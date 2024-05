El creador de Bebé Reno aseguró que sintió “lástima” por su acosadora: “Vi a alguien que necesitaba ayuda y no la recibía”

Escuchar

En medio del éxito de su serie y con toda la atención en su figura, el creador Bebé Reno, Richard Gadd, acaparó la atención el martes pasado durante un evento organizado por la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos: el escritor británico reveló detalles del proceso de creación, compartió el detrás de escena de algunos de los momentos más celebrados del proyecto y confesó que sintió “lástima” por su acosadora. “ Vi a alguien que necesitaba ayuda y no la recibía ”, dijo.

Bebé Reno se estrenó el 11 de abril en Netflix y de inmediato se posicionó como una de las producciones más vistas a nivel mundial. Con una duración de siete capítulos de media hora cada uno, alcanzó más de 37 millones de visualizaciones. En la producción, Gadd le da vida a Donny Dunn, el bartender de un pub que persigue su sueño de convertirse en un comediante de éxito. En el bar, Dunn conoce a Martha, una mujer solitaria que se obsesiona con él y se revela como una peligrosa acosadora en serie.

Un set plagado de lágrimas

“Tuve que hacerlo: entré en un lugar muy obsesivo”, confió Gadd sobre el proceso de escritura. “Pasé horas locas. Mis mejores horas para escribir son a partir de las 5 de la mañana, así que me levantaba a las 4.30 y escribía obsesivamente casi hasta acostarme al día siguiente. Se convirtió en una verdadera obsesión para mí y supe que era mi oportunidad. Tenía que ser tan bueno como pudiera. No quería mirar atrás y pensar que no hice lo suficiente. Probablemente fui demasiado lejos en el otro sentido, pero tenía que darlo todo”, reconoció.

Jessica Gunning, Richard Gadd y Nava Mau, protagonistas de la serie éxito de Netflix MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En relación al rodaje, Gadd habló en particular del cuarto capítulo, el que se centra en la agresión sexual perpetrada por Darrien, el personaje que interpreta Tom Goodman-Hill. “Fue difícil”, recordó Gadd. “Cerramos el set, pero al levantar la vista podía ver a los chicos de utilería secándose las lágrimas de los ojos mientras ponían los accesorios como debían estar. El programa se basó en un trauma tal que todos en el set lo pudieron sentir ”, confesó.

Luego, el escritor hizo referencia al éxito de su trabajo y a la “increíble respuesta” que tuvo del público en las últimas semanas. “Siempre creí en el programa. Realmente me encantó, y pensé que tal vez podría ser una pequeña joya artística y de culto en la plataforma Netflix”, explicó. “Pero de la noche a la mañana fue una locura. Sentí como si un día me despertara y todos estuvieran viéndolo ”, agregó de inmediato.

“Vi a alguien que necesitaba ayuda”

Durante la charla -y desde que Bebé Reno vio la luz- Gadd nunca mencionó el nombre de su acosadora en la vida real, aunque una mujer se identificó con la historia, dio algunas entrevistas y amenazó con acudir a la Justicia. Sin embargo, sí recordó su experiencia aterradora con esa mujer y explicó que lucha con un problema de “empatía tóxica” que incluso se aplica a ella.

“Recuerdo que cuando era acosado, cuando era implacable, cuando sentía que estaba en todas partes y que mi vida no funcionaba realmente, sentía unos terribles dolores por tener lástima por ella ”, se sinceró. Además, explicó que solía pensar en ella como alguien que sufría mucho. “ Nunca la vi como si fuera una villana. Vi a alguien que estaba perdida por el sistema, de verdad. Vi a alguien que necesitaba ayuda y no la recibía ”.

Por último, Gadd ensayó una teoría para explicar por qué su historia personal se convirtió en un fenómeno. “El mundo quizás esté sufriendo un poco más de lo que creo que creemos”, dijo. “Si simplemente miras el estado del mundo en este momento, todo parece estar un poco mal. No estoy seguro de que haya habido un programa de televisión como Bebé Reno que haya capturado las oscuras dificultades y las idiosincrasias de la vida”, agregó.

Para cerrar, el escritor realizó un análisis del medio en la actualidad. “La televisión, tal vez, durante los últimos años, se inclinó ligeramente a tener una visión más amplia de las cosas, y eso es genial. Me encantan muchos de esos programas que hacen eso. Pero creo que Bebé Reno se ha destacado mucho porque se remonta a algo sobre la condición humana, que es oscura, difícil y desafiante, y cada ser humano es una mezcla de bien y mal ”.

LA NACION