dijo una fuente a People aquel entonces. “Los presentó un amigo y empezaron como amigos. Jen había leído su libro y conocía su trabajo”, sumó, en referencia al desempeño de Curtis como autor y coach de vida. “Es muy diferente a cualquiera con quien haya salido antes”, sentenció.

Quién es el hombre que conquistó a Jennifer Aniston

Jennifer Aniston encontró en Jim Curtis a su compañero perfecto

Desde que en 2005 su relación con Brad Pitt terminó, la vida sentimental de Jennifer Aniston se convirtió en un fuerte foco de interés. La estrella de Hollywood, una de las mujeres más famosas de la industria por su papel de Rachel Green en Friends, volvió a pasar por el altar diez años después junto a Justin Theroux, pero el actor de Mulholland Drive: el camino de los sueños tampoco fue su príncipe azul. Hoy Aniston parece haber encontrado el amor de la mano de Jim Curtis.

Con 50 años, en su página web se define como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Luego de trabajar durante mucho tiempo para distintas empresas de salud del mundo privado, Curtis decidió abrirse camino por su cuenta, y hoy utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo para ayudar a reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales” de sus clientes.

“Ya sea que se esté recuperando de un divorcio, un desamor, dejando atrás dinámicas tóxicas o atrayendo un amor más saludable, Jim le ayuda a liberar lo que ya no le sirve y a abrir su corazón de nuevo”, reza su sitio web. También explica que utiliza tácticas de manifestación para ayudar a sus clientes a “liberarse de viejas identidades e historias” y “adaptarse a la versión de sí mismos que atrae amor, riqueza, oportunidades y alegría con facilidad”.

La pareja durante su viaje a Mallorca Grosby Group - G3/The Grosby Group

Curtis es conocido como “hipnoterapeuta”, “coach del bienestar” y “gurú del amor”, tiene más de 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram -donde da consejos, deja frases inspiradoras y comparte el “poder de la hipnosis”-, ofrece cursos y capacitaciones y grupos de trabajo y publicó varios libros.

Dentro de sus pacientes, hay varios nombres famosos como el de la modelo Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Adgal y Chrissy Teigen. En el caso de Aniston, la actriz lo seguía en Instagram antes de convertirse en su novia, y en más de una oportunidad recomendó sus libros. Respecto a su vida sentimental, Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.