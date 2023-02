Premios SAG 2023: una celebración que dejó más incógnitas que certezas sobre lo que sucederá en los Oscar

escuchar

Anoche, en Los Ángeles, la temporada de premios modelo 2023 empezó a transitar su última etapa. A dos semanas de la entrega de los Oscar que se realizará el domingo 12, la celebración del sindicato de actores (SAG, por sus siglas en inglés), dejó planteado un escenario de incertidumbre que le aporta algo de vértigo a la carrera dorada de Hollywood. La ceremonia de los intérpretes, transmitida a través del canal de YouTube de Netflix — desde el año próximo la emitirá en vivo desde su plataforma — suele ser un fiel indicador de lo que sucederá en las categorías actorales de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Una impresión basada en un dato concreto: de los más de 160.000 integrantes del sindicato de actores no todos son miembros con derecho a voto de la Academia pero los 1302 actores que votan en los Oscar sí pertenecen al sindicato.

Esto hace que la posibilidad de que sostengan sus elecciones de un premio al otro sea elevada aunque, por supuesto, no está garantizada. Y sin embargo, anoche quedó claro que la película favorita de la temporada es Todo en todas partes al mismo tiempo, que con cuatro estatuillas se convirtió en el film más ganador en la historia de los SAG. Entre ellas, hubo dos premios esperados, el de Ke Huy Quan como mejor actor de reparto y el de mejor elenco, y un par de sorpresas que modificaron el panorama de la carrera.

Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan los favoritos de los actores Chris Pizzello - Invision

En la categoría de mejor actriz de reparto la candidata más sostenida de la temporada fue Angela Bassett por su trabajo en Pantera negra 2: Wakanda por siempre y sin embargo el gremio de sus pares decidió entregarle ese rubro a Jamie Lee Curtis por su fantástica actuación en Todo en todas partes al mismo tiempo. Al agradecer la distinción, Curtis, emocionada, recordó que cuando sus agentes le hablaron de la película lo único que tuvieron que decirle fue que Michelle Yeoh era la protagonista. Una declaración que la sala aplaudió con entusiasmo y que emocionó a la actriz nacida en Malasia, quien un rato después tuvo su momento bajo los reflectores cuando, para el asombro de todos, ganó el premio a la mejor actriz, una categoría que hace meses la mayoría de los expertos y el número de reconocimientos acumulados suponían ya ganada por Cate Blanchett por su magnífica interpretación en Tár.

En este punto de la temporada, la innegable buena racha de Todo en todas partes al mismo tiempo — ganó también en los galardones del sindicato de directores y productores, los grupos más influyentes de la Academia —, y los ejemplos del pasado inclinan la balanza hacia su costal. El año pasado los cuatro ganadores de los SAG, Jessica Chastain, Will Smith, Troy Kotsur y Ariana DeBose, se llevaron el Oscar en sus respectivas categorías y la ganadora del premio al mejor elenco, Coda, se quedó con la estatuilla a la mejor película del año.

Brendan Fraser ganó el premio al mejor actor por su trabajo en La ballena KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Claro que como explica Scott Feinberg, editor de la publicación especializada The Hollywood Reporter y un estudioso de los vaivenes de los premios, más de una vez los actores votaron por las opciones más diversas en sus galardones y luego en los Oscar eligieron a los candidatos más “conservadores”, una manera de decir que los premios de la Academia no terminan de sacudirse su miopía racial. Lo cierto es que más allá de las excepciones y los posibles cambios de último momento, es evidente que el destino de las estatuillas entregadas anoche ejercerá cierta influencia en la votación final de los Oscar que estará habilitada desde este jueves.

Las historias de la lucha contra las adversidades y el olvido tanto de Quan como de Brendan Fraser, ganador del SAG a mejor actor por La ballena — el film dirigido por Darren Aronofsky se estrena este jueves en las salas argentinas —, son el tipo de relato de redención que Hollywood ama contar y premiar, y por eso parecen tener el suficiente impulso para llevarlos hasta el escenario del Teatro Dolby el próximo domingo. Habrá que ver si ese mismo empuje hace que Todo en todas partes al mismo tiempo logre trasladar sus triunfos recientes hasta la cima de las celebraciones de la industria: el premio a la mejor película.

Las series también juegan

Aunque el foco de los análisis está puesto en los reconocimientos a las interpretaciones cinematográficos, lo cierto es que los galardones de la rama televisiva también aportaron emoción a una fiesta algo más desprolija que la de los Emmy y los Oscar pero que por eso mismo resultó mucho más entretenida y vital.

Jessica Chastain se quedó con el galardón a la mejor actriz de una miniserie por su labor en George & Tammy, inédita en la Argentina KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El primer galardón de la ceremonia fue para Jessica Chastain por su trabajo en la miniserie George & Tammy (inédita en la Argentina), que parecía la más sorprendida de recibirlo. El asombro estaba justificado, después de todo ella no figuraba entre las favoritas del rubro: competían Emily Blunt (La inglesa, disponible en HBO Max), Julia Garner (Inventando a Anna, Netflix), Niecy Nash-Betts (Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, disponible en Netflix) y Amanda Seyfried por The Dropout (disponible en Star+), papel por el que ganó el Emmy en 2022.

En la categoría mejor actor en una miniserie o telefilm el ganador también resultó algo inesperado: Sam Elliot se quedó con la estatuilla por su papel en 1883 (disponible en Paramount+). Y a la hora de reconocer al mejor actor en un drama, el ganador fue Jason Bateman por su labor en Ozark (Netflix), una elección que pocos esperaban teniendo en cuenta que competía con el favorito de tantos: Bob Odenkirk y su Better Call Saul. Entre los dramas, la serie más ganadora fue The White Lotus (disponible en HBO Max) cuya segunda temporada consiguió la estatuilla al mejor elenco y el reconocimiento a la inclasificable y encantadora Jennifer Coolidge como mejor actriz. Del lado de las comedias ocurrió todo según lo esperado: la mejor actriz fue Jean Smart por Hacks (HBO Max), como mejor actor ganó Jeremy Allen White por The Bear (Star+) y el premio al mejor elenco de comedia fue para el equipo de Abbott Elementary.