Jennifer Aniston está atravesando un buen momento personal y laboralmente. Si bien su agenda tiene muchos interesantes proyectos por delante [ ¡hola, Amazon!], la actriz decidió tomarse unos días de relax en el Cabo San Lucas, México, junto a su gran amiga, Courteney Cox, quien además está de festejo de cumpleaños.

A una semana de que desembarcara en Netflix su film Misterio a bordo , en el que trabaja junto a Adam Sandler, esta producción se convirtió en el estreno más visto de la plataforma en toda su historia.

Según la revista People, la actriz está en una etapa muy plena de su vida, donde puede disfrutar como quiere y tomar las decisiones que la hagan feliz. "Ella sabe que tiene una vida muy divertida y está muy agradecida por todo lo tiene", le aseguró una fuente cercana a Aniston al medio.

Antes de soplar las 50 velitas, la actriz le había asegurado a la prensa: "Mi foco está en el trabajo, así que eso de las citas no es una prioridad hoy. Siento que lo que tenga que venir, se va a presentar solo, y que no se trata de andar por ahí buscando".

Aniston se separó el año pasado de Justin Theroux en muy buenos términos y este año celebró a lo grande su cumpleaños número 50 rodeada de su familia y todos sus amigos, muchos de ellos caras muy reconocidas de Hollywood. Además este festejo llamó mucho la atención de la prensa porque también participó de él, su ex Brad Pitt.

Diversión. Respecto del proyecto con Adam Sandler, con quien ya había protagonizado la comedia Just Go with It ( 2011), la actriz aseguró en varias entrevistas que volver a trabajar con él fue como "si el tiempo no hubiera pasado" entre ellos. Además dijo que fue muy divertido realizar esta producción de Netflix.

